Premiere für das Schongauer Aushilfs-Trainergespann

Von: Roland Halmel

Der eine ist weg, der andere hilft aus: Helmut Maucher (li.) übernimmt übergangsweise das Traineramt in Schongau, nachdem das Engagement von Rainer Höfler zu Ende ist. © Roland Halmel

Bei der Suche nach einem neuen Trainer will sich Bayernligist Schongau Zeit lassen. Daher haben zunächst einmal Helmut Maucher und Markus Ratberger das Sagen.

Schongau – Kaum war die Nachricht vom Rücktritt von Trainer Rainer Höfler Anfang der Woche draußen, trudelten bei der EA Schongau auch schon Anfragen von interessierten Nachfolgern ein. „Wir machen aber keinen Schnellschuss“, stellte EAS-Teammanager Martin Resch sofort klar, dass sich der Bayernligist bei der Suche nach einem Höfler-Nachfolger Zeit lässt.

Markus Ratberger besitzt den nötigen Trainerschein

Mindestens für 14 Tage hat jetzt Co-Trainer Helmut Maucher das Sagen. Unterstützt wird er vom Coach der 1b-Mannschaft, Markus Ratberger, der im Gegensatz zu Maucher den nötigen Trainerschein vorweisen kann. „Ich hatte einen, habe den aber verfallen lassen“, berichtete Maucher, der mit den Trainingseinheiten unter der Woche sehr zufrieden war. „Die Mannschaft hat super mitgezogen. Es macht Spaß“, urteilte der Interimschef.

Bei den jüngsten Heimspielen des ESC Dorfen ging es hoch her

Als erste Bewährungsprobe für ihn und Ratberger warten an diesem Bayernliga-Wochenende zwei Verfolger, die auch auf einen Platz unter den ersten Acht hoffen. Der ESC Dorfen, zu dem die Reise der Schongauer am Freitag, 9. Dezember, geht (20 Uhr), hat als 13. aktuell zwar elf Punkte Rückstand auf die begehrte Position acht, die „Eispiraten“ haben aber auch noch zwei Spiele weniger als ein Großteil der Konkurrenz ausgetragen. Bei den Heimspielen der Dorfener ging es zuletzt hoch her. Im Derby gegen Erding und auch überraschend gegen Schlusslicht Pfaffenhofen setzte es Niederlagen.

Dorfener Überraschungssieg gegen Tabellenführer Miesbach

Am vergangenen Sonntag gelang dem ESC mit einem 4:2-Sieg gegen Spitzenreiter Miesbach jedoch ein Coup. „Dorfen wird mit breiter Brust auflaufen“, ist Maucher deshalb sicher, dass seinem Team ein schwerer Gang bevorsteht. „Wir müssen kämpferisch dagegenhalten und die einfachen Fehler, die uns zuletzt in Schweinfurt unterlaufen sind, vermeiden“, hat Maucher seinen Mannen ins Stammbuch geschrieben. Dass Dorfen ein unangenehmer Gegner ist, bekamen die „Mammuts“ bereits im Hinspiel zu spüren, als sie nur mit viel Mühe nach Verlängerung mit 4:3 gewannen.

Kemptens Saison läuft bislang mäßig - Trainer Miller musste Stuhl räumen

Deutlicher endete dagegen der erste Vergleich der EAS mit dem ESC Kempten, der am Sonntag (11. Dezember) ins Stadion an der Lechuferstraße kommt (17 Uhr). Mit einer starken Leistung entführten die Schongauer beim 7:3-Sieg die Punkte aus dem Allgäu. Das war eine von vier Heimniederlagen des ESC, die letztlich auch dazu beitrugen, dass in dieser Woche Brad Miller den Trainerstuhl bei den „Sharks“ räumen musste. Sportlich blieben die vor der Saison hoch gehandelten Kemptener bislang jedoch Einiges schuldig. Als aktuell Achter müssen sie derzeit um die Teilnahme an der Meisterrunde zittern.

Bei Schongau fehlt am Freitag Daniel Holzmann

Der neu verpflichtete Coach Harald Waibel soll nun den ESC-Karren wieder flottbekommen. „So ein Trainerwechsel kann schon was bewirken“, rechnet Maucher mit erheblicher Gegenwehr. Was das Personal betrifft, muss er am Freitag auf den beruflich verhinderten Daniel Holzmann verzichten. Fraglich ist der Einsatz von Lubos Velebny und des angeschlagenen Florian Seelmann. „Das sind zwei ganz wichtige Spieler. Da wären sechs Punkte sensationell, mit drei wäre ich aber auch schon zufrieden“, so Maucher vor seiner Premiere als Chef hinter der EAS-Bande.