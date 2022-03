„Mammuts“ kegeln „Pirates“ aus Play-offs - und sind auf sie angewiesen

Von: Roland Halmel

Im Vorwärtsgang: Willy Knebel (Mi.) und die EA Schongau sind nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgekehrt und besiegten Buchloe mit 4:1. © Roland Halmel

Die Chance auf die Play-offs besteht weiter: Die EA Schongau gewann das Heimspiel gegen den SV Buchloe mit 4:1. Nun sind die „Mammuts“ auf die „Pirates“ angewiesen.

Schongau – Die erste von drei Hausaufgaben, welche die EA Schongau für den Play-off-Einzug in der Bayernliga erledigen muss, ist gemacht. Durch den 4:1-Heimerfolg gegen den ESV Buchloe halten die „Mammuts“ die Chance auf Platz vier am Leben. Zugleich kickten sie mit den unterlegenen „Pirates“ einen direkten Konkurrenten aus dem Rennen. Pikantes Detail: Auf die Mithilfe der Buchloer ist die EAS jetzt aber angewiesen, um den ERSC Amberg in den verbleibenden zwei Spielen noch zu überholen.

Während die Schongauer am Freitag im Derby beim TSV Peißenberg einen weiteren Dreier einfahren müssen, sollen die Buchloer zeitgleich beim ERSC (liegt noch vier Zähler voraus) mindestens einen Punkt entführen. „Dann haben wir am Sonntag in Amberg ein richtiges Endspiel um Platz vier“, beschreibt EAS-Coach Rainer Höfler das mögliche Szenario, das aber noch viele Unwägbarkeiten beinhaltet.

EA Schongau gegen ESV Buchloe klar überlegen

Eindeutig waren die Verhältnisse am Sonntag im Stadion an der Lechuferstraße: Die „Mammuts“ dominierten das Geschehen gegen die „Pirates“. „Schongau war überlegen“, räumte ESV-Trainer Christopher Lerchner ein. Nur ihrem Torwart Johannes Wiedemann hatten es die Buchloer zu verdanken, dass sie die Partie – was das Ergebnis betrifft – lange offen hielten.

„Der Torhüter hat die Gäste im Spiel gehalten,“ sagte auch Höfler. Der Coach lobte auch die taktische Disziplin seiner Mannschaft: „Beim ESV muss man die erste Reihe mit Michal Petrak und Alex Krafczyk aus dem Spiel zu nehmen, und das hat gut geklappt.“ Auch in anderer Hinsicht agierten die „Mammuts“ geschickt: Nur zwei Strafzeiten leisteten sich die Hausherren. Buchloe kassierte durch das souverän leitende Schiedsrichtergespann derweil fünf Strafen.

Im ersten Drittel erarbeiteten sich die Schongauer bereits ein deutliches Plus an Spielanteilen, was sich aber nicht an der Anzeigentafel bemerkbar machte. Die EAS verzeichnete zwar einige Möglichkeiten, die hochkarätigste ließ Willy Knebel (13.) aus, dennoch ging es mit einem 0:0 in die Kabine. Im zweiten Drittel hatten die Buchloer, von denen offensiv bis dahin kaum etwas zu sehen war, den besseren Start: Eine Einzelaktion von Petrak (22.) bescherte den Gästen das überraschende 1:0. Wenig später verhinderte EAS-Torwart Daniel Blankenburg gegen Krafczyk das zweite Gegentor. Danach traten die Schongauer aufs Gaspedal.

EA Schongau überraschend im Rückstand

Jason Lavallee (24.) ließ noch eine große Ausgleichschance aus. Gleich im Anschluss drückte Kevin Steiner (25.) die Scheibe aus kurzer Distanz zum 1:1 über die Linie. In der Folge verzeichneten die Hausherren gute Möglichkeiten. So traf Stefan Saal (29.) den Pfosten. In der Schlussphase des Mittelabschnitts zeigte sich auch Buchloe wieder etwas offensiver. Nach einer von Blankenburg abgewehrten Chance der Gäste ging es sofort in die Gegenrichtung – Matthias Müller (38.) schloss eine sehenswerte Kombination mit dem 2:1. Lavallee (40.) verpasste danach das dritte EAS-Tor, als er am leeren Kasten vorbeischoss.

Im Schlussdurchgang bereitete Schongaus Topscorer Lavallee das 3:1 vor, das Simon Maucher (48.) per Abstauber erzielte. Kurz danach streckte Maucher ungewollt Petrak mit einem Schlagschuss nieder. Der ESV-Routinier, der am Ohr getroffen wurde, konnte wenige Minuten später aber weiterspielen. Bei Buchloe ging indessen nicht mehr viel. Die EAS bestimmte in den letzten Minuten klar das Geschehen. Philip Keil (53.) und Daniel Holzmann, der erneut Alu traf, ließen in Überzahl zwei gute Chancen zum vierten Tor aus. Das war mit Ablauf der Strafzeit Maucher (54.) vorbehalten, der mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 4:1 seine starke Leistung krönte. ROLAND HALMEL

Statistik: 1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 0:1 (21:27) Petrak (Zabel), 1:1 (24:27) Steiner (Höfler, Knebel), 2:1 (37:11) Müller (Seelmann, Tomanek). 3. Drittel: 3:1 (47:47) Maucher (Lavallee), 4:1 (53:45) Maucher (Höfler, Holzmann). Strafminuten: Schongau 4, Buchloe 10. Schiedsrichter: Singer, Roth; Koziol, Steiner. Zuschauer: 148.