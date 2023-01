„Mammuts“ freuen sich über einen Rückkehrer - „Dadurch sind wir breiter aufgestellt“

Von: Roland Halmel

Wieder ein Schongauer: Stürmer Kevin Steiner kehrte von Oberligist Füssen zu den „Mammuts“ zurück. © Roland Halmel

Zum Hauptrundenfinale muss Bayernligist Schongau auf einige Spieler verzichten. Was für ein Glück, dass sich ein Akteur zur Rückkehr entschlossen hat.

Schongau – Ein untrügliches Zeichen, dass sich eine Spielrunde dem Ende zuneigt, ist die einheitliche Anfangszeit aller Spiele. Diesen Sonntag (22. Januar) ist das in der Bayernliga wieder der Fall. Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde starten alle Partien zeitgleich um 18 Uhr. Festzuhalten bleibt aber auch, dass sich die Spannung in überschaubaren Grenzen hält.

Spannung nur noch im Kampf um Platz acht

Lediglich im Kampf um Rang acht könnte sich noch etwas tun. Um den letzten freien Platz in der Meisterrunde kämpfen im Fernduell der ESC Kempten und Geretsried, wobei die Allgäuer mit fünf Punkten Vorsprung auf die „River Rats“ die weitaus besseren Karten haben. Die EA Schongau, die aktuell Tabellendritter ist, kann im besten Falle die Runde als Sieger abschließen. Schlechter als Rang vier kann es aber nicht mehr werden.

Nach derzeitigem Stand spielt Schongau in Zwischenrunde wieder gegen Peißenberg

Die Endplatzierung ist ausschlaggebend, in welcher Zwischenrundengruppe ein Team landet. In Gruppe A sind die Klubs auf den Plätzen 1, 4, 6 und 8. Das wären – der Nachholspieltag am Freitag (20. Januar) mit zwei Begegnungen ist noch nicht eingerechnet – TEV Miesbach, ERSC Amberg, TSV Erding und ESC Kempten. In der Gruppe B (Platz 2, 3, 5 und 7) stünden sich EHC Königsbrunn, EA Schongau, Peißenberg „Miners“ und VfE Ulm/Neu-Ulm gegenüber.

Schongaus Gegner Amberg stellt die beste Defensive der Bayernliga

„Mir ist es letztlich egal, in welche Gruppe wir kommen“, sagt EAS-Coach Markus Ratberger vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellennachbarn ERSC Amberg, der einen Punkt weniger auf dem Konto hat als die Schongauer. Die Oberpfälzer bestritten am Freitag (20. Januar) noch das Nachholspiel bei Tabellenführer TEV Miesbach. „Amberg spielt taktisch sehr diszipliniert und hat mit Timon Bätge einen starken Torhüter“, sagt Ratberger über die „Wildlions“, die die beste Abwehr der Liga stellen und die das Hinspiel gegen die EAS nach Verlängerung mit 4:3 gewannen.

Amberg verfügt über ein überragendes Stürmerquartett

In der ERSC-Offensive ragt ein Quartett heraus. Marco Pronath, Felix Köbele, Brett Mennear und Michael Kirchberger haben allesamt schon 30 und mehr Scorerpunkte gesammelt. „Wir wollen den Schwung vom Sieg in Königsbrunn mitnehmen und die letzten beiden Partien gewinnen“, lautet die Zielsetzung von Ratberger. Zum Abschluss der Bayernliga-Hauptrunde empfangen die Schongauer am kommenden Freitag (27. Januar) den VfE Ulm/Neu-Ulm.

Kevin Steiner kehrt vom Oberligisten Füssen nach Schongau zurück

Dann wäre für die EAS eine Verbesserung des aktuell dritten Platzes, den sie auch in der vergangenen Saison nach der Hauptrunde belegte, durchaus noch möglich. Was den Kader betrifft, kann der Schongauer Coach nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Marius Klein und Simon Maucher fehlen wegen Krankheit, Lubos Velebny ist verletzt. Da trifft es sich gut, dass in der vergangenen Woche Stürmer Kevin Steiner aus Füssen zurückkehrte. „Er tut uns gut, denn dadurch sind wir breiter aufgestellt“, urteilt Ratberger. Da der 25-Jährige mit seinen Einsatzzeiten beim Oberligisten nicht ganz so zufrieden war, kehrte er zu den „Mammuts“ zurück. Darüber hinaus steht Samy Paré nach seiner Knieverletzung wieder auf dem Eis. Bis zum Beginn der Zwischenrunde am 3. Februar sollte der Kanadier wieder ins Team zurückkehren.