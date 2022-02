Schongauer Chancenwucher von Kempten eiskalt bestraft

Von: Roland Halmel

In diesem Moment war die Partie endgültig gekippt: Die Kemptener erzielen Mitte des letzten Drittels das 5:4. Schongaus Torhüter Daniel Blankenburg kann den Treffer nicht mehr verhindern. © Halmel

Ein Drittel lang spielten die Schongauer den Gegner an die Wand und führten deutlich. Weitere Großchancen versiebten sie aber zuhauf - und das sollten die Kemptener knallhart bestrafen

Schongau – Schlangen vor dem Kassenhäuschen – und das nicht nur der coronabedingten Einlasskontrollen wegen. Das gab es bei der EA Schongau in dieser Saison bislang noch nicht. Beim Heimspiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde gegen den ESC Kempten wollten aber besonders viele Fans dabei sein. Die 430 Zuschauer mussten ihr Kommen auch nicht bereuen. Einziges Manko aus Sicht der „Mammuts“ nach einer spannenden und hochklassigen Partie war das Ergebnis.Trotz einer 3:0-Führung mussten sich die Hausherren am Ende nach Verlängerung mit 5:6 (3:0, 1:2, 1:3, 0:1) geschlagen geben. Dennoch: „Das war Werbung für das Eishockey“, urteilte Schongaus Co-Trainer Helmut Maucher.

Das wir nicht hätten verlieren dürfen.

Letztlich wurde seiner Mannschaft die schlechte Chancenverwertung zum Verhängnis. „Das wir nicht hätten verlieren dürfen“, sagte Maucher angesichts einer Vielzahl vergebener hochkarätiger Chancen. „Die 3:0-Führung nach dem ersten Drittel war eigentlich zu wenig. Und im Schlussdrittel haben wir reihenweise Hochkaräter ausgelassen“, bemängelte Maucher die fehlende Effektivität in seinem Team.

Beide Mannschaften mit erheblich veränderten Reihen im Vergleich zum Hinspiel

Beide Mannschaften gingen gegenüber dem Hinspiel, das nur zwei Tage zurücklag, mit neu formierten Reihen aufs Eis. „Wir haben im Training etwas ausprobiert, und das hat gut funktioniert“, so Maucher, Das führte dazu, dass die beiden Ausländer, Roman Tomanek und Jason Lavallée, nicht mehr zusammen spielten. Diese Maßnahme zeigte Wirkung, da alle Schongauer Reihen gegen die personell arg gebeutelten Gäste, die unter anderem auf Robert Lepine und Dominik Ochmann verzichten mussten, gleich ordentlich Torgefahr entwickelten. Tomanek (1.) und Florian Seelmann (2.) ließen die ersten beiden hochkarätigen Möglichkeiten der Hausherren noch aus. Die dritte verwertete Marius Klein mit einem Flachschuss zum 1:0 (3.).

Jason Lavallée degradiert bei seinem Tor zum 2:0 die Kemptener zu Statisten

In der Folge verzeichneten auch die Kemptener erste Torchancen. Jubeln durfte aber erneut der EAS-Anhang, nachdem Lavallée die Allgäuer zu Statisten degradiert hatte. Vier Gegenspieler ließ der Kanadier aussteigen, um dann sehenswert zum 2:0 abzuschließen (10.). Dasselbe Kunststück wäre kurz danach auch fast Tomanek gelungen. Drei Kemptener hatte er bereits ausgespielt, ehe er an der ERSC-Torfrau Jenny Harß scheiterte (12.). Dafür bereitete der Slowake das dritte EAS-Tor vor. Mit einem Rückhandpass bediente Tomanek seinen Sturmkollegen Kevin Steiner, der die Scheibe nur noch in den leeren Kasten schieben musste (19.).

Mitteldrittel wird von Minute zu Minute zerfahrener

Im Mittelabschnitt, der durch viele Strafen der kleinlich pfeifenden Unparteiischen immer zerfahrener wurde, erhöhte Kempten den Druck. Nach einem Konter verkürzte Lars Grözinger auf 1:3 (25.). Brendan Harrogate scheiterte im Anschluss an ein Solo zunächst an EAS-Goalie Daniel Blankenburg, der stark parierte, dann aber durfte er ungestört nachstochern – und schon stand es nur noch 3:2 aus Schongauer Sicht (28.). Schongaus Coach Rainer Höfler nahm danach eine Auszeit, was sich prompt auszahlte. In Überzahl lenkte Matthias Müller einen Distanzschuss von Milos Vavrusa zum 4:2 in die Maschen (31.). Beide Teams verzeichneten in der Folge gute Chancen, beide Torhüter ließen sich aber nicht überwinden.

Schongau kassiert zwei Tore binnen 33 Sekunden

Im Schlussdurchgang leisteten sich die Hausherren dann einen kurzen Blackout, den Anton Zimmer mit einem Doppelschlag bestrafte. Innerhalb von nur 33 Sekunden netzte der gebürtige Weißrusse zum 3:4 und 4:4 ein (beide 47.). Die Antwort der „Mammuts“ waren wütende Angriffe und hochkarätige Chancen in Serie. Zweimal Lavallée (49., 53.) und einmal Steiner (50.) scheiterten freistehend an ESC-Keeperin Harß. Besser machte es dagegen Dominik Oppenberger auf der anderen Seite, der die Gäste erstmals in Front schoss (53.). Danach berannten die Schongauer den Kemptener Kasten. Tomanek und Höfler (beide 57.) vergaben, ehe Seelmann im Powerplay das 5:5 erzielte (58.). Erneut Höfler, der das leere Tor nicht traf (59.), und Tomanek (60.) hätten die Verlängerung für Schongau noch verhindern können, doch auch sie scheiterten.

Ex-Schongauer Seider macht Kemptens Sieg in der Verlängerung perfekt

Die fehlende Coolness der Hausherren vor des Gegners Kasten bestrafte dann Mauro Seider in der Overtime. Ausgerechnet der ehemalige Schongauer bescherte den Gästen (62.) den mehr als glücklichen Zusatzpunkt.

Statistik

EA Schongau - ESC Kempten n.V. 5:6 (3:0, 1:2, 1:3, 0:1)

1. Drittel: 1:0 (2:19) Klein (Knebel, Maucher), 2:0 (9:41) Lavallée (Müller, Keil), 3:0 (18:46) Steiner (Tomanek, Vavrusa). 2. Drittel: 3:1 (24:54) Grözinger (Oppenberger), 3:2 (27:39) Harrogate (Mühlegger, Seider), 4:2 (30:09) Müller (Vavrusa, Höfler/5-4). 3. Drittel: 4:3 (46:01) Zimmer (Harrogate, Seider), 4:4 (46:34) Zimmer (Mühlegger, Harrogate), 4:5 (52:44) Oppenberger (Schäffler, Grözinger), 5:5 (57:49) Seelmann (Tomanek, Maucher/5-4). Verlängerung: 5:6 (61:53) Seider (Harrogate,Grözinger).

Strafminuten: Schongau 16, Kempten 14. Zuschauer: 430.