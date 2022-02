Schongau startet vergebliche Aufholjagd

Von: Roland Halmel

Nervenstark: Mit diesem Penalty überwand Schongaus Torjäger Jason Lavallée Kemptens Torfrau Jennifer Harß zum 3:7. Dieser Treffer leitete die – letztlich vergebliche – Aufholjagd der „Mammuts“ ein. © Erwin Hafer

Im Nachholspiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde beim ESC Kempten erzielten die Schongauer „Mammuts“ immerhin sechs Tore. Unterm Strich war diese Ausbeute aber zu gering.

Schongau – Ein wahres Schützenfest bekamen die Zuschauer im Nachholspiel der EA Schongau in der Bayernliga-Aufstiegsrunde beim ESC Kempten geboten. 14 Treffer fielen in den 60 Minuten. Die „Mammuts“ brachten die Scheibe allerdings weniger oft im gegnerischen Gehäuse unter als die Gastgeber, sodass sie schlussendlich mit einer 6:8 (1:3, 1:4, 4:1)-Niederlage die Heimfahrt antreten mussten. „Für die Zuschauer war es ein tolles Spiel, ein Torspektakel“, berichtete EAS-Sprecher Gerhard Siegl. Die Schongauer zeigten nach einem zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand tolle Moral. Die Aufholjagd im Schlussdrittel reichte aber nicht mehr aus, um die Partien noch zum Guten zu wenden. „Letztlich war die Niederlage verdient“, urteilte Siegl.

Schongau liegt nach zehn Minuten schon 0:3 hinten

Die personell arg dezimierten Schongauer konnten lediglich 13 Feldspieler aufbieten, da neben Roman Tomanek auch noch Marius Klein, Jonas Lautenbacher und Stefan Saal fehlten. Die Anfangsphase beim aktuellen Tabellenzweiten der Aufstiegsrunde verpatzten sie komplett. Ehe sie sich versahen, lagen sie durch zwei Tore von Anton Zimmer (5., 11.) und einem Treffer des ehemaligen Schongauers Mauro Seider (9.), der in Überzahl traf, mit 0:3 hinten. Kevin Steiner brachte die EAS in der Folge auf 1:3 heran (16.). Der Anschlusstreffer wollte trotz einiger Möglichkeiten aber nicht fallen.

Kemptener Viererpack im Mitteldrittel - und schon steht‘s 7:1

Stattdessen bauten die Allgäuer ihre Führung durch einen Viererpack im Mittelabschnitt, zu dem Eugen Scheffer (30.), Dennis Paster (32.), Nikolas Oppenberger (35.) sowie erneut Zimmer (36.) die Tore beisteuerten, innerhalb von nur sechs Minuten auf 7:1 aus. Erst Jason Lavallée beendete die Tiefschlafphase der „Mammuts“ Gäste mit dem zweiten Treffer noch vor der zweiten Pause (37.).

Verwandelter Penalty von Lavallée leitet Schongaus Aufholjagd ein

Der Schongauer Top-Scorer läutete dann im Schlussdurchgang mit seinem verwandelten Penalty zum 3:7 (41.) eine Drangphase der Schongauer ein. Mit seinem Doppelschlag zum 4:7 (45.) und 5:7 (56.) machte Leonhard Zink die Partie dann wieder richtig spannend. Allerdings nur für kurze Zeit, da Lars Grözinger mit dem dritten Überzahltor der Hausherren an diesem Abend zum 8:5 (57.) für die Entscheidung sorgte. Daran änderte auch das sechste Tor der EAS durch Milan Vavrusa in der Schlussminute nichts mehr. „Beim Heimspiel haben wir 44 Stunden später die Möglichkeit, Revanche zu nehmen“, so Siegl. Bereits diesen Freitag empfangen die „Mammuts“ die Kemptener zum Rückspiel in Schongau (20 Uhr).

Am Wochenende schaut‘s bei Schongau personell wieder besser aus

Dann schaut es auch personell wieder etwas besser für die EAS aus, da Tomanek und auch Klein wieder zur Verfügung stehen. Am Sonntag sind die Schongauer dann beim EHC Waldkraiburg gefordert (17.15 Uhr), der in der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung direkt vor der EAS auf Platz sechs rangiert. Die Hauptrundenbilanz gegen den EHC ist ausgeglichen, da jeweils die Heimmannschaft die Duelle zu ihren Gunsten entschied.

Statistik

ESC Kempten - EA Schongau 8:6 (3:1, 4:1, 1:4)

1. Drittel: 1:0 (4:39) Zimmer (Lepine, Harrogate), 2:0 (8:03) Seider (Lepine, Harrogate/5-4), 3:0 (10:18) Zimmer (Lepine, Harrogate), 3:1 (15:03) Steiner (Maucher). 2. Drittel: 4:1 (29:57) Scheffer (Ochmann, Oppenberger/5-4), 5:1 (31:22) Paster (Hermann, Rott), 6:1 (34:26) Oppenberger, 7:1 (35:25) Zimmer (Harrogate, Lepine), 7:2 (36:08) Lavallée (Müller). 3. Drittel: 7:3 (40:58) Lavallée (Penalty), 7:4 (44:46) Zink (Seelmann), 7:5 (55:01) Zink (Steiner, Maucher/5-4), 8:5 (56:22) Grözinger (Schäffler, Zimmer/5-4), 8:6 (59:34) Vavrusa (Steiner).

Strafminuten: Kempten 8, Schongau 12. Zuschauer: 327.