Schongau feiert eine unerfreuliche Premiere

Von: Roland Halmel

Trug sich in die Torschützenliste ein: Florian Seelmann traf in Ulm zum zwischenzeitlichen 2:1. Es war die einzige Führung für die Schongauer in dieser Partie. © Halmel

Die EA Schongau spielt in der Bayernliga bislang eine erfolgreiche Runde. Das vergangene Wochenende will da aber nicht richtig ins Bild passen.

Schongau – Erstmals in dieser Saison verpasste die EA Schongau die Vorgabe von drei Punkten an einem Wochenende. Beim Auswärtsdoppel in Amberg und beim VfE Ulm/Neu-Ulm reichte es für die „Mammuts“ nur zu einem einzigen Zähler, den sie bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Amberg holten. Bei den in dieser Saison überraschend starken „Donau Devils“ aus Schwaben ging die Mannschaft von Trainer Rainer Höfler gänzlich leer aus. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Ulm hat clever gespielt und die Tore gemacht, wir dagegen nicht“, bedauerte Höfler nach der 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)-Niederlage beim neuen Tabellenzweiten.

Schongau gerät in Rückstand, übernimmt dann aber die Führung

Gegen die enorm heimstarken Ulmer, die zuhause erst eine Partie verloren haben, starteten die Schongauer gut ins Spiel. Sie erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten, die aber allesamt nichts einbrachten. „Wir waren da klar überlegen“, so Höfler, dessen Team mehr oder weniger aus dem Nichts durch eine Treffer von Dominik Synek in Rückstand geriet (12.). Ulms Torjäger war unbedrängt zum Abschluss gekommen. Die Antwort der „Mammuts“ folgte jedoch auf dem Fuß. Mit einem satten Schuss vom Bullykreis glich Daniel Holzmann aus (13.). Wenig später durften die Gäste erneut jubeln. Simon Maucher bediente nach gut vorgetragenem Konter Florian Seelmann, der abgeklärt zum 2:1 einschob (15.). Aber auch die Schongauer Führung hatte nur kurze Zeit Bestand. Nur 49 Sekunden später erzielte Stefan Rodrigues nach einem gewonnenen Bully der Hausherren das 2:2 (15.).

Ulm verwertet seine Chancen, Schongau nicht

In den Mittelabschnitt starteten die Schongauer fahrig. Nach und nach kämpften sie sich aber ins Spiel zurück, ehe Synek unmittelbar nach einer abgelaufenen Strafzeit gegen die EAS die Ulmer erneut in Front schoss (26.). „Das war unglücklich“, haderte Höfler, dessen Team sich anschließend einige Fehler erlaubte, die von den Schwaben eiskalt bestraft wurden. Leonhard Zink ging nicht konsequent genug in den Zweikampf – und schon stand es durch Rodrigues 4:2 (32.). Von der Strafbank kommend, ließ Synek mit seinem dritten Tor des Abends wenig später auch noch das 5:2 (36.) folgen. Die Schongauer waren in dieser Phase bei einigen Alleingängen stets gescheitert.

Im dritten Durchgang stemmten sich die Lechstädter gegen die drohende vierte Saisonniederlage. Sie kamen zwar zu einigen Gelegenheiten, die sie aber alle nicht in Tore ummünzten.

Statistik

VfE Ulm/Neu-Ulm - EA Schongau 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)

1. Drittel: 1:0 (11:04) Synek (Klingler, Podeva), 1:1 (12:35) Holzmann (Lautenbacher, Höfler), 1:2 (14:02) Seelmann (Maucher), 2:2 (14:51) Rodrigues (Podeva). 2. Drittel: 3:2 (25:53) Synek (Podeva, Döring), 4:2 (31:32) Rodrigues, 5:2 (35:19) Synek (Miller). 3. Drittel: keine Tore.

Strafminuten: Ulm/Neu-Ulm 8, Schongau 8. Zuschauer: 523.