EC Peiting findet neuen Stürmer mit interessantem Werdegang

Gut eine Woche vor dem Saisonstart präsentiert der EC Peiting mit Daniel Reichert einen neuen Stürmer. Der 22-Jährige kommt vom SC Riessersee.

Peiting – Vor gut einer Woche äußerte Sebastian Buchwieser, Trainer des Eishockey-Oberligisten EC Peiting, auch öffentlich den Wunsch nach einem neuen Stürmer. Daraufhin brodelte natürlich die Gerüchteküche. Nun gaben die Peitinger den Transfer von Daniel Reichert bekannt. Der 22-Jährige kommt vom Liga-Kontrahenten SC Riessersee.

„Mit Reichert erhoffen wir uns mehr Tiefe im Kader der ersten Mannschaft“, sagt Teammanager Gordon Borberg. Im Laufe der Vorbereitung zeigte sich beim ECP, dass der Kader nicht ausreichend besetzt ist. „Wir mussten reagieren“, erklärt Borberg. Reichert sei schon in Peiting angekommen und trainiere mit der Mannschaft, so der Teammanager weiter. Sein erstes Spiel wird er beim Derby am Samstag (17 Uhr) gegen Schongau machen.

Reichert sammelte 29 Scorerpunkte für Riessersee

Zuletzt hatte Reichert ein Try-Out beim ESC Moskitos Essen absolviert, wurde jedoch nicht unter Vertrag genommen. Vergangene Saison lief der gebürtige Kasseler, der seine Juniorenzeit bei den Huskies verbrachte, für den SC Riessersee in der Oberliga-Süd auf. In 48 Spielen kam er auf acht Tore und 21 Vorlagen. Der SCR hat den Stürmer wohl nur schweren Herzens ziehen lassen, waren die Verantwortlichen doch grundsätzlich mit seiner Leistung zufrieden. Auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit konnten sich Verein und Spieler aber nicht einigen.

Somit verlässt Reichert Riessersee nach nur einer Saison. Nach seiner Zeit bei den Kassel Young Huskies spielte der 1,72 Meter große Stürmer eine Saison für Iserlohn. Anschließend lief er für die Düsseldorfer EG in der DNL auf, ehe er für die Hannover Scorpions und die Crocodiles Hamburg je eine Saison in der Oberliga-Nord die Schlittschuhe schnürte.

Hoher Besuch in Peiting

Ziemlich schnell konnte somit die Forderung von Trainer Sebastian Buchwieser erfüllt werden. Außerdem trainiert derzeit Thomas Oppenheimer beim EC Peiting. Der DEL-Profi versucht, nach einer Schulterverletzung wieder zu alter Stärke zu finden. Über ein Jahr konnte er schon kein Spiel mehr bestreiten.