„Die Jungs machen einen guten Job“: Morris lobt Peitinger nach Sieg gegen Klostersee

Von: Katrin Kleinschmidt

Gut gemacht: Louis Postel (links) gratuliert Teamkollege Lukas Gohlke zu seinem zweiten Treffer des Tages, mit dem er gegen Klostersee auf 5:0 erhöht. © Holger Wieland

Gegen Höchstadt verlor der EC Peiting nach einem miserablen ersten Drittel. Beim Spiel gegen Klostersee gelang dem Eishockey-Oberligisten ein deutlich besserer Start.

Peiting – Mund abputzen und weitermachen: Das beherrschen die Spieler des EC Peiting gut. Erneut haben sie auf eine Niederlage – am Mittwoch unterlag der Eishockey-Oberligist Höchstadt 4:5 – direkt mit einem Sieg geantwortet. Und mit was für einem: 7:0 endete das Heimspiel am Freitagabend gegen den EHC Klostersee.

„Ich bin stolz auf die Jungs“, sagte Co-Trainer Ty Morris im Anschluss in der Pressekonferenz. Angesprochen auf Sean Morgan, der wieder gesund und damit zurück auf dem Eis war, betonte Morris: „Er ist wichtig und hat uns enorm geholfen in der Verteidigung.“

Nach dem 1:0 einen Gang runtergeschaltet

Auch vorn lief’s – das Ergebnis zeigt es – recht gut. Peiting traf früh. Tobias Beck hatte von der blauen Linie abgezogen, die Scheibe prallte von EHC-Goalie Philipp Hähl ab und Thomas Heger beförderte sie im Nachschuss zum 1:0 ins Gehäuse – nach nur 60 Sekunden. Nach dem Führungstreffer plätscherte die Partie allerdings einige Zeit recht unspektakulär dahin, der ECP ging laut Morris „runter vom Gas“.

Es dauerte bis zur 30. Minute, bis wieder Schwung aufs Eis kam. Florian Gaschke prüfte da ECP-Goalie Florian Hechenrieder, der nach seiner verletzungsbedingten Auszeit zurück auf dem Eis war. Auf der anderen Seite wehrte Hähl einen Versuch von Marc Besl ab. Gegen den cleveren David Diebolder war der EHC-Goalie kurz darauf machtlos. Der ECP-Angreifer umkurvte das Tor und schob die Scheibe um den Pfosten herum über die Linie. „Das zweite Tor hat uns einen Push gegeben“, sagte Morris. Diebolder und David Miller hatten kurz darauf gute Chancen, letztlich aber war es Lukas Gohlke, dem das 3:0 vergönnt war. Der bekam alleinstehend den Puck und schoss ihn überlegt links oben ins Eck – das Zuspiel kam vom 18-jährigen Marco Niewollik, der seinen ersten Scorerpunkt einheimste. Als dann auch noch zwei Klosterseer wegen Stockschlägen für zwei Minuten auf die Strafbank mussten, erhöhte Felix Brassard auf 4:0.

Selbst in Unterzahl gelingt ein Treffer

Im letzten Spielabschnitt baute Gohlke den Vorsprung bei einem erneuten Powerplay-Spiel auf 5:0 aus. Und wenn’s läuft, dann läuft’s eben: So landete ein harmloser Schuss von Brassard zum 6:0 im Gehäuse, als Peiting wegen einer Strafe für Niewollik (Halten) in Unterzahl spielte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Samuel Payeur mit dem 7:0. „Wir haben das im dritten Drittel gut und konsequent runtergespielt“, befand Morris. „Die Jungs machen einen guten Job.“

Statistik

EC Peiting 7

EHC Klostersee 0

(1:0, 3:0, 3:0)

1. Drittel: 1:0 (1:00) Heger (Beck/Brassard). 2. Drittel: 2:0 (30:56) Diebolder (Morgan/Brassard), 3:0 (35:21) Gohlke (Niewollik/Mühlegger), 4:0 (37:55) Brassard (Feuerecker/Heger/5-3). 3. Drittel: 5:0 (44:52) Gohlke (Morgan/Feuerecker), 6:0 (46:53) Brassard (Diebolder/Weyrich/4-5), 7:0 (54:03) Payeur (Feuerecker/5-4). Strafminuten: Peiting 12, Klostersee 14. Schiedsrichter: Rajic, Votler; Filips, Rügner. Zuschauer: 444.