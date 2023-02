EA Schongau: Selbstvertrauen für die Play-offs sammeln

Von: Roland Halmel

Stürmt nicht mehr für die EAS: Tristan Gagnon (links, hier im Bayernliga-Spiel gegen Waldkraiburg) hat seinen Vertrag bei den „Mammuts“ aufgelöst. © Roland Halmel

Die EA Schongau möchte sich in der Gruppe B der Meisterrunde gegen Ulm/Neu-Ulm Platz zwei sichern. Ein Stürmer hat unter der Woche den Klub verlassen.

Schongau – Im Gegensatz zur Gruppe A, in der mit Königsbrunn der Sieger schon feststeht, ist in der Bayernliga-Meisterrunde der Gruppe B am letzten Spieltag vor der K.o.-Phase noch alles möglich. Die EA Schongau liegt als Zweiter drei Punkte hinter Spitzenreiter Erding, der bei einer hohen Niederlage im letzten Spiel gegen Amberg und einem parallelen deutlichem Heimsieg der „Mammuts“ gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm noch überholt werden könnte.

„Ich weiß gar nicht, ob ich das Heimrecht überhaupt will“, sagte EAS-Coach Markus Ratberger noch vor ein paar Tagen. Schließlich sind die „Mammuts“, am heutigen Freitag (20 Uhr) Gastgeber für die „Donau Devils“, seitdem Ratberger das Traineramt inne hat, auswärts noch ungeschlagen. Zu Hause tun sich die Schongauer dagegen in den vergangenen Wochen eher schwer.

EA Schongau trifft auf „Donau Devils“

Der letzte dreifache Punktgewinn gelang Anfang Januar, noch in der Hauptrunde, im Derby gegen Peißenberg. „Wir wollen unser Heimspiel gegen Ulm natürlich trotzdem gewinnen, schließlich brauchen wir auch Selbstvertrauen vor dem eigenen Publikum“, macht Ratberger deutlich, dass seine Truppe gegen den Vierten der Meisterrunde, der aber nur einen Punkt Rückstand auf die EAS aufweist, unbedingt als Sieger vom Eis gehen will. „Das wird aber bestimmt eine schwierige Aufgabe.“

Die bisherigen Ergebnisse fielen meist knapp aus. Zweimal setzten sich die „Mammuts“ gegen Ulm in der Verlängerung durch (2:1 und 4:3). Zudem gab es einen 5:2- Auswärtssieg. Bei einem Sieg der Schongauer und einem gleichzeitigen Erfolg der Amberger gegen Erding könnten am Ende der Runde dann drei Teams punktgleich vorne stehen. Dann wird eine Extra-Tabelle gebildet, in der nur die Spiele des Trios gegeneinander zum Tragen kommen. „Wir wollen den zweiten Platz und das Heimrecht, aber wir nehmen es wie es kommt“, konzentriert sich Ratberger erst einmal auf die Ulm-Partie. Mit dem Gegner in der ersten Play-off-Runde, die Modus „Best-of-three“ ausgetragen wird, beschäftigt er sich, sobald er feststeht.

Mehr Sorgen als ein etwaiger Konkurrent bereitet dem Trainer aktuell die Aufstellung. Gegen Ulm fehlen sicher Lubos Velebny (beruflich verhindert) und Leo Zink. Der Verteidiger, der unter der Woche seinen Vertrag bei der EAS um ein Jahr verlängerte, zog sich beim Spiel zuletzt in Amberg beim Versuch, einen Schuss zu blockieren, eine Knöchelverletzung zu. „Für ihn ist leider die Saison beendet“ bedauert Ratberger. Zudem sind einige Spieler krank, darunter der zuletzt stark aufspielende Ryan Murphy. Er gehört damit zu den Akteuren, bei denen ein Einsatz fraglich ist.

Den dritten Ausländer ihm Team, Tristan Gagnon, für Murphy spielen zu lassen, ist indessen auch nicht mehr möglich. Der kanadische Stürmer hat seinen Vertrag mit der EAS unter der Woche aufgelöst und spielt zukünftig in den USA. Dafür steht aber David Kaiser, der Förderlizenzspieler des EV Füssen, und auch Nachwuchsmann Tobias Hoferer, wieder zur Verfügung. „Wir sind ersatzgeschwächt, aber drei Sturmreihen bekomme ich zusammen“, will sich Ratberger durch die Ausfälle die Laune nicht verderben lassen. Dass sein Team auch dezimiert Punkten und Siegen kann, bewies die kleine Mammuts-Truppe am jüngsten Spieltag beim 6:4-Sieg in Amberg.