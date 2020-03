Niederlage für „Mammuts“: EA Schongau unter Druck

von Katrin Kleinschmidt schließen

Es will einfach nicht bergauf gehen bei den „Mammuts“ der EA Schongau. Beim Auftaktspiel der Play-downs gegen den ESC Dorfen kassierten sie eine 3:5-Niederlage.

Schongau – Dabei hatte sich im ersten Drittel laut EAS-Teammanager Martin Resch ein „offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“ entwickelt. Schongau ging in der fünften Minute in Führung – durch den 1b-Spieler Markus Güßbacher, der wegen der vielen Ausfälle aushalf. Doch das 1:0 hatte nur eine knappe halbe Minute Bestand. Dann glich Martin Saluga für Dorfen aus.

Ab dem zweiten Drittel geht‘s für Schongau bergab

Nach der Pause machten die „Mammuts“ laut Resch eine gute Partie, hatten mehr Spielanteile und Chancen. Ein Schuss von Jeffrey Szwez knallte in der 37. Minute an den Pfosten. Im Gegenzug ging allerdings Dorfen in Führung. Bastian Rosenkranz gelang das 2:1 – und 48 Sekunden später sogar das 3:1.

Ins letzte Drittel ging Schongau mit nur noch 13 Feldspielern. Tobias Zimmert musste die Partie verletzt abbrechen. Die entwickelte sich auch im letzten Spielabschnitts nicht mehr im Sinne der „Mammuts“. Lukas Miculka, der zuvor alle drei Dorfener Tore mit vorbereitet hatte, schoss das 4:1. Und leistete ein Assist für Saluga, der auf 5:1 erhöhte. Im Powerplay brachten Jakub Muzik und Daniel Holzmann die EAS noch auf 3:5 heran.

Statistik

ESC Dorfen 5

EA Schongau 3

(1:1, 2:0, 2:2)

1. Drittel: 0:1 (4:42) Güßbacher (Dvonc), 1:1 (5:15) Saluga (Miculka/Ullmann). 2. Drittel: 2:1 (36:13) Rosenkranz (Saluga/Miculka), 3:1 (37:05) Rosenkranz (Saluga/Miculka). 3. Drittel: 4:1 (42:09) Miculka, 5:1 (45:57) Saluga (Miculka/Borrmann/5-4), 5:2 (49:06) Muzik (Dvonc/Holzmann/5-3), 5:3 (55:07) Holzmann (Muzik/Turner/5-4).

Als einer der Jüngsten startete Korbinian Heiland bei den Nordischen Junioren-Weltmeisterschaften. Dabei gelang dem Peitinger ein starkes Ergebnis.