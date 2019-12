Andreas Feuerecker vor Comeback - dafür arbeitet Peitings Kapitän hart

Bald ist er wieder so zu erleben: Peitings Kapitän Andreas Feuerecker arbeitet an seinem Comeback.

Der EC Peiting hat sein erstes Ziel erreicht. Er hat sich für die Meisterrunde qualifiziert. Und bei der will dann auch der Kapitän wieder auf dem Eis stehen.

Peiting – Es war ein bitterer Tag für Andreas Feuerecker. Am 27. September verletzte sich der 28-Jährige in derPartie gegen Lindau schwer an der Schulter. Es war sein erstes Spiel als Kapitän. Wenige Tage später wurde Feuerecker bereits operiert, ist seitdem zum Zuschauen verdammt. Doch nun steht der Verteidiger kurz vor seinem Comeback. Pünktlich zur Meisterrunde, die am 10. Januar beginnt. Und die der ECP mit seinem 5:2-Erfolg am Samstag in Sonthofen fix gemacht hat.

Leicht hat sich Peiting die drei Punkte nicht geholt. Sonthofen, das dringend Zähler braucht, um noch den rettenden zehnten Platz zu erreichen, zeigte ein gutes Spiel. „Aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, sagt ECP-Trainer Sebastian Buchwieser.

Die meisten fielen im ersten Drittel. Daniel Reichert eröffnete in der elften Minute den Torreigen. Zwar gelang Sonthofen nur 14 Sekunden später der Ausgleich, aber der ECP erwies sich als sehr effektiv. Thomas Heger, Dominic Krabbat und Florian Stauder schraubten den Zwischenstand auf 4:1 hoch.

„Im zweiten Drittel sind wir unter Druck geraten“, sagt Buchwieser. „Wir haben zu wenige Zweikämpfe gewonnen, sind zu wenig gelaufen.“ Und Peiting leistete sich in diesem Abschnitt insgesamt zehn Strafminuten. Doch das Spiel in Unterzahl habe sein Team „ganz gut gemacht“, sagt Buchwieser. Nur den Treffer von Filip Stopinski konnte es nicht verhindern.

Im letzten Drittel stellte Florian Stauder den alten Abstand wieder her, traf zum 5:2. Und damit zum Endstand.

Dass mit dem Sieg die Meisterrunde fix ist, „hat mich brutal gefreut“, sagt Feuerecker. Er kann’s kaum erwarten, seinem Team wieder zu helfen. Seit einem Monat trainiert er auf dem Eis. Anfangs vorsichtig, mittlerweile auch wieder im „Vollkontakt“, wie er sagt. „Ich arbeite mich Stück für Stück zurück.“ Es laufe gut. „Ich bin froh, dass wir beim EC Peiting solche Profis haben, die mich dabei unterstützen.“ Um die Schulter zu stabilisieren, lässt er noch eine Orthese anfertigen. Ist die da, will er wieder mit seiner Mannschaft auf Punktejagd gehen. „Ich fühle mich schon fit.“

Dafür hat Feuerecker in den vergangenen Wochen einige Sonderschichten auf Schlittschuhen geschoben. Auch am Sonntag stand er mit der Mannschaft auf dem Eis. Feuerecker, um noch besser zu werden. Seine Kollegen, um sich ein bisschen zu regenerieren. Für sie steht am heutigen Montag schon das nächste Punktspiel an. Feuerecker muss dann erst einmal wieder zusehen. Aber nicht mehr oft.

ERC Bulls Sonthofen 2

EC Peiting 5

(1:4, 1:0, 0:1)

1. Drittel: 0:1 (10:51) Reichert (Gohlke/Mazanec/5-4), 1:1 (11:05) Stopinski (Havlicek/Maly), 1:2 (16:30) Heger (Schäffler/Morris/5-4), 1:3 (17:16) Stauder (Nagtzaam/Reichert), 1:4 (18:50) Krabbat (Heger/Bartsch). 2. Drittel: 2:4 (38:57) Stopinski (Kames/Sill/5-4). 3. Drittel: 2:5 (48:20) Stauder (Nagtzaam/Mazanec). Strafminuten: ERC 8 – ECP 16. Zuschauer: 797.