Für Schongau enden in Amberg zwei Serien

Von: Roland Halmel

Seine persönliche Bilanz konnte sich sehen lassen: Tristan Gagnon erzielte in Amberg zwei Treffer und leistete bei einem weiteren die Vorarbeit. © Halmel

Es war ein ständiges Auf und Ab für die EA Schongau beim Gastspiel in Amberg. Am Ende waren für die „Mammuts“ zwei Serien zu Ende gegangen.

Schongau – Gleich zwei Serien endeten für die EA Schongau im Bayernliga-Gastspiel beim ERSC Amberg. Nach vier Siegen gegen die „Wild Lions“ in der vergangenen Saison mussten sich die „Mammuts“ bei der 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung den Oberpfälzern mal wieder geschlagen geben. Zudem musste die EAS beim Verfolger nach drei Overtime-Siegen in dieser Saison erstmals den Zusatzpunktzähler dem Gegner überlassen. „Ein Punkt in Amberg ist in Ordnung“, trat EAS-Coach Rainer Höfler die Heimreise trotzdem nicht unzufrieden an. „Die Mannschaft hat Charakter bewiesen und ist zurückgekommen“, so Höfler mit Blick auf den Drei-Tore- Rückstand, den sein Team egalisierte.

Schongau gerät wie aus dem Nichts in Rückstand

Die „Mammuts“ kamen entschlossen aus der Kabine und machten sofort Druck. Sie störten früh und ließen die Amberger nicht zur Entfaltung kommen. Bereits nach 38 Sekunden verzeichneten die Schongauer die erste Möglichkeit. „Bis zum unglücklichen 1:0 waren wir überlegen“, konstatierte Höfler, nachdem seine Spieler immer wieder an ERSC-Torhüter Timon Bätge gescheitert waren. Mehr oder weniger aus dem Nichts geriet die EAS nach einem Break der Hausherren, das Shawn Campbell erfolgreich abschloss, in Rückstand (13.). Im Anschluss entwickelte sich bis zur ersten Drittelpause eine ausgeglichene Partie, die jedoch ohne weitere Treffer blieb.

Schongau schießt zwei Tore innerhalb von 27 Sekunden

„Im zweiten Drittel war Amberg mehr am Drücker“, bekannte Höfler. Die zweite Strafzeit gegen seine Mannschaft und einen Scheibenverlust von Mathias Schuster nutzte Marco Pronath zum 2:0 für die Oberpfälzer (24.). Danach wirkten die Schongauer deutlich verunsichert. Prompt erhöhte Brett Mennear, der einen verdeckten Distanzschuss von Marc Roth abfälschte, auf 3:0 (29.). Noch im Mittelabschnitt kämpften sich die Gäste mit einem Doppelschlag innerhalb von 27 Sekunden jedoch ins Spiel zurück. Nach einem gewonnenen Bully erzielte Tristan Gagnon das 1:3 (37.), dem wenig später der Anschlusstreffer von Tobias Estermaier folgte, der einen dicken Patzer der Hausherren umgehend bestrafte. Samy Paré vergab danach freistehend vor Bätge den möglichen Ausgleichstreffer.

Im Schlussdrittel gehen beide Mannschaften volles Risiko

Im Schlussdurchgang ging es hin und her. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, ehe Bätge einen haltbar wirkenden Schuss von Gagnon zum 3:3 durchrutschen ließ (50.). In der Folge drängten beide Teams mit höchstem Einsatz und vollem Risiko auf den Siegtreffer, der trotz hochkarätiger Möglichkeiten fast im Minutentakt in der regulären Spielzeit nicht mehr fallen wollte.

Auch in der Verlängerung blieb die faire Partie umkämpft und hochspannend. Letztlich sorgte Kevin Schmitt mit dem vierten Tor der Amberger für die Entscheidung (64.) und das Ende der Schongauer Doppelserie.

Statistik

ERSC Amberg - EA Schongau n.V. 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

1: Drittel: 1:0 (12:38) S. Campbell (T. Campbell). 2. Drittel: 2:0 (23:01) Pronath (Schwarz), 3:0 (28:58) Mennear (Roth, Schmitt), 3:1 (36:26) Gagnon, 3:2 (36:53) Estermaier (Lautenbacher, Gagnon). 3. Drittel: 3:3 (49:36) Gagnon (Paré, Höfler). Verlängerung: 4:3 (63:48) Schmitt (Mennear).

Strafminuten: Amberg 6, Schongau 4. Zuschauer: 523.