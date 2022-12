Paré bewahrt „Mammuts“ in letzter Sekunde vor Niederlage

Ersatzgeschwächte Schongauer sorgen in Dorfen für Eishockey-Krimi

Bayernliga-Spiele mit Schongauer Beteiligung sind diese Saison ein Garant für Spannung. Samy Paré sorgte schließlich dafür, dass es für die „Mammuts“ ein halbwegs glückliches Ende gab.

Schongau – Zum achten Mal in dieser Bayernliga-Saison endete ein Spiel der EA Schongau mit nur einem einzigen Tor Unterschied. Beim ESC Dorfen hatten die „Mammuts“ das bessere Ende für sich. Im Penaltyschießen setzten sie sich beim Tabellenzwölften mit 5:4 (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0) durch. „Das Spiel hätte in alle Richtungen gehen können, von null bis drei Punkten war alles möglich“, berichtete EAS-Interimscoach Helmut Maucher nach der nervenaufreibenden Partie, in der sein Team erst acht Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den 4:4-Ausgleich erzielte und sich so in die Verlängerung rettete. „Deshalb sind wir auch froh über die zwei Punkte, die könnten noch wichtig werden“, so Maucher, nachdem die „Mammuts“ den Landkreisrivalen Peißenberg, der zeitgleich im Amberg verlor, überholt hatten.

Schongaus Simon Lautenbacher scheidet nach Foul verletzt aus

Die ersatzgeschwächten Schongauer, die unter anderem ohne Daniel Holzmann und Lubos Velebny antraten, starteten zurückhaltend in die Partie. „Wichtig war erst einmal, dass die Null steht“, so Maucher. Diese Vorgabe setzte seine Mannschaft im ersten Durchgang, der torlos endete, auch in die Tat um. Allerdings musste die EAS einen Nackenschlag einstecken. Stürmer Simon Lautenbacher, den Maucher aufgrund der personellen Lücken in der Abwehr nach hinten beordert hatte, landete nach einem Foul unglücklich in der Bande. Der Schongauer Kapitän verletzte sich dabei am Knie und am Ellenbogen und konnte nicht mehr weiterspielen. „Das hat man dann hintenraus schon gemerkt, da ist uns etwas die Luft ausgegangen“, bekannte Maucher, der danach nur noch vier gelernte Abwehrspieler zur Verfügung hatte.

Schongauer Offensivbemühungen werden belohnt

Im zweiten Drittel legten die Schongauer einen Zahn zu. Das zahlte sich prompt aus. Florian Höfler schoss die EAS in Überzahl in Front (24.). Nach einer Großchance für die Hausherren von Urban Sodja (30.) machte es Tristan Gagnon auf der Gegenseite besser. Nach einem abgewehrten Schuss von Samy Paré staubte der Kanadier zum 2:0 ab (33.). Kurz vor der zweiten Pause kamen die Hausherren mit einem Überzahltor von Benedikt Dietrich auf 1:2 heran (38.).

Schongau kassiert kuriosen Treffer Anfang des Schlussdrittels

Ein kurioses Tor bescherte Dorfen zu Beginn des Schlussdurchgangs den Ausgleich. Während eines Powerplays der EAS versuchten die Gastgeber, den Puck aus dem eigenen Drittel zu befördern. Der Befreiungsschlag prallte von einem Spieler auf der Bank aufs Eis zurück. „Zwei Schiedsrichter haben sich geduckt und haben deshalb die Situation nicht gesehen“, berichtete Maucher. Sein Team stellte indessen in Erwartung eines Pfiffs des Unparteiischen das Spielen ein. Tomas Vrba nutzte die allgemeine Verwirrung zu einem Solo, das er mit dem 2:2 vollendete (42.). „Das ist ärgerlich, aber es ist halt so“, grummelte Maucher.

Acht Sekunden vor dem Ende gleicht Samy Paré für Schongau aus

Sein Sohn Simon schoss die „Mammuts“ nach einem Konter indessen erneut in Führung (51.). Die Antwort der Dorfener ließ aber nicht lange auf sich warten. Christoph Hradek glich zum 3:3 aus (54.), und wenig später bestrafte Vrba einen Fehlpass der Gäste vor dem eigenen Tor mit dem 4:3 (56.). In der Schlussphase nahm die EAS ihren Torhüter Daniel Blankenburg zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis und warf alles nach vorn. Das zahlte sich aus: Paré staubte acht Sekunden vor der Sirene zum 4:4 ab.

In der Verlängerung hatten beide Teams hochkarätige Möglichkeiten. Die Entscheidung fiel aber erst im Penaltyschießen. Marius Klein traf als einziger Spieler, damit bescherte er seinen „Mammuts“ den Zusatzpunkt.

Statistik

ESC Dorfen - EA Schongau n.P. 4:5 (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, 0:1)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 0:1 (23:17) Höfler (Keil, Estermaier/5-4), 0:2 (32:32) Gagnon (Paré, Müller), 1:2 (38:38) Dietrich (Göttlicher, Sodja/5-4). 3. Drittel: 2:2 (41:02) Vrba (Hradek/4-5), 2:3 (50:56) Maucher (Estermaier, Klein), 3:3 (53:07) Hradek (Lohmaier), 4:3 (55:33) Vrba (Lohmaier, Hradek), 4:4 (59:52) Paré (Müller, Weinfurtner). Penaltyschießen: 4:5 Klein.

Strafminuten: Dorfen 10, Schongau 8. Zuschauer: 100.