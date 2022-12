Drei Punkte und ein Kompliment: Erfolgreicher Abend für den EC Peiting

Von: Katrin Kleinschmidt

Bedient: Der Ex-Peitinger Andreas Magg im Landsberger Tor ist frustriert, Felix Brassard (2.v.r.) und Marc Besl jubeln über einen Treffer. © Holger Wieland

Was für ein Spiel: Insgesamt 32 Strafminuten wurden beim Oberliga-Spiel des EC Peiting gegen den HC Landsberg ausgesprochen. Das hatte Folgen.

Peiting – Da konnte Anton Saal nun wirklich nicht anders, das wusste er selbst, als er in der Pressekonferenz zum Spiel Stellung nehmen sollte: „Wir haben das heute gut gemacht“, sagte der Trainer des EC Peiting, schmunzelte und ergänzte: „Ich muss den Jungs heute mal ein Kompliment aussprechen.“ Ja, mit Lob ist der ECP-Coach gern zurückhaltend. Nach dem 7:2-Erfolg daheim gegen den HC Landsberg gab’s aber wahrlich wenig auszusetzen. Denn Peiting zeigte daheim eine überzeugende Leistung.

Ganz Derby ging’s bei der Eishockey-Oberliga-Partie am Freitagabend von Beginn an schon gut zur Sache: Satte achte Mal setzte es im ersten Drittel Zwei-Minuten-Strafen, fünf davon handelten sich die Landsberger ein. Clever war das nicht, denn der ECP erwies sich im Powerplay als ausgesprochen effektiv. Als sich drei Landsberger gegen fünf Peitinger zur Wehr setzen mussten, beförderte ECP-Kapitän Andreas Feuerecker den Puck zum 1:0 in die Maschen. Wegen des Tores durfte ein Landsberger zurück aufs Eis – nur 17 Sekunden später musste allerdings sein Teamkollege Sven Gäbelein wegen eines Stockschlags runter. Peiting ließ durch Felix Brassard Tor Nummer zwei folgen. Der Kanadier war es schließlich auch, der nach 13 Minuten auf 3:0 erhöhte – in Überzahl, versteht sich. Diesmal aber nur mit einem Mann mehr auf dem Eis.

Nach 40 Minuten ist Schluss für Ex-Peitinger Andreas Magg

Anfang des zweiten Drittels konnte man meinen, die Partie wird etwas ausgeglichener. Mika Reuter gelang im Powerplay sogar der Anschlusstreffer für Landsberg, es folgten durchaus einige gute Chancen für die „Riverkings“ . Doch letztlich blieben die Gastgeber die bestimmende Kraft an diesem Abend. Peiting hatte mehr vom Spiel – und war deutlich effektiver. David Miller erhöhte auf 4:1, Diebolder legte das 5:1 nach – das einzige Tor in den ersten beiden Dritteln, bei dem beide Teams fünf Feldspieler auf dem Eis hatten. Als Brassard kurz vor der Pausensirene auf 6:1 stellte, saß schon wieder ein Landsberger auf der Strafbank.

Zur Pause war die Partie für einen beendet: den Ex-Peitinger Andreas Magg, der mittlerweile das Tor der „Riverkings“ hütet. Er blieb im dritten Drittel auf der Bank. Trainer Sven Curmann wollte ihn „nicht verheizen“, wie er später in der Pressekonferenz sagte. Statt Magg stand nun Michael Güßbacher vor dem Kasten.

Sam Payeurs Fehlen gut aufgefangen

Der durfte sich als erstes über einen Treffer seiner Vorderleute freuen: Adriano Carciola netzte zum 2:6 ein – freilich in Überzahl. In der Folge schickten die strengen Referees hüben wie drüben immer wieder Spieler auf die Strafbank. Und die Goalies hatten auf beiden Seiten gut zu tun. Florian Stauder, ebenfalls ein Ex-Peitinger, scheiterte in der 50. Minute gleich zwei Mal an ECP-Torwart Konrad Fiedler, der abermals ein guter Rückhalt war. Auch Güßbacher entschärfte so manchen Versuch. Und überstand die Partie doch nicht unbeschadet – Fabian Weyrich erhöhte auf 7:2 für Peiting – es war sein erster Treffer in dieser Saison. Und der Abschluss einer torreichen Partie.

In der fehlte den Peitingern Sam Payeur, der sich gegen Bad Tölz verletzt hatte. Und auch, wenn der Sieg deutlich war, betonte Saal, dass der 24-Jährige nur schwer zu ersetzen ist. „Wir mussten schauen, dass wir seinen Ausfall als Team auffangen“, sagte der Coach. „Die Mannschaft ist zusammengerückt.“ Noch so ein Lob – und wieder berechtigt.

Statistik

EC Peiting 7

HC Landsberg 2

(3:0, 3:1, 1:1)

1. Drittel: 1:0 (4:40) Feuerecker (Brassard/Miller/5-3), 2:0 (5:04) Brassard (Feuerecker/Miller/5-3), 3:0 (13:00) Brassard (Gohlke/Besl/5-4). 2. Drittel: 3:1 (25:24) Reuter (Carciola/Gäbelein/5-4), 4:1 (28:09) Miller (Feuerecker/Heger/5-4), 5:1 (37:22) Diebolder (Brassard/Besl), 6:1 (39:59) Brassard (Diebolder/Weyrich/5-4). 3. Drittel: 6:2 (42:49) Carciola (Lavallee/Reuter/5-4), 7:2 (49:50) Weyrich (Spies/Gohlke). Strafminuten: Peiting 14, Landsberg 18. Schiedsrichter: Harrer, Schusser; Höck, Reinold. Zuschauer: 932.