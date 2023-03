Rekordkulisse in Schongau - Peißenberger Fans sorgen für Knalleffekt

Zweites Landkreisduell im Viertelfinale des Play-off

Von Roland Halmel

Fast 2000 Zuschauer hat es in Schongau schon sehr lange nicht mehr gegeben. Diejenigen, die zum Play-off-Derby gegen Peißenberg gekommen waren, erlebten einen letztlich überlegenen Sieger.

Schongau – Das Play-off-Duell der Landkreisrivalen endet schon nach zwei Partien. Durch einen 7:4 (3:1, 3:1, 1:2)-Erfolg bei der EA Schongau machten die Peißenberg „Miners“ den Halbfinaleinzug schnellstmöglich perfekt. „Wir sind total happy nach dieser intensiven Serie“, strahlte „Miners“-Coach Stefan Ihsen bei der Pressekonferenz nach Spielschluss. „Wir sind natürlich enttäuscht, die Serie haben wir schon am Freitag verloren“, war für EAS-Coach Markus Ratberger das 1:2 der „Mammuts“ zwei Tage zuvor in Peißenberg der entscheidende Faktor.

Wir haben heute zur richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.

„Wir haben heute zur richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, nannte Ihsen das Erfolgsrezept seines Teams, das einmal mehr in Goalie Korbinian Sertl einen sicheren Rückhalt hatte. „Sein Einsatz hat mich nicht wirklich überrascht, ich kenne die Peißenberger“, so Ratberger zu den Spielchen der „Miners“, die im Vorfeld einen längeren Ausfall von Sertl vermeldet hatten.

Mehrere hundert „Miners“-Fans lassen gleichzeitig Luftballons platzen

Vor der Rekordkulisse in Schongau von fast 2000 Zuschauern begann die Partie sehr stimmungsvoll mit musikalischer Untermalung der Schongauer Stadtkapelle. Für den ersten Knalleffekt sorgten indessen die mehreren hundert „Miners“-Fans, die ihre mitgebrachten roten Luftballons kurz vor dem ersten Bully platzen ließen. Der Gedanke dahinter war wohl, dass sie sich Selbiges auch von den Play-off-Träumen der EAS wünschten.

Beide Mannschaften legen sofort den Vorwärtsgang ein

Im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen am Freitag ging es diesmal gleich ordentlich zur Sache. „Wir wussten, dass Schongau kommen würde“, bekannte Ihsen, dessen Team durch Valentin Hörndl auch gleich die erste Chance verzeichnete (2.). Im Anschluss vergaben Ryan Murphy (4.) und Tobias Estermaier (6.) erste Möglichkeiten der Hausherren. Auf der Gegenseite verhinderte EAS-Goalie Daniel Blankenburg im Nachfassen gegen Dominic Krabbat einen möglichen Rückstand (8.). Kurz danach musste er sich aber geschlagen geben. Niko Fissekis traf mit dem Bauerntrick zum 1:0 (9.). Im Anschluss verletzte sich „Mammuts“-Angreifer Simon Maucher, als er unliebsame Bekanntschaft mit der Bande machte.

Peißenberg beantwortet Anschlusstreffer der EAS umgehend mit dem 3:1

Einen weiteren Tiefschlag gab’s für die Hausherren, als die Peißenberger kurz nach dem Ablauf einer Überzahlsituation erneut einnetzten. Ein Distanzschuss von Dominik Ebentheuer rutschte irgendwie zum 2:0 in die Maschen (12.). In der Folge kassierten die Peißenberger Strafen in Serie. Nach fast fünf Minuten in Überzahl gelang den Schongauern durch Matthias Müller auch der Anschlusstreffer (18.). Die Antwort der „Miners“ folgte jedoch auf dem Fuß. Eine Zeigerumdrehung später durfte Dejan Vogl ungehindert abziehen, der Puck flog zum 3:1 in den Winkel (19.).

Auch im zweiten Drittel kontert Peißenberg gnadenlos effektiv

Murphy verpasste zu Beginn des Mittelabschnitts das zweite Tor für die EAS (23.). Die Peißenberger hingegen konterten gnadenlos effektiv. Erst bediente Martin Andrä den ideal postierten Krabbat – 4:1 (28.). Nach einer vergebenen Möglichkeit von Daniel Holzmann (30.) machte es auf der anderen Seite Vogl besser, der auf 5:1 erhöhte (32.). Die „Mammuts“-Fans, die davor schon gegenüber dem extrem lauten „Miners“-Anhang stimmlich im Hintertreffen waren, verstummten danach fast komplett, sodass sich die Stadionsprecherin genötigt sah, von den eigenen Zuschauern mehr Engagement zu fordern.

Trübe Stimmung bei Schongaus Fans und bei den Spielern

Die Körpersprache der EAS-Spieler passte zur trüben Stimmung bei den Fans. Die hellte sich erst wieder auf, als sich die Peißenberger in eigener Überzahl einen dicken Patzer erlaubten, der das 2:5 durch Paré zur Folge hatte (35.). Dann wieder das gleiche Spielchen: Jonas Lautenbacher vergab eine weitere Chance für die Hausherren (38.), im Gegenzug trudelte die Scheibe nach einem Konter von Krabbat zum 6:2 über die Linie (39.).

Peißenberger Fans skandieren lautstark „Halbfinale, Halbfinale“

Den besseren Start in den Schlussabschnitt erwischten dann die „Mammuts“. Mit einem Drehschuss verkürzte Florian Seelmann auf 3:6 (43.). Ein bärenstarkes Solo von Murphy, das er mit dem vierten EAS-Tor krönte (45.), machte die Partie noch mal spannend. Danach verhinderten jedoch zwei Strafzeiten gegen Schongau eine weitere Aufholjagd. Während die „Miners“-Fans schon lautstark „Halbfinale, Halbfinale“ skandierten und Ratberger seinen Goalie vom Eis nahm, sorgte Vogl mit seinem dritten Streich in den verwaisten Kasten für das 7:4 (59.).

Statistik

EA Schongau - TSV Peißenberg 4:7 (1:3, 1:3, 2:1)

1. Drittel: 0:1 (8:36) Fissekis, 0:2 (11:30) Hellmann (D. Vogl, Ondörtoglu), 1:2 (17:38) Schuster (Paré, Murphy/5-4), 1:3 (18:48) D. Vogl (Frankenberg, D. Mecrones). 2. Drittel: 1:4 (27:55) Krabbat (Andrä), 1:5 (31:26) D. Vogl (D. Mecrones, B. Mecrones), 2:5 (34:41) Paré (Murphy/4-5), 2:6 (38:54) Krabbat (Andrä). 3. Drittel: 3:6 (42:49) Paré (Murphy/4-5), 4:6 (44:51) Seelmann (Müller, Schuster), 4:7 (58:55) D. Vogl (Empty-Net-Goal). Strafminuten: Schongau 22, Peißenberg 16. Zuschauer: 1942.