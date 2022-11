Torreigen unter freiem Himmel

Von: Roland Halmel

Schneller Doppelpack: Jonas Lautenbacher erzielt in Pegnitz zwei Treffer binnen zweieinhalb Minuten. Foto: rh (archiv) © Halmel (Archiv)

Rechtzeitig zu Spielbeginn hörte der Regen auf. Doch nicht nur deswegen behalten die Spieler der EA Schongau diese Partie im Pegnitzer Freiluftstadion in guter Erinnerung.

Schongau – Der Start in die Rückrunde ist der EA Schongau gelungen. Unter freiem Himmel holten sich die „Mammuts“, die ihre drei jüngsten Auswärtsspiele bei den Topteams Miesbach, Amberg und Ulm/Neu-Ulm zum Teil nur hauchdünn verloren hatten, wieder einen Sieg. Im Freiluftstadion von Aufsteiger EV Pegnitz setzte sich die EAS beim munteren Torreigen mit 9:5 (1:2, 4:1, 4:2) durch. „Unterm Strich war das ein ungefährdeter, aber auch wichtiger Pflichtsieg“, urteilte Schongaus Co-Trainer Helmut Maucher, der den kurzfristig verhinderten Chefcoach Rainer Höfler vertrat. „Wir hatten echt Glück. Die äußeren Bedingungen und das Eis waren top“, berichtete Maucher, nachdem der Regen pünktlich zu Spielbeginn aufgehört hatte.

Schongau schießt ein Tor in Überzahl und kassiert zwei in Unterzahl

Die Schongauer, die durch den Ausfall von Leonhard Zink und Florian Seelmann genau 15 Feldspieler und damit drei Reihen zur Verfügung hatten, nutzten gleich die erste Überzahl zur Führung. Bei zwei Mann mehr auf dem Eis erzielte Verteidiger Philipp Keil das 1:0 (7.). Aber auch Pegnitz bewies, dass es Powerplay spielen kann. Wie schon im Hinspiel vor zwei Wochen in Schongau schlug der EVP im ersten Durchgang zweimal in Überzahl zu. Stefan Hagen und Alexander Diel (jeweils 13.) brauchten nur 52 Sekunden, um die Hausherren in Führung zu schießen. „Danach hat bei uns eine Zeit lang wenig geklappt“, berichtete Maucher.

Munteres Scheibenschießen: Fünf Tore in drei Minuten

Im Mitteldrittel lief es für die Schongauer wieder besser. Erste Möglichkeiten ließen sie aber noch aus, ehe Samy Paré eine Unordnung in der Pegnitzer Abwehr zum 2:2 nutzte (33.). Keine Zeigerumdrehung später war Jonas Lautenbacher zur zweiten EAS-Führung zur Stelle (34.). Danach ging es Schlag auf Schlag weiter. Der Pegnitzer Topscorer Roman Navarra glich nach einer Einzelleistung zum 3:3 aus (35.). Die „Mammuts“ antworteten aber umgehend mit einem Doppelpack von Matthias Müller und Lautenbacher (jeweils 36.) binnen 33 Sekunden, der ihnen einen 5:3-Vorsprung einbrachte.

Nach Spieldauerstrafe gegen Keil zeigt Schongau starkes Unterzahlspiel

„Danach haben die Jungs sehr souverän gespielt“, lobte Maucher den Auftritt der EAS im letzten Durchgang. Den 4:5Anschlusstreffer von Ondrej Holomek (44.) steckten die Schongauer problemlos weg. Eine halbe Minute später stellte Simon Maucher mit dem 6:4 (44.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Danach zeigten die „Mammuts“ ein starkes Unterzahlspiel, da sie durch eine Spieldauerstrafe gegen Keil (45.) längere Zeit in personeller Unterlegenheit waren. Statt einem Tor der Hausherren gab es einen für die EAS, als Paré ein Break mit dem 7:4 veredelte (50.). Spätestens nach dem zweiten Unterzahltor der Gäste von Daniel Holzmann (54.) zum 8:4 war die Partie entschieden. Die beiden Treffer auf beiden Seiten in der Schlussphase durch Patrick Dzemla (55.) in Überzahl für die Hausherren und Müller (56.) für die EAS hatten nur noch Bedeutung für die Statistik.

Statistik

EV Pegnitz - EA Schongau 5:9 (2:1, 1:4, 2:4)

1. Drittel: 0:1 (6:41) Keil (Holzmann, Klein/5-3), 1:1 (12:02) Hagen (Dzemla, Navarra), 2:1 (12:54) Diel (Breyer, Seibel/5-4). 2. Drittel: 2:2 (32:19) Paré (Müller, Gagnon), 2:3 (33:00) Lautenbacher (Höfler, Keil), 3:3 (34:19) Navarra (Dzemla, Holomek), 3:4 (35:05) Müller (Gagnon, Weinfurtner), 3:5 (35:38) Lautenbacher (Klein, Holzmann). 3. Drittel: 4:5 (43:14) Holomek (Dzemla, Navarra), 4:6 (43:46) Maucher (Schuster), 4:7 (49:45) Paré (Müller, Velebny/4-5), 4:8 (53:37) Holzmann (Schwarzfischer/4-5), 5:8 (54:26) Dzemla (Holomek, Hagen/5-4), 5:9 (55:10) Müller (Gagnon, Paré).

Strafminuten: Pegnitz 10, Schongau 14 + 5 für Keil (Kniecheck) + 20 für Keil (Spieldauerstrafe). Zuschauer: 217.