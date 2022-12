Rainer Höfler tritt überraschend bei den „Mammuts“ zurück

Von: Roland Halmel

Teilen

Künftig auf getrennten Wegen: Rainer Höfler (rechts) und Schongaus Teammanager Martin Resch. © Roland Halmel

Sportlich läuft es für die EA Schongau diese Saison in der Bayernliga wieder recht gut. Da verwundert der Rücktritt von Trainer Rainer Höfler schon ein wenig.

Schongau – Der Blick von Rainer Höfler am vergangenen Freitag nach Spielschluss sprach Bände. Trotz des wichtigen 2:1-Heimerfolgs gegen Buchloe verließ der Coach der EA Schongau mit versteinerter Miene die Spielerbank. Danach stand sein Co-Trainer Helmut Maucher wie geplant bei der Pressekonferenz Rede und Antwort. Beim 55-jährigen Übungsleiter reifte indessen die Entscheidung, sein Engagement beim Bayernligisten nach zweieinhalb Jahren vorzeitig zu beenden.

Es haben sich in den letzten Wochen ein paar kleinere Unstimmigkeiten aufgestaut.

„Es haben sich in den letzten Wochen ein paar kleinere Unstimmigkeiten aufgestaut. Deshalb haben wir in einem guten und sachlichen gemeinsamen Gespräch mit dem Trainer, der Mannschaft und der Vorstandschaft entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden“, berichtete Teammanager Martin Resch. Er räumte ein, von dieser Entwicklung selbst überrascht worden zu sein. „Wir haben eine charakterstarke Mannschaft und einen charismatischen Trainer, da gibt es immer mal wieder Reibungspunkte“, so Resch, dem wichtig war zu betonen, dass die Trennung ohne Groll erfolgt sei. „Wir wollen uns alle weiter in die Augen sehen können“, betonte Resch.

Höflers Vorwurf: Einige Spieler haben nicht alles aus sich herausgeholt

Das bestätigte auf Nachfrage auch Höfler. „Ich will ohne Streit und Ärger gehen.“ Ihn störte unter anderem, dass einige Spieler seiner Ansicht nach nicht alles aus sich rausholten. „Es gab welche, die weit unter ihrem Leistungsniveau spielten, aber die will ich während des Spiels nicht zum Umziehen schicken“, bekannte Höfler, der sich mit seinen klaren Worten nicht immer Freunde machte.

Co-Trainer Helmut Maucher und 1b-Coach Markus Ratberger springen ein

Auch sein Engagement davor in Peißenberg endete bekanntlich vorzeitig. Bei der EAS wird bis auf weiteres Helmut Maucher als Interimscoach agieren. Unterstützt wird er von Markus Ratberger, Trainer der 1b-Mannschaft. „Wir werden jetzt sicher keinen Schnellschuss in Sachen ,Verpflichtung eines neuen Trainers’ machen“, so Resch. Er sieht keinen Grund für Hektik, da es sportlich bei den Schongauern – sie belegen Platz sechs und segeln stramm auf Kurs Richtung Meisterrunde – nichts auszusetzen gibt. „Aus Vereinssicht ist der Rücktritt für mich schade, ich muss ihn aber akzeptieren“, so Resch, der das Team nach dem Auftritt in Schweinfurt trotz der 5:6-Niederlage ausdrücklich lobte. „Das war eine kämpferische starke Leistung, die gezeigt hat, dass bei uns nichts auseinanderbricht.“