Erst gegen den Tabellenführer, dann gegen ein Kellerkind

Von: Roland Halmel

Teilen

Pause beendet: Nach einem einsatzlosen Wochenende gehen die „Mammuts“ (in schwarzen Trikots, hier im Heimspiel gegen Erding) wieder auf Torejagd. Foto: rh © Roland Halmel

Erst Außenseiter im Topspiel, dann Favorit gegen den Tabellenvorletzten: Die EA Schongau hat in der Bayernliga diesmal ein Kontrastprogramm zu bewältigen.

Schongau – Obwohl die EA Schongau am vergangenen Wochenende komplett ohne Einsatz blieb – erst waren die „Mammuts“ spielfrei, dann musste die Heimpartie gegen Pfaffenhofen musste wegen defekter Eismaschine abgesagt werden –, sind die Mannen von Trainer Rainer Höfler weiterhin im Spitzenfeld der Bayernliga vertreten.

Miesbach hat von 33 Punkten nur vier abgegeben

Vor dem Gastspiel am Freitag, 11. November, beim TEV Miesbach (20 Uhr) rangiert die EAS auf Platz vier. Damit kommt es beim TEV zum Spitzenspiel der Bayernliga, schließlich führen die Miesbacher das Klassement aktuell an. „Das wird eine ganz harte Nuss“, sagt Höfler, nachdem die Miesbacher in elf Spielen erst vier Punkte abgegeben haben. Beim Vorjahreszweiten hat weiterhin Trainer Michael Baindl das Sagen. Er bekam nur fünf neue Spieler, während sieben Mann die Miesbacher verließen. Neu im Team sind unter anderem der torgefährliche Nick Endress (EC Pfaffenhofen), der frühere Peitinger Max Hüsken und der tschechische Stürmer Ales Furch.

Miesbachs Topscorer Slavicek fällt gegen Schongau aus

Die zweite Kontingentstelle beim TEV besetzt weiterhin der Tscheche Bohumil Slavicek, der sich vergangene Woche aber verletzte und nach Vereinsangaben drei Monate ausfällt. „Das ist sicher kein Nachteil für uns“, so Höfler zum Ausfall des Tschechen, der mit 27 Punkten aktuell die Scorerliste der Bayernliga anführt. „Vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung“, so Höfler. Dabei erinnert er an den bis dato letzten Auftritt in Miesbach vor einem Jahr, den die EAS nur knapp mit 3:4 verlor. Die drei anderen Duelle gegen den TEV gingen dagegen deutlicher verloren.

Pegnitzer Trainer scheidet freiwllig aus dem Amt

Keine Erfahrungswerte aus der vergangenen Spielzeit gibt es dagegen mit dem EV Pegnitz, der am Sonntag, 13. November, ins Stadion an der Lechuferstraße kommt (17 Uhr). Die Oberfranken schafften nach drei Jahren in der Landesliga die Rückkehr in die Bayernliga. Der Aufsteiger, der als einzige Mannschaft der Liga in einem Freiluftstadion spielt, tut sich bisher aber schwer. Erst zwei Punkte haben die „Ice Dogs“ auf ihrem Konto. Mitten in der sportlichen Krise verabschiedete sich in dieser Woche auch noch der bisherige Coach Markus Hausner, der auf eigenen Wunsch seinen Posten räumte. Interimsweise übernahm der Sportliche Leiter Mark Gerstner den Trainerjob.

Bei Schongau ist der Einsatz mehrerer Spieler noch fraglich

Bester Scorer beim EVP ist der Tscheche Roman Navarra mit 15 Punkten. Pegnitz setzt nach dem Aufstieg weitgehend auf den Kader der Vorsaison, der in der Breite angewachsen ist. Die zweite Kontingentstelle neben Navarra besetzt sein Landsmann Ondrej Homolek. „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Wenn wir eine normale Leistung bringen, sollte ein Dreier drin sein“, so Höfler, der jedoch ohne den beruflich verhinderten Jonas Schwarzfischer und am Freitag ohne den gesperrten Florian Seelmann auskommen muss. Fraglich ist zudem der Einsatz der erkrankten oder angeschlagenen Spieler Philipp Keil, Jonas Lautenbacher und Willy Knebel.

Zamboni im Schongauer Eisstadion ist wieder einsatzbereit

Eine erneute Absage der Heimpartie wegen technischer Probleme droht diesmal nicht, da unter der Woche ein Techniker den neuen Zamboni wieder zum Fahren brachte. Gute Nachrichten gibt es auch bei der Terminierung des ausgefallenen Heimspiels gegen Pfaffenhofen. Die Begegnung wird am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr nachgeholt. „Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen des ECP und des Bayerischen Eissportverbands für die schnelle und unkomplizierte Terminabstimmung“, erklärte die EAS.

Schongauer Holzmann in die Mannschaft des Monats gewählt

Freuen durfte sich zudem Schongaus Verteidiger Daniel Holzmann, der vom Internet-Portal „Bayernhockey.com“ in die Mannschaft des Monats Oktober gewählt wurde. Der 27-jährige Linksschütze stach im vergangenen Monat in neun Partien mit drei Toren und acht Vorlagen heraus. „Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung für unseren Holzi stellvertretend für das gesamte Team“, schreiben die „Mammuts“ auf ihrer Homepage.