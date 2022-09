Das Interesse für den EC Peiting war schon mal größer

Nur etwa 100 Besucher bei der Teamvorstellung

Von Roland Halmel schließen

Bei der Teamvorstellung des EC Peiting konnten die Besucher so Manches über die Spieler des Oberligisten erfahren. Der Andrang hielt sich allerdings in Grenzen.

Peiting – In den vergangenen beiden Jahren war die Mannschafts-Vorstellung beim EC Peiting coronabedingt ausgefallen. Nach dem ersten Testspiel gegen das Perspektivteam des Klagenfurter AC durfte sich die Truppe von Trainer Anton Saal diesmal aber wieder der Öffentlichkeit präsentieren. In einem zwischen der Eishalle und dem Kabinentrakt errichteten Zelt stellten sie sich den Fans vor, die allerdings nicht ganz so zahlreich wie erhofft erschienen waren.

Torhüter Florian Hechenrieder geht in seine letzte Saison

„Schade, ein paar mehr hätten es schon sein dürfen. Schließlich gibt es viele neue Spieler“, sagte ECP-Vize Gerhard Weyrich mit Blick auf die nur etwa 100 Besucher. Die bekamen von den Spielern, aber auch von denjenigen, die außerhalb der Eisfläche für einen reibungslosen Ablauf sorgen, einige interessante Informationen. Konrad Fiedler, der neue zweite Torhüter und ein gebürtiger Sachse verriet, dass er seinen Dialekt in der Kabine weitgehend vermeidet. ECP-Urgestein Florian Hechenrieder, der seit inzwischen fast 20 Jahren in der ersten Mannschaft das Tor hütet, verkündete eine traurige Nachricht. Für ihn wird diese Spielzeit die letzte sein. „Ich hoffe, sie wird noch mal richtig erfolgreich“, so der 36-Jährige.

Peitings Spieler loben den Teamgeist

Fabian Weyrich, der mit fast 33 Jahren zweitälteste im Team, will den jungen neuen Abwehrkräften helfend zur Seite stehen. Sein Verteidigerkollege Tim Rohrbach erzählte von der Musik, die in der Kabine gespielt wird. „Da gibt es jeden Tag ein anderes Motto, mir gefällt der Bayerische Abend am Donnerstag am besten“, berichtete Rohrbach mit einem breiten Grinsen. Andreas Feuerecker wusste etwas vom Sommertraining zu berichten. „Meine Bergtouren sind jetzt ein bisschen anders mit meiner Tochter in der Kraxe“, so der ECP-Kapitän mit einem Schmunzeln. Feuerecker wie auch viele seiner Mannschaftskollegen lobten den tollen Teamgeist, der auch schon den jungen Spielern aufgefallen ist. „Wir wurden super aufgenommen“, sagte David Diebolder. Das bestätigte auch Felix Brassard, der die gute Stimmung in der Kabine ausdrücklich erwähnte.

Lukas Gohlke siegt beim Maßkrugstemmen

Marc Besl, Neuzugang aus Füssen, offenbarte sich als Nicht-Berggeher. „Auf die Berge zieht es mich nicht so“, sagte Besl. Einige Teamkollegen verbringen viel Zeit auf dem Golfplatz, wie etwa Lukas Gohlke, der über ein sehr ordentliches Handicap verfügt. Auch, was die Kraft in den Armen betrifft, ist Gohlke vorn dabei. Beim Maßkrugstemmen ging der Stürmer als Sieger hervor.

Neuer Teammanager Ty Morris erbittet die Unterstützung der Fans

Davor hatten die Verteidiger und die Torhüter bereits ihr handwerkliches Geschick bei einem Nagelwettbewerb unter Beweis stellen müssen. Zum Abschluss der gut eineinhalbstündigen Vorstellung blickten Coach Anton Saal und Manager Ty Morris auf die kommende Saison. „Es gibt noch viel Arbeit und es wird für uns sicher auch nicht einfach. Viele Teams haben sich ordentlich verstärkt“, berichtete Saal. „Deshalb brauchen wir ordentlich Unterstützung durch die Fans“, sagte Teammanager Morris, der auf viele Zuschauer hofft.

Die Kluft zwischen den Klubs wird größer

Zu Beginn der Veranstaltung ging Peitings Geschäftsführer Peter Gast auf die Entwicklung in der Oberliga ein, die sich immer mehr zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft – auf der einen Seite die finanzstarken Vereine, auf der anderen die kleinen Klubs wie Peiting – entwickelt. „Das macht mir ein bisschen Angst“, gestand Gast, der sich dennoch kämpferisch zeigte. „Unser Ziel ist es, die Großen zu ärgern.“