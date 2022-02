Schongau wird im eigenen Stadion von Klostersee vorgeführt

Von: Roland Halmel

Unsanfte Landung auf dem Boden der Tatsachen: Die Schongauer (in schwarzen Trikots, hier Torhüter Phillipp Wieland nach dem 0:3) gerieten böse unter die Räder. © Roland Halmel

Den Start in die Bayernliga-Aufstiegsrunde hatte sich die EA Schongau anders vorgestellt. Das Heimspiel gegen Klostersee geriet zu einem Debakel.

Schongau – Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk blieb Matthias Schuster beim Heimauftritt der EA Schongau in der Bayernliga-Aufstiegsrunde gegen den EHC Klostersee verwehrt. Einen Tag nach seinem 34. Geburtstag hatte ausschließlich der Gewinner der Hauptrunde Grund zum Feiern. Vor allem aufgrund eines desolaten zweiten Drittels kamen die „Mammuts“ im ersten Spiel nach ihrer dreiwöchigen Corona-Auszeit mit 1:10 (0:3, 1:6, 0:1) unter die Räder. „Das war heute Pleiten, Pech und Pannen“, kommentierte EAS-Coach Rainer Höfler den komplett missglückten Auftritt seiner Mannschaft, der die Nachwirkungen der langen Pause deutlich anzumerken war. „Wir sind noch längst nicht da, wo wir davor waren“, wollte Höfler die Pleite trotz ihrer Deutlichkeit nicht überbewerten.

Das müssen wir abhaken.

„Das müssen wir abhaken“, forderte Höfler, dessen Team im ersten Durchgang sehr gut mitspielte. Einen großen Unterschied machte jedoch die Chancenverwertung. Während die Gäste ihre Möglichkeiten eiskalt ausnutzten, wusste die EAS selbst hochkarätige Chancen nicht zu verwerten. Während der ersten – durchaus umstrittenen – Strafzeit gegen die „Mammuts“ überwand Nicolai Quinlan EAS-Goalie Philipp Wieland per Bauerntrick zum 1:0 (6.).

Klostersee nutzt seine Chancen wesentlich konsequenter als Schongau

Auf der Gegenseite verpasste Simon Maucher freistehend den Ausgleich (9.). Besser machte es auf der anderen Seite Raphael Kaefer, der den Puck zum 2:0 unter die Latte zimmerte (10.). Im Anschluss scheiterte Fritz Weinfurtner in aussichtsreicher Position an Philipp Hähl (14.), der damit unterstrich, warum er zu den besten Torhütern der Bayernliga gehört. Abgeklärter waren die Gäste, als sie kurz vor Drittelende einen Konter mit dem 3:0 abschlossen (19.). „Ich habe uns nicht so viel schlechter gesehen“, urteilte Höfler. Er war verärgert darüber, dass sein Team trotz der ausgeglichenen Spielanteile so deutlich hinten lag.

Der Start ins zweite Drittel misslingt Schongau völlig

Seine Laune verschlechterte sich zu Beginn des Mittelabschnitts dann quasi im Minutentakt. Nach der Devise „Jeder Schuss ein Treffer“ klingelte es in schöner Regelmäßigkeit im Schongauer Gehäuse. Nach den Toren von Marius Kritzenberger (22.) und Matthias Baumhackl (24.), bei denen Wieland keine glückliche Figur abgab, war der Arbeitstag für den jungen EAS-Goalie beendet. Daniel Blankenburg, der für ihn übernahm, wurde aber gleich auf dem falschen Fuß erwischt, als Engel (26.) unmittelbar nach einem Bully auf 1:6 stellte.

Einzig Mathias Müller erzielt ein Tor für die „Mammuts“

Dass kurz davor auch Gästekeeper Hähl gepatzt hatte, als ihm ein harmloser Schuss von Mathias Müller aus der Fanghand flutschte und das 4:1 zur Folge hatte (23.), mutierte so schnell zur Randnotiz. In der Folge spielte sich das Geschehen fast nur noch im Schongauer Drittel ab. Bis zur zweiten Sirene ging das Klosterseer Scheibenschießen fröhlich weiter. Lynnden Pastachak (32.), Vitus Gleixner (39.) und Felix Kaller (40.) schraubten die Gästeführung auf 9:1.

Im letzten Drittel macht Klostersee den zweistelligen Sieg perfekt

Angesichts dieses Spielstands war im Schlussdrittel die Luft komplett raus aus der Partie. Die Schongauer bemühten sich um Schadensbegrenzung, wobei sie die zweistellige Niederlage nicht mehr verhindern konnten, da Engel zum 10:1 traf (53.).

Statistik

EA Schongau - EHC Klostersee 1:10 (0:3, 1:6, 0:1)

1. Drittel: 0:1 (5:57) N. Quinlan (Pastachak, Kritzenberger/5-4), 0:2 (9:16) Kaefer (N. Quinlan), 0:3 (18:25) Engel (P. Quinlan, Kischer). 2. Drittel: 0:4 (21:57) Kritzenberger, 1:4 (22:33) Müller (Maucher, Zink), 1:5 (23:02) Baumhackl (Rische, Kaefer), 1:6 (25:01) Engel, 1:7 (31:41) Pastachak (Kaefer, Baumhackl), 1:8 (38:22) Gleixner (Hummer, Kritzenberger), 1:9 (39:13) Kaller (P. Quinlan, Kischer). 3. Drittel: 1:10 (52:24) Engel (Kaller, P. Quinlan).

Strafminuten: Schongau 8, Klostersee 6. Zuschauer: 143.