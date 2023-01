Warum bei Markus Ratberger der Dreikönigstag ein Glückstag ist

Von: Andreas Mayr

Teilen

Bei ihm fliegen keine Mülleimer durch die Kabine: Markus Ratberger setzt in seiner Amtsführung eigenem Bekunden nach „auf die menschliche Seite“. © Roland Halmel

Eigentlich sollte Markus Ratberger nach dem überraschenden Abgang von Rainer Höfler nur übergangsweise die EA Schongau trainieren. Sein Engagement beim Bayernligisten könnte sich aber auch über einen längerrn Zeitraum erstrecken.

Schongau/Peißenberg – Markus Ratberger wusste, dass Dreikönig sein Glückstag ist. Vor exakt 25 Jahren hatte er sein Profidebüt am 6. Januar gegeben, damals für Peiting gegen Crimmitschau. 2023 bezwang er in seinem ersten Bayernliga-Derby als Schongauer Trainer den TSV Peißenberg. Seinen TSV Peißenberg. Ratberger, 42 Jahre alt, kommt von dort, er kennt jeden, Trainer Sepp Staltmayr ganz besonders. Er hat in Peißenberg gespielt und trainiert. Mit Ausnahme dieser 60 Minuten kann er mit den Peißenbergern viel anfangen. Aber jetzt ist er Schongauer auf Zeit. Mit dem 4:2-Sieg über den Landkreisrivalen endeten für Markus Ratberger die drei wildesten Wochen seiner Trainerkarriere.

Es hätte auch anders laufen können.

Rückblende zum 19. Dezember: Ein Montag, den wird Markus Ratberger sein Leben nicht vergessen. Für zwei Wochen hatte man ihn interimsweise befördert vom Trainer der 1b zum Verantwortlichen der Ersten Mannschaft. Das ist üblich in dieser Branche, zumal der Rückzug von Rainer Höfler doch recht kurzfristig die Grundfesten des Klubs erschütterte. Niemanden hätte es überrascht, wenn der Traum von der Meisterrunde an dieser Stelle geendet hätte. Weil eine solche Fraktur irreparabel sein kann. „Es hätte auch anders laufen können“, sagt Ratberger heute.

Die Mannschaft bereitet Ratberger ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk

Doch die „Mammuts“ wollten einfach nicht aufhören, erfolgreich zu sein. Ein Sieg im Penaltyschießen in Dorfen, ein 5:4 über Kempten, die Woche drauf neun Tore gegen Pfaffenhofen – die Schongauer spielten so weiter, als hätte es nie einen Trainerwechsel gegeben. „Die Jungs haben es mir brutal einfach gemacht“, sagt Ratberger heute. Am 19. Dezember, diesem legendären Montag, übermittelten sie ihr „vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, so nennt’s der Coach heute: Markus Ratberger soll Trainer bleiben. „Damit hätte ich nicht gerechnet.“ Die vergangenen beiden Heimspiele gegen Geretsried (2:4) und Amberg (4:5) gingen zwar verloren, doch waren sie auch weitgehend bedeutungslos. Die Qualifikation für die Zwischenrunde der besten acht Teams hatten die Schongauer längst geschafft.

Ein Trainerposten in der Bayernliga stand bei Ratberger ohnehin auf der Agenda

In wenigen Wochen hat der Karriereaufzug Markus Ratberger in ein Stockwerk befördert, das andere erst nach Jahren erreichen. Er gibt zu: Klar habe ein Trainerposten in der Bayernliga auf seiner persönlichen Agenda gestanden. Aber doch erst in ein paar Jahren. Ratberger ist keiner der ehemaligen Bundesligaprofis, denen man die Hintertür zum Quereinstieg bereitwillig aufhält. Er nahm die übliche Route im Amateurbereich: Spieler in der Bayernliga, Jugendcoach in Peißenberg, nun das erste Seniorenteam (Bezirksliga) in Schongau.

Ich bin auch nicht derjenige, der in der Drittelpause Mülleimer durch die Kabine schmeißt.

Aus dieser Welt haben ihn die „Mammuts“ an einen anderen Ort teleportiert: an die Schwelle zum Profisport. Beinahe jedes Team in der Bayernliga beschäftigt Männer mit höherklassiger Erfahrung, teilweise sogar in Liga eins. „Es ist eine Herausforderung“, sagt der 42-Jährige. Solchen Leuten braucht er nichts von Taktik zu erzählen. „Ich bin auch nicht derjenige, der in der Drittelpause Mülleimer durch die Kabine schmeißt.“ Das würde ihm gar keiner abnehmen, dafür fehlt ihm die Reputation.

Ratberger sieht sich als Teamplayer

Nein, Markus Ratberger kommt in Schongau so gut an, weil er eine Komponente besitzt, die losgelöst von der Liga funktioniert: Er setzt auf „die menschliche Seite“. „Ich bin ein Teamplayer.“ Ein Eishockeyteam vergleicht er mit einer Familie. „Du verbringst so viel Zeit damit.“ Ratberger managt die Temperatur des Teams. Mancher brauche mehr mentale Streicheleinheiten. Wenn’s ums Eishockey geht, verweist er gerne an Vorgänger Rainer Höfler. „Der hat einen großen Anteil“, lobt Ratberger. „Never change a running system.“ Den Spruch sagt er gern.

Ratberger trainiert ein Team, in dem die Harmonie regiert

Zudem hat sich in Schongau über die Jahre ein Teamgeist gebildet, der sich nicht ohne weiteres replizieren lässt. Bei den „Mammuts“ regiert die Harmonie. „Wenn die Kabine funktioniert, läuft vieles von alleine“, sagt Ratberger. Mit seiner Frau hat er sich arrangiert. Sie arbeitet ebenso in Vollzeit. Zwei kleine Kinder versorgt sie auch noch. „Ich bin stolz auf sie, dass sie das so macht“, sagt der Ehemann und Trainer. Nur so ist das zu stemmen mit fünf Tagen Eishockey in einer Woche.

Einen Job in der Oberliga kann sich Ratberger nicht vorstellen

Irgendwann wird diese unvergleichliche Saison vorüber sein und die Realität wieder anklopfen. „Das lasse ich auf mich zukommen“, sagt der Trainer. Im Sommer könne man ja über die Zukunft sprechen. Andere in seiner Position sahen die Bayernliga als Wegweiser zu Größerem. Sebastian Buchwieser etwa ist einer dieser Selfmade-Männer. 2016 gewann er mit Lindau die Meisterschaft, heute strebt er mit Weiden Richtung Liga zwei. Auch wenn Markus Ratberger ein ehrgeiziger Genosse ist, verwehrt er sich diesen Illusionen. „Ich kann es mir nicht vorstellen“, sagt er. Trainer in der Oberliga? Das sei ja schon ein Vollzeitjob und damit nichts für ihn. „Wenn ich richtig Fuß gefasst habe, bin ich in der Bayernliga gut aufgehoben.“ Der Mann weiß, wo er herkommt.