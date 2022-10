Die schnelle Wiedergutmachung: Peitings Coach Anton Saal „zufrieden mit der Antwort“ auf die 1:8-Pleite

Von: Katrin Kleinschmidt

Endlich wieder jubeln: Der EC Peiting netzte gegen Passau gleich sechs Mal ein. © Holger Wieland

Der EC Peiting feiert gegen Passau einen deutlichen Sieg. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht. Ist auch unnötig, findet Coach Anton Saal.

Peiting – Es war eine herbe Pleite, die der EC Peiting am Freitagabend in Lindau hatte einstecken müssen. Mit 1:8 setzte es die höchste Niederlage für das Eishockey-Team in der laufenden Oberliga-Saison. Da war klar: Daheim am Sonntag, auf dem eigenen Eis vor den heimischen Fans, darf sich so ein Debakel nicht wiederholen. Und das geschah auch nicht. Ganz im Gegenteil: Der ECP präsentierte sich souverän, gewann 6:1 gegen die „Black Hawks“ aus Passau. „Ich bin zufrieden mit der Antwort auf das Freitagsspiel“, sagte Coach Anton Saal nach der Partie.

Er gab aber auch zu: So deutlich, wie das Ergebnis letztlich ausfiel, war der Spielverlauf gar nicht. „Die ersten zwei Drittel waren eher ausgeglichen. Wir haben zu offen verteidigt, waren zu gierig“, befand Saal. „Es hätte danach auch 5:5 stehen können.“ Tat es aber nicht. Weil Peiting im Gegensatz zu Passau seine Chancen nutzte. Und das schon sehr früh. Felix Brassard bekam in der fünften Minute die Scheibe völlig alleinstehend. Sein erster Schuss ging daneben, der Puck prallte aber hinter dem Tor von der Bande ab und landete direkt wieder vor seinem Schläger – der zweite Versuch saß. Auf der anderen Seite sorgte ECP-Goalie Konrad Fiedler dafür, dass Peiting in Führung blieb.

Spielsperre für Louis Postel

Er vertrat den verletzten Florian Hechenrieder. Der hatte gegen Landsberg einen Check einstecken müssen, wird noch geschont. Es gebe keine Not, Hechenrieder verfrüht zurück aufs Eis zu schicken, machte Saal klar: „Wir haben zwei gute Torhüter.“ Zudem mussten die Gastgeber auf Sean Morgan (krank) und Louis Postel verzichten – Letzterer bekam im Nachgang zur Partie in Lindau wegen eines Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich seines Gegenspielers ein Spiel Sperre aufgebrummt.

Der Rest des Teams konnte die Ausfälle am Sonntag gut auffangen und überzeugte. Eine Vorlage von Kapitän Andreas Feuerecker nutzte David Miller per Direktabnahme zum 2:0. Passau hielt zwar gut dagegen, doch spätestens bei Fiedler war immer Schluss.

Lukas Gohlke mit Doppelpack

Das setzte sich auch im zweiten Drittel fort. Da agierte Lukas Gohlke mit Köpfchen, als er die Scheibe bekam. Als er auf EHF-Goalie Raphael Fössinger zufuhr, täuschte er einen Schuss an, wartete kurz ab und schob den Puck am verdutzten Torwart zum 3:0 in die Maschen. Nachdem Brassard ebenfalls überlegt auf 4:0 erhöhte, hatte Fössinger genug und ging vom Eis. Luca Mayer stand ab diesem Moment zwischen den Pfosten. Zwar konnten die Passauer kurz darauf den Anschlusstreffer durch Jakub Cizek bejubeln, doch kurz darauf wurde der alte Torabstand wieder hergestellt: Einen satten Schuss von Feuerecker tippte Miller kurz an und gab ihm die richtige Richtung, um zum 5:1 einzuschlagen.

Nächste Heimpartie schon am Mittwoch

Im letzten Spielabschnitt war schnell klar, dass Passau diesen Rückstand nicht mehr aufholen würde. Er wuchs stattdessen noch an. Im Powerplay gelang Gohlke bei einem Nachschuss der Treffer zum 6:1. Danach wurde es vereinzelt etwas hitzig, doch weitere Treffer bekamen die Zuschauer nicht mehr zu sehen. „Das letzte Drittel war unser Bestes“, befand Saal.

Sein Team hat nun wenig Zeit zum Durchschnaufen. Schon am Mittwoch steht das nächste Heimspiel gegen Höchstadt an. Voraussichtlich mit „voller Kapelle“ – also einigen Rückkehrern, wie Saal sagte. Groß geschont wird das Team wegen des zusätzlichen Spiels unter der Woche im Training voraussichtlich nicht. Sei nicht nötig, befand der Coach mit einem Schmunzeln: „Wir hatten ja am Freitag ein Spiel, bei dem wir nicht so viel gelaufen sind.“

Statistik

EC Peiting 6

EHF Passau 1

(2:0, 3:1, 1:0)

1. Drittel: 1:0 (4:47) Brassard (Habermann), 2:0 (11:46) Miller (Feuerecker/Besl/5-4). 2. Drittel: 3:0 (28:49) Gohlke (Beck), 4:0 (29:47) Brassard (Heger/Payeur), 4:1 (34:46) Cizek (Reich/Bitomsky), 5:1 (35:31) Miller (Feuerecker/Weyrich). 3. Drittel: 6:1 (47:04) Gohlke (Feuerecker/Habermann/5-4). Strafminuten: Peiting 12, Passau 10. Schiedsrichter: Rajic, Kalnik; Bauer, Wölzmüller. Zuschauer: 489.