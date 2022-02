Peiting bekommt eine spielfähige Mannschaft zusammen

Von: Roland Halmel

Teilen

Kämpfen um jeden Punkt: Die Peitinger (in roten Trikots) benötigen gegen Landsberg (hier eine Szene aus dem Duell im November) einen Sieg, wollen sie im Ringen um den sechsten Platz erfolgreich sein. © Holger Wieland

Die beiden vorangegangen Partien musste der EC Peiting absagen. Für das Nachholspiel diesen Mittoch zuhause gegen Landsberg gab‘s jetzt grünes Licht.

Peiting – Spielen wir oder spielen wir nicht? Diese Frage trieb die Verantwortlichen beim EC Peiting in den vergangenen Tagen um. Erst am gestrigen Dienstagnachmittag stand fest, dass genügend Spieler zur Verfügung stehen und damit die Nachholpartie der Oberliga Süd heute Abend zuhause gegen den HC Landsberg (19.30 Uhr) stattfinden kann.

Peiting kann zwölf Feldspieler aufbieten

„Ich habe voraussichtlich zwölf Feldspieler plus zwei Torleute“, berichtete Trainer Anton Saal, bei dem selbst noch fraglich ist, ob er gegen den HCL wieder auf die Bank zurückkehren kann. „Vielleicht kann ich mich am Mittwoch freitesten“, so der ECP-Trainer, der sich wie einige Spieler in den vergangenen Tagen wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne befand. „Wenn es bei mir nichts wird, macht es Markus Keppeler. Der hat das ja schon gegen Rosenheim gut gemacht“, sagte Saal, der mit seinem Co-Trainer auch während des Spiels telefonisch in Kontakt stand, um die eine oder andere taktische Maßnahme zu besprechen. „So werden wir es dann auch gegen Landsberg machen“, so Saal, der das Nachbarderby am Fernseher verfolgen will. „Ich stehe natürlich lieber an der Bande“, so der Trainer.

Peiting hat nur hauchdünnen Vorsprung auf den schärfsten Konkurrenten

Das Gastspiel in Passau und die Heimpartie gegen Weiden am vergangenen Wochenende mussten wegen Corona abgesagt werden. Bei noch sieben zur Verfügung stehenden Spieltagen, eingerechnet ist der zusätzliche Termin am 8. März, ist inzwischen klar, dass die Peitinger nicht mehr alle ausstehenden zehn Spiele bestreiten können. Jede Begegnung, die noch gespielt werden kann, hat damit enorme Wichtigkeit, um am Ende Platz sechs und die damit verbundene direkte Qualifikation für die Play-offs zu schaffen. Aktuell beträgt der Vorsprung des ECP auf Verfolger Höchstadt genau 0,01 Punkte. „Wir schauen jetzt nur von Spiel zu Spiel“, bekräftigt Saal. Planungen, die über drei Tage hinausgehen, erachtet er als wenig sinnvoll angesichts der Pandemie.

Peitings Trainer Anton Saal fordert gegen Landsberg einen Sieg

Seine Erwartungen im Derby gegen Landsberg sind indessen eindeutig. „Auch wenn die Situation für uns schwierig ist: Wir spielen zuhause und wollen gewinnen“, macht der ECP-Coach vor dem Duell gegen das Schlusslicht deutlich. In den zwei bisherigen Duellen mit den Lechstädtern gingen die Peitinger als Sieger vom Eis (6:2, 4:2). „Trotzdem wird das kein Selbstläufer“, warnt Saal seine Truppe davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen, auch wenn der HCL mit der zweitschlechtesten Offensive und zweitschlechtesten Defensive anreist. Einen kleinen Hoffnungsschimmer bei den Peitinger liefert aktuell Nardo Nagtzaam, der am gestrigen Dienstag seinen Einbürgerungstest absolvierte. Sollte für den Holländer alles gut gehen, könnte er bereits gegen Landsberg als Deutscher auflaufen. Stürmer Shane Heffernan wäre dann, vorausgesetzt er ist nach seiner Corona-Infektion wieder fit, einsetzbar.

Am Freitag ein weiteres Heimspiel für die Peitinger

Am Freitag geht es dann gleich mit einem Heimspiel gegen den EV Lindau weiter (19.30 Uhr). Gegen die „Islanders“, die auf Platz neun rangieren und um das Heimrecht in den Pre-Play-offs kämpfen (nötig ist hierfür Rang acht), tat sich der ECP in dieser Saison stets schwer. Zweimal gingen die Vergleiche mit dem EVL in die Overtime. Einer ging verloren, der andere wurde gewonnen. Das dritte Spiel entschieden die Peitinger mit 5:4 in regulärer Zeit für sich. „Lindau hat zur Zeit eine gute Phase, das wird auch wieder ein schwieriges Ding“, mutmaßt Saal.