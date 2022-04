Die Saison des EC Peiting: Ausfälle, überzeugende Youngster und ein Ausländer zu viel

Von: Roland Halmel

Die Topscorer auf einem Bild: (v.l.) Kapitän Andreas Feuerecker, Nardo Nagtzaam und Ty Morris. © Andreas Mayr

Es war eine durchwachsene Saison für den Eishockey-Oberligisten EC Peiting. Eine lehrreiche und bewegende. Ein Rückblick.

Peiting – Einiges neu war beim EC Peiting, als der Eishockey-Oberligist im Oktober in die neue Saison startete. Mit Anton Saal vertraute die ECP-Führung auf einen jungen Trainernovizen. Und bei den Ausländerpositionen setzte der Oberligist nicht mehr auf einen Stürmer und einen Verteidiger, sondern auf zwei Offensivkräfte. Letzteres erwies sich im Nachhinein als nicht so glücklich, da sich die Peitinger in der Defensive deutlich mehr Schwächen leisteten als im Angriff.

Doch dem früheren Kapitän Saal die Chance zu geben, sich als Trainer zu beweisen, erwies sich als durchaus richtige Entscheidung. Der 36-Jährige führte die Mannschaft gut durch die alles andere als einfache Saison. „Ich habe viel gelernt, auch wenn ich bestimmt das eine oder andere falsch gemacht habe“, resümierte der ECP-Coach nach Rang acht in der Vorrunde, mit dem die direkte Qualifikation für die Play-offs verpasst wurde. „Platz sechs wäre drin gewesen, aber im Endspurt ist uns die Luft ausgegangen und es fehlte das Quäntchen Glück, da haben wir Punkte liegen lassen.“

EC Peiting: Souverän in den Pre-Play-offs, unterlegen in den Play-offs

In den Pre-Play-offs schalteten die Peitinger in recht souveräner Manier den EV Lindau aus – es gelangen zwei Siege in zwei Spielen. In der ersten Play-off-Runde war dann aber bereits Schluss, da sich der Meister der Oberliga Nord, die „Saale Bulls“ Halle, als zu stark erwies. „In den ersten beiden Spielen wäre für uns was drin gewesen, unterm Strich kam Halle aber verdient weiter“, bilanziert Saal. Der ECP verlor alle drei Duelle mit den „Bulls“, die vor allem in Überzahl nicht zu bremsen waren.

Vom Kapitän zum Trainer: Anton Saal hat seine erste Saison hinter der Bande absolviert. © Roland Halmel

„Im Großen und Ganzen war die Saison angesichts der schwierigen Umstände ganz in Ordnung, aber letztlich fehlte uns etwas die Konstanz“, sagt Saal über seine Premierensaison hinter der Bande. Positive Tests auf das Coronavirus und Verletzungen warfen den ECP, der gut in die Spielzeit gestartet war, im Spätherbst aus der Bahn. Bis zu acht Ausfälle gleichzeitig mussten die Pfaffenwinkler zum Teil verkraften. „Dafür war unser Kader zu dünn“, räumt Saal ein. Er war deshalb gezwungen, viele junge Spieler einzubauen, die ihre Chance zum Teil zu nutzen wussten. Stürmer Markus Czogallik und Verteidiger Maximilian Söll avancierten zu Stammkräften.

Ein Spieler musste vorzeitig gehen

Hinter den Erwartungen blieb dagegen der mit großen Vorschusslorbeeren verpflichtete Eetu-Ville Arkiomaa, der deshalb kurz nach der Saisonhalbzeit seinen Hut nehmen musste.

Als der Finne ging, verpflichteten die Peitinger gleich zwei neue Ausländer. Verteidiger Lukas Motloch und Stürmer Shane Heffernan sollten helfen, die Lücken im Kader zu füllen. Das konnten sie aber nur bedingt leisten, da stets nur einer von ihnen im Kader stand. Das lag an dem schleppend verlaufenen Einbürgerungsverfahren von Nardo Nagtzaam. Der Holländer, der zum Topscorer der Liga avancierte und deshalb zum Spieler des Jahres in der Oberliga Süd gewählt wurde, wartete vergeblich auf den deutschen Pass. Da nur zwei Ausländer pro Team erlaubt sind und Nagtzaam unverzichtbar war, musste stets einer der beiden Neuzugänge auf der Tribüne Platz nehmen. „Ich konnte nicht nach Leistung aufstellen, sondern musste danach gehen, wo ich einen brauchte“, bedauerte Saal die Situation. „Das spiegelt aber gut unsere ganze Saison wieder.“ Denn auf eine überstandene Misere folgte oft die nächste.

Ein Youngster und ein alter Hase bewachen hier das Tor des EC Peiting: Maximilian Söll (l.) wuchs in dieser Saison zur Stammkraft heran, Goalie Florian Hechenrieder (r.) war der bewährte Rückhalt. © René Säuberlich

Die trotzdem oft ordentliche Leistung der Peitinger sahen – wohl Pandemie-bedingt – deutlich weniger Zuschauer als in früheren Spielzeiten. In der Hauptrunde lag der Schnitt in Heimspielen bei 328 Fans. Zum Vergleich: In der Saison 2019/2020 lag er noch bei 786 Besuchern. Die finanziellen Einbußen konnte der ECP durch staatliche Corona-Hilfen und auch Einnahmen aus den Liveübertragungen auf Sprade-TV weitgehend kompensieren. „Ich denke, wir kommen mit einem blauen Auge davon“, ist Finanzchef Werner Wiedemann-Mozart zuversichtlich, dass der EC Peiting auch das zweite Corona-Jahr gut überstanden hat.

Wie es nun beim Oberligisten weitergeht, ist noch offen. Bis auf Marco Habermann wurde noch kein Vertrag eines Spielers verlängert. Indessen verdichten sich die Anzeichen, dass sich der ECP zumindest beim Trainerthema nicht neu orientieren muss, auch wenn sich die Vereinsführung dazu noch nicht öffentlich geäußert hat.