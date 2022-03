Schongaus spannender Kampf um die Play-offs

Von: Roland Halmel

So soll es in den verbleibenden Partien noch öfters sein: Die Schongauer (hier v. l. Roman Tomanek, Fritz Weinfurtner und Milos Vavrusa) wollen mit einer Siegesserie Rang vier und die damit verbundene Teilnahme an den Play-offs noch schaffen. © Roland Halmel

Um den letzten freien Platz für die Play-offs gibt es noch vier Bewerber. Einer von ihnen ist die EA Schongau.

Schongau – In der Aufstiegsrunde der Bayernliga sind drei der vier Tickets für die Play-offs vergeben. Der EHC Klostersee (29 Punkte/11 Spiele), der TEV Miesbach (27 Punkte/10 Spiele) und der ESC Kempten (23 Punkte/11 Spiele) sind weit enteilt. Dieses Trio hat die Startberechtigung für die K.o.-Spiele bereits in der Tasche. Um den letzten freien Platz machen sich noch vier der fünf in der Aufstiegsrunde vertretenen Mannschaften Hoffnungen. Lediglich die Peißenberg „Miners“ als abgeschlagener Tabellenletzter sind raus aus dem Rennen.

Wir brauchen noch drei Siege aus vier Spielen.

Neben dem ERSC Amberg (15 Punkte/11 Spiele), dem EHC Waldkraiburg (11 Punkte/9 Spiele) und dem ESV Buchloe (10 Punkte/9 Spiele) ist auch die EA Schongau (11 Punkte/10) Spiele) ein aussichtsreicher Bewerber auf den begehrten vierten Platz. „Wir brauchen noch drei Siege aus vier Spielen“, hat EAS-Coach Rainer Höfler eine einfache Rechnung aufgestellt, um die Amberger gegen die „Mammuts“ am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde am 13. März ein richtiges Endspiel haben könnten, noch abzufangen.

Nur für die Auswärtspartie in Klostersee rechnet sich Höfler nichts aus

Das einzige Spiel, in dem Höfler keine Punkte einkalkuliert hat, ist das Gastspiel am heutigen Freitag beim EHC Klostersee, der die Aufstiegsrunde anführt. „Klostersee wird schwierig, die dürften eine Nummer zu groß für uns sein“, so Höfler. Dabei erinnert er sich nur ungern an das einzige Spiel in dieser Saison gegen den EHC zu Beginn der Aufstiegsrunde, als die EAS nach ihrer Corona-Pause mit 1:10 unter die Räder kam. In der Bayernliga-Hauptrunde waren beide Partien gegen Klostersee wegen Personalmangels sowie wegen Corona im Lager der „Mammuts“ abgesagt worden.

Gegen Buchloe hat Schongau diese Saison zuhause schon zweimal verloren

Dagegen trafen die Schongauer in dieser Spielzeit bereits dreimal auf den ESV Buchloe, der am Sonntag ins Stadion an der Lechuferstraße kommt (17 Uhr). Beim ESV gewannen die „Mammuts“ mit 3:1, zuhause gab es gegen die „Pirates“ jeweils eine Niederlage (5:7, 3:4 nach Verlängerung), die vor allem von der Treffsicherheit ihrer beiden Topscorer Alex Krafczyk und Michal Petrak, die zusammen weit über 100 Punkte gesammelt haben, leben.

Daniel Holzmann und Leonhard Zink kehren ins Team zurück

Personell schaut es bei den Schongauern, die beim vergangenen Spiel in Miesbach einmal mehr nur 13 Feldspieler aufbieten konnten, wieder besser aus. Daniel Holzmann kehrt nach seiner Fingerverletzung ebenso ins Team zurück wie Leonhard Zink. Dagegen dürfte für Jonas Lautenbacher ein Einsatz noch zu früh kommen. Der Stürmer ist nach seiner Knieverletzung inzwischen aber wieder ins Training eingestiegen.