Schongaus Neuzugang sorgt erstmals für Aufsehen

Von: Roland Halmel

Gut gemacht: Ryan Murphy (Mitte) wird für sein Tor zum 1:0 von seinem Teamkameraden Florian Höfler beglückwünscht. Es war der erste Treffer des Schongauer Neuzugangs für sein Team. Foto: halmel © Roland Halmel

Gegen Waldkraiburg feierte Ryan Murphy seine Heimpremiere beim Bayernligisten Schongau. Sie verlief recht erfreulich - für Murphy wie für die „Mammuts“.

Schongau – Aufgaben, die so im Vorbeigehen zu erledigen sind, gibt es in der Bayernliga nicht. Das zeigte sich auch im Heimspiel der EA Schongau gegen den EHC Waldkraiburg. Gegen den 13. der Tabelle mussten sich die „Mammuts“ ordentlich strecken, um mit einem 3:1 Erfolg die Punkte im eigenen Stadion zu behalten. „Das war der nächste Schritt, um unter die ersten Acht zu kommen“, zeigte sich Markus Ratberger, nach seiner ersten kompletten Partie als neuer Cheftrainer der EAS erleichtert.

Abgebrochenes Spiel in Erding: Entscheidung des Verbands steht noch aus

Sein Debüt drei Tage zuvor in Erding dauerte bekanntlich nur gut 31 Minuten, dann wurde die Partie abgebrochen, nachdem eine Linienrichterin von einem von einem Zuschauer geworfenen Puck am Kopf getroffen und verletzt worden war. Wie es nach diesem Spielabbruch weitergeht, ist indessen noch offen. „Vom Verband liegt noch keine Entscheidung vor“, berichtete EAS-Chef Franz Andergassen, der eine 5:0-Wertung für die Schongauer begrüßen würde. Vermutlich wird es aber auf ein Wiederholungsspiel in Erding hinauslaufen.

Murphy trifft zum 1:0 und legt damit den Grundstein zum Schongauer Sieg

Gegen Waldkraiburg bekamen die Zuschauer ein weitgehend ausgeglichenes erstes Drittel geboten. Die etwas besseren Chancen verzeichneten dabei die Hausherren. Der EHC sorgte bei Konterangriffen jedoch immer wieder für Gefahr. Kurz vor dem ersten Wechsel durften die EAS-Fans doch noch jubeln. Der Schuss von Ryan Murphy fand irgendwie den Weg vorbei an zwei vor dem Waldkraiburger Gehäuse postierten Gästespielern. Dem bis dahin stark haltenden EHC-Goalie Christoph Lode rutschte die Scheibe schließlich unter dem Schoner durch – 1:0 (19.). Damit durfte der Schongauer Neuzugang sein Premierentor feiern.

Florian Seelmann muss nach hartem Zweikampf ins Krankenhaus

Im zweiten Durchgang übertrafen sich beide Teams im Auslassen hochkarätiger Torchancen. „Da hat uns unser Goalie Daniel Blankenburg aber auch gut im Spiel gehalten“, urteilte Ratberger. Beim 1:1-Ausgleich von Christian Neuert, dem ein Abspielfehler von Leonhard Zink vorausgegangen war, war er aber chancenlos (35.). Diesen Fauxpas machten die Hausherren aber umgehend wett. Im dritten Powerplay der EAS zog Daniel Holzmann einfach einmal von der blauen Linie ab. Sein Teamkamerad Philipp Keil fälschte die Scheibe zum 2:1 in die Maschen ab (36.). Kurz davor hatte Florian Seelmann nach einem harten Zweikampf verletzt vom Eis gehen müssen. „Er wurde im Krankenhaus genäht, er ist dann aber gleich wieder zurückgekommen und will am Mittwoch auch spielen“, berichtete Ratberger.

Nächstes Spiel für Schongau wieder gegen ein Kellerkind

Im Schlussdrittel stemmten sich die Waldkraiburger gegen die drohende 16. Saisonniederlage. Die „Mammuts“ hielten aber gut dagegen. „Das war purer Wille“, lobte Ratberger. Florian Höfler verschaffte den Hausherren nach feiner Einzelleistung mit dem 3:1 etwas Luft (53.). Diesen Vorsprung brachten die Schongauer dann auch ins Ziel. „Unterm Strich war es eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg“, bilanzierte Ratberger, der mit seiner Truppe bereits diesen Mittwoch (28. Dezember) gegen ein weiteres Kellerkind antreten muss. Die EAS gastiert beim Schlusslicht EC Pfaffenhofen (20 Uhr).

Statistik

EA Schongau - EHC Waldkraiburg 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1. Drittel: 1:0 (18:59) Murphy (Höfler, Keil). 2. Drittel: 1:1 (34:11) Neuert (Popelka, Judt), 2:1 (35:53) Keil (Holzmann, Klein/5-4). 3. Drittel: 3:1 (52:48) Höfler (Lautenbacher, Klein).

Strafminuten: Schongau 6, Waldkraiburg 8. Zuschauer: 218.