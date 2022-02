EA Schongau: Gutes Schlussdrittel in Waldkraiburg reicht nicht - Am Mittwoch gibt‘s schon das Rückspiel

Von: Roland Halmel

Die Begeisterung hält sich in Grenzen: Schongaus Co-Trainer Helmut Maucher bekam in Waldkraiburg zwei Drittel lang Dinge zu sehen, die ihm gar nicht gefielen. © Halmel

Im Heimspiel gegen Kempten legte die EA Schongau einen Top-Start ins Spiel hin. Davon konnte zwei tage später in Waldkraiburg nicht die Rede sein.

Schongau – Ein guter Start ins Spiel wechselt sich bei der EA Schongau in dieser Saison regelmäßig ab mit einem schlechten. Beim Heimspiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde gegen Kempten am vergangenen Freitag lief es zu Beginn erfreulich. Da führten die Mammuts schnell mit 3:0. Zwei Tage später erlebten die „Mammuts“ beim ERC Waldkraiburg genau das Gegenteil. Mitte des ersten Durchgangs lag die EAS mit 0:3 hinten, am Ende setzte es eine 4:7 (1:3, 0:3, 3:1)-Niederlage.

Unterm Strich haben wir aber zu viele Fehler gemacht und bei einigen Situationen hat uns auch das Glück gefehlt.

„Wir hatten anfangs Pech mit einem Pfostentreffer. Wenn der rein geht, läuft das Spiel vielleicht ganz anders“, berichtete Schongaus Co-Trainer Helmut Maucher. „Unterm Strich haben wir aber zu viele Fehler gemacht und bei einigen Situationen hat uns auch das Glück gefehlt“, so Maucher weiter. Doch wie schon gegen Kempten ließ sein Team einige hochkarätige Chancen ungenutzt. „In der Hauptrunde sind da einige Pucks mehr ins Tor gefallen“, so Maucher. Er beklagt sinkende Effektivität, die vor dem Jahreswechsel noch deutlich höher war. Damals holten die „Mammuts“ reihenweise Siege, obwohl sie meist nur in kleiner Besetzung aufliefen. In Waldkraiburg standen dem EAS-Trainergespann durch die berufsbedingten Ausfälle von Simon Maucher und Marius Klein ebenfalls nur 13 Feldspieler zur Verfügung. „Wir mussten deshalb wieder umstellen, was natürlich nicht optimal ist“, urteilte Maucher.

Mitte des ersten Drittels liegt Schongau schon mit 0:3 hinten

Die Partie begann sehr munter. EAS-Goalie Philipp Wieland vereitelte schon nach 30 Sekunden eine Großchance von Michal Popelka. Im Gegenzug setzte Jason Lavallée, der auffälligste Spieler der Gäste, einen Schuss an den Pfosten. Besser zielte im Anschluss Nico Vogl, der zum 1:0 für die Hausherren traf (5.). Walkraiburg kam in der Folge zu weiteren Möglichkeiten. Florian Brenninger, der sich gegen zwei Schongauer durchsetzte, erhöhte auf 2:0 (10.), ehe Leon Decker wenig später das 3:0 nachlegte (12.). Die Schongauer reagierten mit einer Auszeit und wechselten den Keeper. „Danach haben wir uns stabilisiert“, berichtete Maucher. Leonhard Zink nutzte umgehend einen Fehler der Waldkraiburger zum 1:3 (16.). Der Treffer gab den Gästen Auftrieb. Der Anschlusstreffer lag mehrfach in der Luft, er wollte aber nicht fallen.

Im Mittelabschnitt gerät Schongau aussichtslos ins Hintertreffen

Im wegen mehrerer Strafzeiten eher zerfahrenen Mittelabschnitt ging es hin und her. Ein Powerplaytor der Gastgeber durch Christian Neuert zum 4:1 (29.) nahm den „Mammuts“ vorübergehend jeglichen Schwung. Die Folge waren zwei weitere EHC-Treffer durch Sebastian Stanik (32.) und durch Jan Loboda (37.) von der blauen Linie , bei dem EAS-Goalie Daniel Blankenburg die Sicht verstellt war.

Im letzten Drittel gestaltet Schongau noch Ergebniskosmetik

Als schließlich Vogl zu Beginn des Schlussdrittels auf 7:1 erhöhte (42.), war diese Partie gelaufen. Die Hausherren schalteten danach einen Gang zurück. Das nutzten die Schongauer, um das Ergebnis noch etwas freundlicher zu gestalten. Ein abgefälschter Schuss von Milos Vavrusa (44.) sowie zwei Überzahltore von Matthias Müller (49.) und Florian Seelmann (60.) bescherten den Gästen noch Resultatskosmetik.

Am Mittwoch erwarten die „Mammuts“ den ERC Waldkraiburg zum Rückspiel

„Wir werden die Burschen jetzt wieder aufrichten, denn im Rückspiel haben wir mit Sicherheit Chancen, es besser zu machen“, erklärte Maucher. Die Möglichkeit hierzu bietet sich der EAS gleich am morgigen Mittwoch, wenn sie im heimischen Stadion an der Lechuferstraße die Waldkraiburger erneut herausfordern. Dann stehen auch Klein Simon Maucher wieder zur Verfügung. Fehlen wird dagegen weiterhin Daniel Holzmann wegen einer Fingerverletzung.

Statistik

EHC Waldkraiburg - EA Schongau 7:4 (3:1, 3:0, 1:3)

1. Drittel: 1:0 (4:38) Vogl (Loboda, Decker/6-5), 2:0 (8:19) Brenninger (Lode), 3:0 (11:23) Decker (Vogl, Loboda/5-4), 3:1 (15:09) Zink (Steiner, Müller). 2. Drittel: 4:1 (28:22) Neuert (Seifert, Popelka/5-4), 5:1 (31:12) Stanik (Popelka, Neuert), 6:1 (36:40) Loboda (Rott, Neuert). 3. Drittel: 7:1 (41:16) Vogl (Decker, Lode), 7:2 (43:01) Vavrusa (Steiner, Weinfurtner/6-5), 7:3 (48:05) Müller (Lavallée, Höfler/5-4), 7:4 (59:35) Seelmann (Schuster,Höfler/5-3).

Strafminuten: Waldkraiburg 16 + 5 für Hradek (Behinderung), Schongau 16. Zuschauer: 407.