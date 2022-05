Zwei weitere Spieler verlassen Peiting, Nachwuchsstürmer bleibt

Von: Roland Halmel

Kein Peitinger mehr: Daniel Reichert (25) will sich auf sein duales Studium konzentrieren. © Roland Halmel

Der EC Peiting wird kommende Saison mit stark veränderter Mannschaft auflaufen. Fünf Spieler haben den Verein bereits verlassen, zwei weitere kommen hinzu. Es gibt aber auch einen Akteur, der dem ECP erhalten bleibt.

Peiting – Die ersten Personalentscheidungen beim EC Peiting vor einigen Tagen deuteten bereits auf einen größeren Umbruch hin. Zahlreiche erfahrene Kräfte werden nicht mehr für den Oberligisten spielen. Neben den Routiniers Ty Morris, Dominic Krabbat und Simon Maier, die unmittelbar nach dem Ende der Eiszeit ihr Karriereende oder einen Vereinswechsel verkündeten, werden den ECP auch Andreas Magg und Florian Stauder verlassen.

Florian Stauder schließt sich dem Ligakonkurrenten Landsberg an

Stauder wird künftig direkt in der Nachbarschaft beim Ligakonkurrenten HC Landsberg spielen. „Florian bringt all das mit, was wir gesucht haben und was uns in der vergangenen Saison etwas gefehlt hat. Er ist ein erfahrener, kampfstarker Stürmer, der auch durchaus weiß, wo das Tor steht. Er ist jemand den man gerne in den eigenen Reihen hat, als Gegner aber durchaus unangenehm sein kann, erklärte Landsbergs Teammanager Michael Oswald zur Verpflichtung des 30-Jährigen. „Mit seiner Erfahrung aus 400 Oberliga-Spielen wird uns Florian sicherlich weiterhelfen. Ich freue mich auf die Arbeit mit ihm,“ ergänzte HCL-Trainer Sven Curmann. Stauder freut sich auf die neue Saison bei seinem neuen Verein: „Ich will in Landsberg voll anreißen und mich hier mit meiner Erfahrung und meiner Spielweise in die Mannschaft einbringen. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr ein gewichtiges Wörtchen bei der Vergabe der Play-off-Plätze mitreden können.“

Daniel Reichert will sich auf sein Studium konzentrieren

Indessen gaben die Peitinger zwei weitere Abgänge bekannt. Daniel Reichert und Christoph Frankenberg werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr das ECP-Trikot tragen. „Schade, mit Daniel hätten wir gern weitergemacht“, so ECP-Coach Anton Saal zum berufsbedingten Abschied des 25-jährigen Stürmers, der seit 2019 in Peiting spielte. In 89 Spielen kam Reichert auf 20 Tore und 41 Vorlagen. „Das ist eine zukunftsorientierte Entscheidung von ihm“, so Saal. Reichert will ein duales Studium beginnen, das im Oberland aber nur mit einem enormen Aufwand umsetzbar ist.

Weiter ein Peitinger: Stürmer Markus Czogallik (20) geht auch nächste Saison für den ECP aufs Eis. © Roland Halmel

Christoph Frankenberg erhält kein Vertragsangebot mehr

Auch Christoph Frankenberg wird den ECP verlassen, wobei in diesem Fall der Verein der ausschlaggebende Faktor war. „Wir wollen uns auf dieser Position anders aufstellen“, sagt Saal. Aus diesem Grund boten die Peitinger dem 24 Jahre alten Verteidiger, der vor der Saison vom SC Riessersee gekommen war, keinen neuen Vertrag an. „Wir bedanken uns bei beiden und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute“, gab Saal dem scheidenden Duo mit auf dem Weg. Bei der Suche nach Ersatz für Frankenberg schaut es bereits gut aus. „Wir sind da in den letzten Gesprächen mit einem heißen Kandidaten“, verriet Saal, der in den nächsten Tagen mit einem Vertragsabschluss rechnet.

Markus Czogallik wird weiterhin das Peitinger Trikot tragen

Alles klar gemacht hat der ECP dagegen schon mit Markus Czogallik. Der junge Angreifer wird auch in der kommenden Saison für die Peitinger stürmen. „Markus hat sich sehr gut entwickelt“, lobt Saal den 20-Jährigen, der in der abgelaufenen Spielzeit reichlich Eiszeit bekam und auch immer wieder im Unterzahlspiel zum Einsatz kam. „Er gibt immer Vollgas, er ist willig und ich bin überzeugt, dass er sich noch steigern wird“, sagt Saal über Czogallik, der genau in das Konzept der Peitinger passt, das Team zu verjüngen. In der abgelaufenen Saison kam der Stürmer in 45 Partien auf fünf Tore und acht Assists.