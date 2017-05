Keine vernünftige Basis für die Landesliga

Eishockey

von Ewald Scheitterer schließen

Nur zehn feste Spielerzusagen gingen beim EC Bad Tölz für die 1b-Mannschaft ein. „Zu wenig“, urteilten die Verantwortlichen und meldeten die Mannschaft ab

Bad Tölz – Es ist amtlich: Zumindest für die Spielzeit 17/18 wird es beim EC Bad Tölz keine 1b-Mannschaft geben. Das vermeldeten der langjährige 1b-Manager Wolfgang Hutzfeldt und Vorstandsbeirat Peter Kathan. „Wir haben uns bemüht, für die neue Saison eine Mannschaft zusammenzubekommen, doch mehr als zehn feste Zusagen waren es nicht“, bedauert Hutzfeldt. „Das ist absolut keine vernünftige Basis, um in eine Landesliga-Saison zu gehen“, ergänzt Kathan.

Dabei wären die Voraussetzungen durchaus gut gewesen: Sowohl Erster Vorsitzender Hubert Hörmann als auch dessen Stellvertreter Josef Hintermeier hatten mehrfach betont, dass sie gerne ein 1b-Team gestellt hätten. Mit Walter Glattenbacher war zudem sogar schon ein Trainer gefunden. Zwei Termine waren anberaumt geworden, um Spieler zu akquirieren. „Doch dazu sind kaum Interessenten erschienen“, beklagt Hutzfeldt, der sich seit 25 Jahren fürs 1b-Team einsetzt.

Der Andrang auf die 1b hielt sich bereits in der zurückliegenden Saison in Grenzen. Einige Spiele mussten sogar kostenpflichtig abgesagt werden, weil nicht einmal die Mindestzahl von acht Feldspielern zusammenkam. Richtig ins Geld ging die Absage gegen Vilshofen: Zur Verbandsstrafe von rund 300 Euro kam die Vilshofener Regressforderung für entgangene Zuschauereinnahmen von 3000 Euro. Schließlich einigte man sich auf 1200 Euro.

Da es dem SC Reichersbeuern in punkto Personal nicht viel besser ergangen ist, lag die Idee einer Spielgemeinschaft auf der Hand. Obwohl Kathan (ECT) und SCR-Abteilungsleiter Balthasar Fischhaber einen Zusammenschluss befürworteten, scheiterte dieser an den unterschiedlichen Vereinsstrukturen. Erschwerend wäre hinzugekommen, dass die Aushilfen aus Tölzer Jugend- und DNL-Team in einer Spielgemeinschaft kein Spielrecht bekommen hätten.

Profitieren vom Tölzer Aus wird nun die Reichersbeurer Landesliga-Mannschaft: Florian Barein, Marcus Männer und Hansi Rieger wollen künftig im SCR-Trikot aufs Eis gehen. Auch wenn Kathan betont, dass die ECT-Führung, das 1b-Team auf jeden Fall weiterführen wollte, so beklagt er die fehlende Durchlässigkeit. „Selbst beim FC Bayern ist es normal, dass Leute, die in der Ersten nicht drankommen, für die zweite Mannschaft auflaufen. Beim ECT aber ließ Löwen-Trainer Axel Kammerer junge Leute lieber auf der Tribüne sitzen, als dass er sie der 1b abgegeben hätte.“ Insgeheim hoffen Kathan und Hutzfeldt, dass der Rückzug nicht endgültig ist. Kathan: „Wenn sich nächstens Jahr genügend Leute finden, die in der 1b Eishockeyspielen wollen, melden wir das Team wieder an. Wenn es in der Bezirksliga anfangen muss, ist das auch kein Beinbruch.“