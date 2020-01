Schongauer „Mammuts“ erleben eine Saison „zum Abhaken“

von Katrin Kleinschmidt schließen

So langsam wird‘s eng: Mit nur elf Feldspielern reiste die EA Schongau am Sonntag nach Dorfen. Teammanager Martin Resch bestätigt: „Wir müssen handeln.“

Schongau – Es ist eine schwierige Situation für die EA Schongau. Immer wieder wird sie vom Verletzungspech heimgesucht. Beim Spiel am Sonntag in Dorfen waren nur elf Feldspieler dabei. „So extrem wie in dieser Saison habe ich das in sieben Jahren, die ich schon hier bin, noch nie erlebt“, sagt Teammanager Martin Resch. „Wir müssen handeln.“

Denn unter den Verletzten ist Top-Scorer Milan Kopecky. „Er ist extrem wichtig für uns“, sagt Resch. Noch weiß der Teammanager nicht, wie lange der Stürmer ausfällt – das sollen Untersuchungen in dieser Woche ergeben. Für den Fall, dass die Saison für Kopecky beendet ist, suchen die „Mammuts“-Verantwortlichen bereits fieberhaft nach einem weiteren Ausländer. „Den brauchen wir dann sofort“, sagt Resch, der sich am Wochenende bereits einen Kandidaten angeschaut hat.

EA Schongau nach drei Spielen ohne Punkte

Kein Wunder: Bei der EAS sollte es möglichst schnell aufwärts gehen. Nach drei Spielen in der Abstiegsrunde der Bayernliga steht Schongau noch immer ohne Punkte da. Auch beim 4:5 in Dorfen ging das Team leer aus. Jakub Muzik glich zwar nach dem Führungstreffer der Dorfener schnell zum 1:1 aus. Doch ab Beginn des zweiten Drittels rannten die „Mammuts“ einem Rückstand hinterher. Zwei Mal Jeffrey Szwez und einmal Maximilian Mewes verkürzten die Rückstände, zum Ausgleich kam’s aber nicht mehr – obwohl die Schongauer kurz vor Schluss mehrere gute Chancen hatten.

Dabei hätte es die Rumpftruppe verdient gehabt, wenigstens in die Verlängerung zu gehen, findet Resch. „Sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht und gekämpft. Es stimmt in der Mannschaft“, ist Resch überzeugt. „Dass es dann trotzdem keine Punkte gibt, passt nahtlos in die Saison, die zum Abhaken ist.“

Leistung in Dorfen stimmt optimistisch

Die Leistung in Dorfen aber lässt Resch optimistisch in die Zukunft blicken. „Wenn wir so spielen, werden wir mit Blick auf die Tabelle nicht nervös.“ Denn unter den Fehlenden am Samstag waren einige, mit denen am Wochenende schon wieder zu rechnen ist. Tobias Findl und Lukas Müller waren gesperrt. Richard Schratt, Tobias Maier und Tobias Dressel hatten sich krank gemeldet.

Obendrein werde Neuzugang Jeffrey Szwez laut Resch „immer besser“. Und der Teammanager sieht auch „leicht positive Tendenzen am Verletztenhimmel“. Daniel Holzmann steigt an diesem Dienstag ins Training ein – und wird am Wochenende spielen. Simon Maucher wagt nach seiner Verletzung schon erste Versuche auf dem Eis. Mit einem deutlich größeren Kader „sehen die Ergebnisse auch wieder anders aus“, ist Resch überzeugt.

Und wenn nicht – die Entscheidung um den Abstieg wird ohnehin erst ganz zum Schluss fallen. Denn die beiden Letzten der Abstiegsrunde spielen im Modus „Best-of-Five“ aus, wer künftig Landesligist ist. Dann steht also noch einmal alles auf Null – und Schongau könnte mit drei Siegen die Saison versöhnlich beenden.

Statistik

ESC Dorfen 5

EA Schongau 4

(1:1, 4:2, 0:1)

1. Drittel: 1:0 (12.) Miculka (Mayer/Attenberger), 1:1 (19.) Muzik. 2. Drittel:2:1 (22.) Borrmann (Rosenkranz/Kroner/5-4), 3:1 (22.) Miculka (Findeis/Mayer), 3:2 (23.) Szwez (Muzik), 4:2 (31.) Miculka (Mayer/Borrmann), 4:3 (35.) Mewes (Szwez/5-4), 5:3 (38.) Vrba (Mayer). 3. Drittel: 5:4 (42.) Szwez (Muzik). Strafminuten: ESC 8 – EAS 12. Zuschauer: 220.

