Ein Peißenberger übernimmt bei den „Mammuts“

Bayernligist EA Schongau hat neuen Trainer

Von Roland Halmel schließen

Die EA Schongau hat einen neuen Trainer. Der kommt aus der Nachbarschaft und hat ein ziemlich kurzes Gastspiel bei einem Ligakonkurrenten der EAS hinter sich.

Schongau – In der Gerüchteküche kursierte der Name des neuen Trainers der EA Schongau schon seit ein paar Tagen. Seit vergangenem Dienstag ist es offiziell: Stefan Roth wird neuer Chef der „Mammuts“-Herde. „Die Mannschaft muss sich jetzt an einen neuen Taktgeber an der Spielerbank gewöhnen“, erklärte das Managerduo bei der EAS, Matthias Brahmer und Friedrich Weinfurtner, bei der Vorstellung des 43-jährigen Peißenbergers, der in der abgelaufenen Saison erste Erfahrungen in der Bayernliga bei den „River Rats“ des ESC Geretsried sammelte.

Roths Gastspiel in Geretsried war aus privaten Gründen schnell beendet

Roth musste dieses Engagement allerdings nach wenigen Spieltagen aus privaten Gründen wieder beenden. „Leider ist eine Situation entstanden, in der ich mich nicht mehr zu 100 Prozent aufs Eishockey konzentrieren kann“, erklärte der Peißenberger seinerzeit, der sein Amt erst im vorangegangenen Frühjahr übernommen hatte. Die Verantwortlichen der Geretsrieder hatten aber betont, dass Roth und das Team gut zusammengepasst hätten. „Jetzt ist sein Kopf wieder frei für seine Leidenschaft ,Eishockey’ und für die EA Schongau“, teilen die EAS-Verantwortlichen mit. Roth hat in seiner aktiven Zeit in Peißenberg und beim EC Peiting oftmals gegen Schongau gespielt. Seine erste Trainerstation war der SC Forst in der Landesligasaison 2019/20, ehe er für zwei Spielzeiten zum Ligakonkurrenten ESV Burgau wechselte. „Unserem neuen Trainer wird ein gutes Händchen bei der Förderung von jungen Spielern bescheinigt, deshalb kommt er genau zur rechten Zeit zu EA Schongau“, wird das Managerduo in einer Mitteilung zitiert. Brahmer und Weinfurtner freuen sich auf Roth, der als Lehrer an der Mittelschule arbeitet.

EAS-Management lobt die Arbeit von Roths Vorgänger Markus Ratberger

Weinfurtner und Brahmer bedankten sich bei der Trainervorstellung auch ausdrücklich bei Markus Ratberger, der die EAS nach dem überraschenden Abschied von Rainer Höfler im vergangenen Dezember übernommen hatte. „Markus ist kurzfristig mit sehr viel Engagement eingesprungen und er brachte die Saison zu einem erfolgreichen Abschluss“, erklärte das Managerduo. Die EAS erreichte nach einem dritten Platz in der Hauptrunde locker die Meisterrunde. Im Play-off mussten sich die „Mammuts“ jedoch dem Nachbarn aus Peißenberg in zwei partien (1:2, 4:7) geschlagen geben.

Lautenbacher bleibt, Holzmann geht

Was die Kaderplanungen für die Saison 2023/24 betrifft, stehen diese erst am Anfang. Fest steht bislang, dass Kapitän Jonas Lautenbacher den Schongauern erhalten bleibt. Daniel Holzmann hingegen sucht eine neue Herausforderung und wechselt zum Nachbarn EC Peiting in die Oberliga.