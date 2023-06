Robuster Verteidiger bleibt in Schongau und engagiert sich weiter für den Nachwuchs

Von: Roland Halmel

Engagiert sich nicht nur als Spieler: Philipp Keil wird auch nächste Saison das Schongauer U11-Team betreuen. © Roland Halmel

Philipp Keil und die EA Schongau - das ist eine Beziehung, die funktioniert. Der Verteidiger geht in seine dritte Saison bei den „Mammuts. Nicht nur aus diesem Grund sind die EAS-Verantwortlichen erfreut.

Schongau – Der Kader der EA Schongau gewinnt weiter an Konturen. Zuletzt vermeldete das neue Managergespann Matthias Brahmer und Friedrich Weinfurtner die Vertragsverlängerung von Philipp Keil. „Er ist in der Defensive eine verlässliche Größe, und in der abgelaufenen Spielzeit hat er auch offensive Akzente gesetzt“, lobt EAS-Sprecher Gerhard Siegl den 24-jährigen Verteidiger, der mittlerweile in seine dritte Spielzeit bei den „Mammuts“ geht.

Keil sammelte in Memmingen Oberliga-Erfahrung

Zuvor war der 1,83 Meter große Abwehrspieler in seinem Heimatverein Kaufbeuren bis zur U20 aktiv, um parallel auch in der Oberliga beim ECDC Memmingen Einsatzzeiten bei den Senioren zu bekommen. Nach 137 Einsätzen in der Oberliga für Memmingen (2018 bis 2020) und dem HC Landsberg (2020 bis 2021) wechselte Keil zur Saison 2021/22 zur EAS in die Bayernliga.

Keil gilt als robuster Abwehrspieler

Dort sorgt der robuste Defensivspezialist seitdem für Ordnung vor dem eigenen Tor. In der abgelaufenen Saison blitzten auch Keils Qualitäten im Offensivspiel auf. In den sechs Spielen der Meisterrunde gelangen Keil drei Tore und ebenso viele Vorlagen. Insgesamt hat der Abwehrmann in den 71 Punktspielen im Dress der EAS nun schon sieben Treffer und 21 Vorlagen erzielt – bei 79 Strafminuten.

Keil wird weiterhin U11-Team der „Mammuts“ betreuen

Dass sich der gebürtige Kaufbeurener in Schongau offensichtlich sehr wohl fühlt, zeigt auch sein Engagement in der Nachwuchsausbildung des Vereins. Aktuell macht Keil seinen Trainerschein und wird, wie schon im vergangenen Jahr, auch heuer wieder als Co-Trainer mit dem U11-Team der „Mammuts“ auf dem Eis stehen.

Vorläufiger Kader EAS

Verteidigung:

Leonhard Zink, Philipp Keil

Sturm:

Florian Höfler, Jonas Lautenbacher, Kevin Steiner, Florian Seelmann, Tobias Hoferer