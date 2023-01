„Das perfekte Auswärtsspiel“: Schongau glänzt im Spitzenduell

Von: Roland Halmel

Er drückte der Partie seinen Stempel auf: Schongaus Stürmer Marius Klein gelang in Königsbrunn ein lupenreiner Hattrick. © Roland Halmel

Nach der Heimniederlage gegen den ESC Geretsried hat die EA Schongau im Spitzenspiel der Bayernliga eine Reaktion gezeigt. In Königsbrunn gab es ein klares Resultat.

Schongau – Spiele ohne Gegentor gelangen der EA Schongau in der Bayernliga bisher nicht viele. Im Oktober blieben die „Mammuts“ beim 4:0 in Buchloe ohne Gegentreffer. Ausgerechnet im Spitzenspiel beim EHC Königsbrunn kam jetzt ein zweiter Shut-out für Goalie Philipp Wieland hinzu, der wie schon damals in Buchloe den Kasten hütete. Die Schongauer fertigten den Tabellenzweiten überraschend deutlich mit 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) ab. „Das war das perfekte Auswärtsspiel“, lobte EAS-Coach Markus Ratberger.

EA Schongau gewinnt in Königsbrunn mit 5:0

Er stellte zudem mit Wohlwollen fest, dass sein Team nach der unglücklichen Heimniederlage gegen die „River Rats“ Geretsried den Schalter sofort wieder umlegte. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, defensiv sind wir gut gestanden“, urteilte Ratberger zufrieden. Auch das Spiel der EAS mit vier Reihen, das gegen Geretsried noch nicht so recht klappte, funktionierte in Königsbrunn schon deutlich besser. „Die Wechsel waren disziplinierter, und die vierte Reihe hat auch einen einwandfreien Job gemacht“, erkannte Ratberger.

Beide Mannschaften starteten verhalten in die Partie. Im Laufe des ersten Drittels erarbeiteten sich die Schongauer aber immer mehr Spielanteile. Das zahlte sich dann auch aus. Nach einem Scheibenverlust der Hausherren starteten die „Mammuts“ einen Konter, den Ryan Murphy im dritten Nachsetzen zur EAS-Führung im Königsbrunner Kasten unterbrachte (7.). Danach kassierten beide Teams einige Strafzeiten. Aus den jeweiligen Überzahlsituationen konnte aber keiner der beiden Kontrahenten Kapital schlagen, wobei die Schongauer näher am zweiten Treffer waren als der EHC am Ausgleich.

Schongau überzeugt auch im Unterzahlspiel

Auch im zweiten Durchgang blieben die Schongauer spielbestimmend. Bei den Königsbrunnern war der Ausfall von Topscorer Marco Sternheimer, der in der ersten Pause in der Kabine blieb, deutlich spürbar. Nach vorn setzten fast nur noch die „Mammuts“ die Akzente. Auf Zuspiel von Murphy erhöhte Marius Klein auf 2:0 (27.). Es sollte nicht das letzte Tor des 29-jährigen Stürmers der EAS an diesem Abend bleiben. Kurz danach schlug er erneut zu. Von der EHC-Abwehr sträflich alleingelassen, markierte Klein das 3:0 (31.).

Danach häuften sich die Nickeligkeiten auf beiden Seiten, was viele Strafzeiten zur Folge hatte. „Da hätten wir uns ein wenig cleverer anstellen müssen“, grummelte Ratberger. Das Spiel in Unterzahl klappte bei seinem Team. Und im Fall der Fälle war immer noch Torhüter Wieland da, der Schlimmeres verhinderte. Auf der Gegenseite wusste die EAS ein Powerplay kurz vor Drittelende gewinnbringend zu verwerten. Einen Distanzschuss von Daniel Holzmann lenkte Klein zum 4:0 ins Gehäuse (40.), dem damit ein lupenreiner Hattrick gelungen war. „Die drei Tore tun Marius gut, nachdem er in den Spielen davor oftmals Pech im Abschluss hatte“, konstatierte Ratberger.

Sein Team verwaltete den Vorsprung im Schlussdurchgang ohne größere Probleme. Während die mitgereisten „Mammuts“-Fans unter den knapp 400 Zuschauern auf den Rängen freudetrunken „Hier regiert die EAS“ intonierten, setzte ihre Mannschaft kurz vor Schluss noch einen Treffer obendrauf. Matthias Müller besorgte in Schongauer Überzahl 61 Sekunden vor der Sirene den 5:0-Endstand. „Die Schongauer haben das über 60 Minuten richtig gut gemacht und uns vom Tor ferngehalten. Sie haben verteidigt, wie man das auch verteidigen muss: mit Herzblut, Leidenschaft und Willen. Das alles haben wir heute vermissen lassen“, sagte EHC-Coach Bobby Linke, der in seiner aktiven Zeit drei Spielzeiten für die „Mammuts“ auflief. Er war vom blutleeren Auftritt seines Königsbrunner Teams sichtlich enttäuscht.

Statistik:

EHC Königsbrunn 0

EA Schongau 5

1. Drittel: 0:1 (6:39) Murphy (Müller, Gagnon). 2. Drittel: 0:2 (26:26) Klein (Höfler, Murphy), 0:3 (30:10) Klein (Höfler, Lautenbacher), 0:4 (39:30) Klein (Holzmann, Höfler/5-3). 3. Drittel: 0:5 (58:59) Müller (Gagnon, Schuster/5-4). Strafminuten: Königsbrunn 24, Schongau 16. Zuschauer: 377.