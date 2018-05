Mammuts holen Eishackler

Neuer Verteidiger für die EAS

Die EA Schongau lockt einen Verteidiger vom Landkreis-Rivalen an den Lech, holt Tobias Maier.

Schongau – Gute deutsche Verteidiger sind rar gesät im Eishockey – und deshalb heiß begehrt. Vor allem Vereine in den unteren Ligen tun sich schwer, derlei Spieler zu finden und zu verpflichten. Noch dazu wenn sie erfahren sein sollen. Und im besten Alter. Und noch wichtiger: bezahlbar! Tobias Maier fällt in diese Kategorie. Der 30-Jährige hat über 350 Bayernliga-Partien auf dem Buckel. Alle für den TSV Peißenberg. Bei seinem Heimatverein gehörte er jahrelang zu den Leistungsträgern, lieferte konstant gute Leistungen ab.

Ein Spieler, den man eigentlich nicht gehen lässt. Eigentlich. Doch die Peißenberger müssen Maier ziehen lassen – und das auch noch zum Landkreis-Rivalen. Maier wechselt zur neuen Spielzeit die Lager, verstärkt die EA Schongau.

Die Mammuts waren schon lange dran am 30-Jährigen, hätten ihn gerne schon in der vergangenen Spielzeit in ihren Reihen gesehen. Damals winkte Maier noch ab. Nun konnte ihn EAS-Teammanger Martin Resch doch von einem Wechsel überzeugen. Er machte den Deal vor ein paar Tagen endgültig perfekt.

Resch: „Ich freue mich sehr, dass die Verpflichtung geklappt hat. Tobias ist ein sehr routinierter Verteidiger, der perfekt in unser Konzept passt und uns auch menschlich komplett überzeugt hat. Er wird in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive sein.“

Die Mammuts dürfen sich auf einen Spieler freuen, dessen Qualitäten klar in der Rückwärtsbewegung liegen. Maier ist einer, der hinten aufräumt, sich im Offensivspiel eher zurückhält. Was auch ein Blick auf seine persönliche Statistik beweist: In seiner langen Bayernliga-Karriere gelangen ihm nur 13 Treffer. Hinzukommen 55 Vorlagen – und 420 Strafminuten.

Ein großes Plus des 30-Jährigen: Er ist topfit. Als gelernter Fitness-Coach gehört ein guter körperlicher Zustand quasi zum Berufsbild.