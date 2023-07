Schongau freut sich über ehrgeizigen Neuzugang aus Peiting

Bayernligist rüstet seinen Kader weiter auf

Von Roland Halmel schließen

Mit Daniel Holzmann wechselte ein Schongauer Spieler nach Peiting. Den entgegengesetzten Weg schlägt jetzt ein 21-Jähriger ein, der zuletzt für den ECP auflief.

Schongau – Bei der Hauptversammlung gab die EA Schongau einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Tim Mühlegger wechselt vom EC Peiting auf die andere Seite des Lech zu den Mammuts. „In Absprache beider Vereine soll Tim zumindest für ein Jahr bei der EAS wertvolle Erfahrung in der Bayernliga sammeln“, erklärte Matthias Brahmer, der zusammen mit Friedrich Weinfurtner das EAS-Managergespann bildet.

Tim Mühlegger hat für Peiting 104 Partien in der Oberliga bestritten

„Ein Wechsel von der Ober- zur Bayernliga klingt erst einmal nach einem Rückschritt. Wenn ein junger Spieler allerdings sich eine Liga tiefer mehr Eiszeit und somit mehr Verantwortung holt, kann das ein ganz wichtiger Schritt in seiner persönlichen Entwicklung zum reiferen Spieler sein“, sieht Weinfurtner große Vorteile für den 21-Jährigen, der flexibel in der Offensive und Defensive eingesetzt werden kann. „Wir haben das Vertrauen in Tim, dass er die Lücke in der EAS-Defensive, die der parallele Wechsel von Daniel Holzmann zum EC Peiting aufgetan hat, schließen kann“, so Weinfurtner. Er plant Mühlegger, der bereits 103 Oberliga-Partien und 14 Spiele für den ECP-Kooperationspartner Kempten in der Bayernliga bestritten hat, in der Abwehr der Mammuts ein.

Ich will mich jetzt schnell integrieren und der Mannschaft weiterhelfen.

„Die EAS gehört in der Bayernliga zu den Top-Mannschaften. Da war es für mich nicht schwer, diese Entscheidung zu fällen“, sagte Mühlegger über seinen Wechsel zur EA Schongau, die zweimal in Folge Platz drei in der Bayernliga-Hauptrunde belegte. „Die Mannschaft ist saunett und das Training ist sehr gut“, so Mühlegger. Er habe sich bei seinem neuen Verein auch gleich sehr wohlgefühlt. „Ich will mich jetzt schnell integrieren und der Mannschaft weiterhelfen“, lautet sein Plan.

Testspiel-Highlight für Schongau: Am 24. September geht‘s gegen Peiting

Ehrgeizig ist der EAS-Neuzugang ebenfalls. „Ziel ist für mich die direkte Play-off-Qualifikation“, sagt Mühlegger. Das würde bedeuten, dass die Mammuts mindestens den sechsten Platz in der Hauptrunde belegen müssen. Mit seinen letztjährigen Teamkollegen des ECP bekommt er es vor dem Bayernliga-Start am 15. Oktober auch noch zu tun. Am Sonntag, 24. September, empfangen die Schongauer den Nachbarn aus Peiting zum ersten Heimspiel in der Vorbereitung. „Das ist ein absolutes Highlight“, freut sich Teammanager Brahmer schon auf diese Testpartie gegen den Oberligisten.