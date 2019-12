Derby zwischen Peiting und Füssen erst im Penalty-Schießen entschieden

Eishockey-Oberliga

Es ist ein enges Derby zwischen Peiting und Füssen, das erst nach Penaltyschießen entschieden ist. Viele Tore fallen nicht, denn dafür sind beide Goalies zu gut aufgelegt.

Peiting – Eines haben die Spiele zwischen dem EC Peiting und dem EV Füssen in dieser Oberliga-Saison gemeinsam: Sie sind knapp, sie sind spannend. So auch am Donnerstagabend, als sich beide Teams im Peitinger Eisstadion gegenüberstanden. Nach 60 Minuten stand es 2:2. Im Penalty-Schießen hatte der ECP das bessere Ende für sich und gewann mit 3:2.

Auf die Rückkehr von Brad Miller und Andreas Feuerecker müssen die Peitinger Fans weiterhin warten. Gegen Füssen fehlt auch Simon Maier verletzt, sodass vor allem im ersten Drittel mehrere Jugendspieler zum Einsatz kommen. Der erste Höhepunkt der Partie lässt etwas auf sich warten, denn zu Beginn fehlt der Zug zum Tor. Mit der ersten nennenswerten Chance gehen die Gäste aus Füssen in Führung. Nach einem Fehlpass von Alexander Winkler schaltet Marc Besl schnell um, sein abgefälschter Schuss landet im langen Eck (7.). Danach dreht Peiting auf. Nach einem schönen Spielzug über Nardo Nagtzaam und Daniel Reichert ist das Tor leer, doch Florian Stauder kommt nicht entscheidend an den Puck (8.). Nur Sekunden später lässt EVF-Goalie Benedikt Hötzinger einen Schuss nach vorne klatschen, aber kein Peitinger ist zur Stelle.

Im zweiten Drittel geht es hin und her

In der zehnten Spielminute gelingt Nagtzaam der verdiente Ausgleichstreffer. Auf Zuspiel von Martin Mazanec umkurvt er lässig den Torhüter und schiebt zum 1:1 ein. Danach schaltet der ECP wieder einen Gang zurück und es zeigt sich das gleiche Bild wie zu Beginn. Gegen Ende des ersten Drittels drängen die Peitinger auf die Führung. Zunächst scheitern nach einem Konter Thomas Heger und Ty Morris (16.), dann vergibt Lukas Gohlke (19.) in der ersten Überzahl des Spiels die beste Chance bis dahin. Hötzinger bringt gerade noch ein Bein in den Schuss des Angreifers.

In den zweiten Spielabschnitt startet der ECP deutlich schwungvoller, gerät dann allerdings erstmals in Unterzahl. Nachdem kurz danach auch ein Füssener auf die Strafbank muss, geht es im Vier-gegen-vier weiter. Die sich bietenden Räume wissen beide Teams aber nicht zu nutzen. Vollzählig geht es dann auf die Jagd nach der Führung. Zwischen der 28. und der 33. Spielminute sehen die 1367 Zuschauer eine Chance nach der anderen, es geht hin und her. ECP-Goalie Florian Hechenrieder rückt zusehends in den Mittelpunkt des Geschehens. Mehrfach pariert er reaktionsschnell. Die beste Chance auf Peitinger Seite vergibt Dominic Krabbat, der nach klasse Zuspiel von Morris den Puck nicht ordentlich trifft. Nach den schwungvollen sechs Minuten ist Peiting erneut in Überzahl. Mit einem Mann mehr auf dem Eis läuft jedoch wenig und der Zug zum Tor geht wieder verloren. Einmal ist Hechenrieder im zweiten Drittel dann aber doch noch geschlagen. Der ECP bringt den Puck nicht aus der Gefahrenzone. Dejan Vogl staubt zum 1:2 (40.) ab.

Beide Goalies glänzen

Zu Beginn des Schlussabschnitts verpasst Füssen mehrfach, die Führung auszubauen. Stattdessen hat Reichert in Unterzahl die Chance zum Ausgleich (45.), scheitert aber an Hötzinger. Dann ist Peiting doch noch in Überzahl erfolgreich (49.). Mazanec spielt nach links auf Nagtzaam. Peitings Topscorer lässt einen Gegner aussteigen und spielt quer auf Stauder, der nur noch einschieben muss – 2:2. In die letzten fünf Spielminuten geht der ECP wieder in Überzahl. Trainer Sebastian Buchwieser nimmt eine Auszeit. Peiting schnürt die Gäste ein, kommt zu guten Abschlüssen, doch der Führungstreffer will nicht fallen. Sekunden vor dem Ende vergeben Nagtzaam und Reichert die große Doppelchance zum Sieg – Verlängerung.

Im Drei-gegen-drei haben beide Teams zahlreiche Torchancen. Die Keeper wachsen über sich hinaus. Die Entscheidung fällt erst im Penalty-Schießen. Nagtzaam legt für den ECP vor, dann macht Morris den Sieg perfekt, denn ein drittes Mal lässt sich Hechenrieder vom EV Füssen nicht überwinden.

