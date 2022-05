Der Toptorjäger verlässt die „Mammuts“

Jason Lavallée stürmt künftig für einen Klub aus der Oberliga. © EA Schongau

Er erzielte vergangene Saison Tore am Fließband für den Eishockey-Bayernligisten Schongau. Daher kommt sein Wechsel in die Oberliga für die EAS-Verantwortlichen auch nicht überraschend.

Schongau – Der Höhenflug der EA Schongau in der vergangenen Saison steht in engem Zusammenhang mit Jason Lavallée. Der 26-jährige Stürmer aus Kanada erzielte in 29 Spielen 33 Treffer und leistete 21 Vorlagen. Es ist wenig verwunderlich, dass sich Lavallées Torjägerqualitäten herumgesprochen haben. Zur neuen Saison wird der Kanadier eine Spielklasse höher in die Oberliga wechseln. Welcher Verein das sein wird, darüber schweigen sich die Verantwortlichen aus.

Lavallée kam erst im Laufe der Saison nach Schongau

Zu Beginn der Saison 2021/22 stand Lavallée noch nicht im Kader der „Mammuts“. Da sich Jakub Muzik kurz vor Beginn der Bayernliga-Runde jedoch an der Leiste verletzt hatte und länger auszufallen drohte, reagierten die EAS-Verantwortlichen um Teammanager Martin Resch schnell und luden den damals vereinslosen 26-Jährigen zu einem Testspiel der „Mammuts“ gegen den EC Peiting ein. Und nicht nur in diesem Vorbereitungsspiel wusste der Kanadier zu überzeugen. „Jason Lavallée erwies sich als der Torjäger, der dem Team die letzten Jahre gefehlt hatte“, berichtet Schongaus Pressesprecher Gerhard Siegl.

Abschied Lavallées trifft Schongaus Verantwortliche nicht unvorbereitet

Mit seinen durchwegs überzeugenden Leistungen machte sich Lavallée zunehmend auch für höherklassige Klubs interessant. Nach dem Saisonende der EAS wurde er mehrmals zu Probetrainings bei Oberligisten eingeladen. Gern hätten die Schongauer ihren Torjäger gehalten, doch wussten sie um die Ausstiegsklausel, die der Kanadier in seinem Vertrag stehen hatte. „Da man mit offenen Karten spielte, traf die Entwicklung die EA Schongau nicht unvorbereitet“, so Siegl in einer Mitteilung. Daher habe Teammanager Resch schon längere Zeit seine Fühler nach potenziellen Nachfolgern ausgestreckt, so Siegl weiter. Die Verantwortlichen sind daher optimistisch, schon bald einen Nachfolger für Lavallée zu präsentieren.

Jonas Lautenbacher bleibt ein „Mammut“. © EA Schongau

Jonas Lautenbacher bleibt Schongau erhalten

Im Gegensatz zum Kanadier wird Jonas Lautenbacher auch weiterhin das Trikot der „Mammuts“ tragen. „Es freut mich sehr, dass Jonas seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat. Mit seiner Geschwindigkeit und seinem Überblick ist er eine enorme Bereicherung für unser Spiel“, so Resch.

Lautenbacher vergangene Saison mit großem Verletzungspech

Die vergangene Spielzeit verlief für den 26-jährigen Stürmer alles ander als nach Wunsch. Nach genau der Hälfte der Vorrunde war erst einmal Schluss, und das Comeback in der Aufstiegsrunde dauerte nicht mal eine ganze Partie. Eine noch schwerere Verletzung bedeutete das frühzeitige Saisonende für Lautenbacher. Alles in allem bestritt er 14 Bayernliga-Partien (3 Tore/9 Vorlagen). In der kommenden Spielzeit will Lautenbacher wieder voll angreifen. Die Wertschätzung des Teammanagers ist jedenfalls groß: Vergangene Spielzeit „hätte er das Potenzial gehabt, die EAS noch besser zu machen“.