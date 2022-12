Schongaus Defensivspezialisten sind diesmal besonders gefragt

Von: Roland Halmel

Im Hinspiel gab’s Überstunden: Die Schongauer (in schwarz-gelben Trikots) bezwangen Schweinfurt erst in der Verlängerung mit 3:2. © Holger Wieland

Die EA Schongau hat an diesem Wochenende die Gelegenheit, zwei Kontrahenten im Kampf um die Plätze für die Aufstiegsrunde noch weiter zu distanzieren. Doch Vorsicht: Beide Gegner verfügen über eine treffsichere erste Reihe.

Schongau – Etwas durchschnaufen konnte die EA Schongau wegen des spielfreien vergangenen Sonntags. Die „Mammuts“ können damit ausgeruht in die beiden Partien des Wochenendes gehen, in denen sie auf zwei Mannschaften treffen, die aktuell unmittelbar unter dem Strich der besten acht Teams der Bayernliga rangieren. Diesen Freitag (2. Dezember) kommt der Tabellen-Neunte, der ESV Buchloe, zum ersten Heimspiel der Schongauer nach drei Wochen an die Lechuferstraße (20 Uhr).

„Das sind zwei Sechs-Punkte-Spiele.

Am Sonntag (4. Dezember) steht für die EAS die weite Fahrt nach Unterfranken zu den Schweinfurt „Mighty Dogs“, die Platz zehn belegen, auf dem Programm (18 Uhr). „Das sind zwei Sechs-Punkte-Spiele“, sagt EAS-Coach Rainer Höfler über die wichtigen Duelle gegen die direkte Konkurrenz um einen Platz in der Aufstiegsrunde.

Dem ESV Buchloe fehlt es diese Saison an Konstanz

In dieser Runde spielten die Buchloe „Pirates“ in der vergangenen Saison. In der laufenden Spielzeit fehlt es ihnen jedoch etwas an Konstanz. Gute Vorstellungen wie beim 7:1-Auswärtssieg gegen Titelaspirant Königsbrunn wechseln sich ab mit schwächeren Leistungen, wie unter anderem beim 4:0-Sieg der Schongauer im Hinspiel in Buchloe, ab. „Sie haben eine starke erste Reihe“, weiß Höfler über den ESV zu berichten. Markus Vaitl (20), Alex Krafczyk (21) und Michal Petrak (26) haben bei den Buchloern die mit Abstand meisten Scorerpunkte gesammelt. „Gegen sie werden unsere Defensivspezialisten spielen“, verrät Höfler. Florian Seelmann, Simon Maucher und Jonas Schwarzfischer werden wie schon in einigen Spielen davor versuchen, das torgefährliche Trio auszubremsen. „Damit können wir es uns erlauben, die Ausländer in der dritten Reihe spielen zu lassen“, nennt Höfler einen der Erfolgsfaktoren bei den „Mammuts“ in dieser Saison.

Schweinfurt hat mit Dylan Hood den derzeit besten Scorer der Bayernliga

Bei den Schweinfurtern, Gegner der EAS am Sonntag, ist es ähnlich. Mit Dylan Hood (34 Punkte) und Joey Sides (28) aus der ersten Reihe ragen zwei Spieler deutlich heraus. Auch dieses Duo will Höfler mit dem vorgenannten Dreiergespann ausschalten. „Wenn wir die in den Griff bekommen, haben wir gute Chancen“, so Höfler. Er hofft auf einen Sieg ohne Nachsitzen, wie noch beim 3:2 im Hinspiel gegen die Schweinfurter, der erst nach Verlängerung feststand.

Philipp Keil fehlt am Freitag, Lubos Velebny am Sonntag

Personell können die Schongauer am Wochenende fast aus dem Vollen schöpfen. Am Freitag fehlt Abwehrmann Philipp Keil gesperrt wegen seiner Spieldauerstrafe vor einer Woche in Pegnitz. Am Sonntag kann Lubos Velebny berufsbedingt die Fahrt nach Schweinfurt nicht mitmachen. „Wir hoffen aber, dass wir Förderlizenzspieler David Kaiser aus Füssen bekommen“, so Höfler. Damit könnte er den Ausfall je eines Verteidigers kompensieren.