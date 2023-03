„Ich liebe die Play-off-Spiele“: ECP-Kapitän Feuerecker ist heiß auf Duelle mit Tilburg

Von: Andreas Mayr

Mann mit Übersicht: Andreas Feuerecker nimmt beim EC Peiting eine zentrale Rolle ein. © Holger Wieland

Peitings Kapitän Andreas Feuerecker geht in seine elfte Play-off-Serie. Dem Duell mit den Tilburg Trappers blickt er mit großer Vorfreude entgegen.

Peiting – Über die Prognosen vor der Saison hat Andreas Feuerecker oft geschmunzelt. Im Fachblatt „Eishockey-News“ las er, wie die Experten seinen EC Peiting um Platz zehn herum einsortierten. Gerade noch so in den Pre-Play-offs der Oberliga.

Als Sechster hat der ECP schließlich direkt die Play-offs erreicht. Vor Memmingen, vor Bad Tölz und vor allem ohne Zusatzrunde. „Ich kann mit dem sechsten Platz sehr sehr gut leben“, scherzt Feuerecker mit Blick auf die Tipps vom Sommer. Peiting und seine Jugend hat die Liga überrascht.

Andreas Feuerecker findet Gefallen an Außenseiterrolle

An diesem Freitag startet die Meisterrunde für den ECP – und die Klagelieder werden schon wieder angestimmt. Die sind doch viel zu jung für die Play-offs, da gewinnt man doch nur mit Routine, heißt es. Na und? „Ich liebe es, wenn man als Underdog abgestempelt wird. Da lastet der Druck auf den anderen. Ich kenne es nicht anders und mag diese Rolle“, sagt Andreas Feuerecker.

Der Umbruch, der nötig war, lief so geräuschlos wie möglich ab. Und nun stehen sie da ohne Ansprüche aber mit viel Esprit. Der jugendliche Anstrich muss kein Nachteil sein, er könnte auch die Chance der Peitinger sein. Feuerecker selbst hat mit 19 Jahren seine erste große Play-off-Serie bestritten. Mit seinem Heimatverein SC Riessersee gewann er den Titel in der Oberliga, 2011, und stieg in die zweite Liga auf. „Das war mitunter die intensivste Zeit, der längste Play-off-Lauf, den ich gespielt habe.“ Was man nicht vergessen darf: Zum Kader gehörten Größen wie Ex-Nationalspieler Sepp Lehner. Aber Routiniers gibt es ja auch in Peiting.

Andreas Feuerecker geht in seine elfte Play-off-Serie

Feuerecker (31) ist jetzt einer der Alten. Die Jugendjahre in der DNL mit eingerechnet, geht er in die elfte Play-off-Serie seines Eishockeylebens. Nur Fabian Weyrich und Florian Hechenrieder haben beim ECP mehr K.o-Runden gesehen. „Ich liebe die Play-off-Spiele. Die geben einen Extra-Kick. Wenn ich im Sommer trainiere, trainiere ich auf die Zeit hin“, sagt der Kapitän. Gewiss lege man als Mannschaft in der Hauptrunde das Fundament. Aber: „Die eigentliche Saison geht in den Play-offs los.“

Dafür macht er das alles noch, mit 31 Jahren, neben der Arbeit. Wie sowieso locker 80 Prozent der Peitinger hauptberuflich einen anderen Job verfolgen. In der dritten Liga sind sie damit eine der Ausnahmen. Für die heiße Phase der Saison nehmen sie Urlaub, brauchen das Überstundenkontingent auf. Feuerecker arbeitet an Spieltagen gerne. Weil der Kopf dann nicht ständig ausschert und an Eishockey denkt.

Ein bisschen fühlen sich die Play-offs an wie eine Parallelwelt. Jeder lässt seinen Bart wachsen, „damit man tagtäglich weiß, es sind Play-offs“, erklärt der Verteidiger. Ob er sich Schnauzer oder Vollbart stehen lässt, hat er noch nicht entschieden.

Auf Erholungspausen und Ernährung achte er besonders in diesen Wochen, betont Feuerecker. Zum Interview kommt er mit einem Apfel in der Hand. Diese kleinen Kniffe hat er sich angeeignet, mit jeder Serie einen neuen. Am Anfang, als Junger, lernte er vom Wesen dieser Spiele, die so anders sind, als alle davor. Heute rät er den Jungen: „Das Spiel einfach einfach halten. Großartige Kunststücke erwartet keiner.“ In den Play-offs gewinnt nicht das Team mit dem schönsten Eishockey, sondern das mit den wenigsten Fehlern. Nichts dürfe über der Mannschaft stehen, keine singulären Interessen wie neue Verträge oder Torjägerkronen. „In Peiting ist das schon immer oberste Devise“, sagt Feuerecker.

Als einer der wenigen hat er bereits gegen Tilburg gespielt, 2016 in dieser legendären Halbfinalserie, in der Peiting erst in Spiel fünf in der Verlängerung unterlag. „Die waren damals schon die große Unbekannte“, sagt er. Heute ist es nicht anders. In der stressigen Saison bleibt kaum Zeit, die Nord-Gruppe näher zu verfolgen. Besonders sind die Umstände am Eishockey-Standort in den Niederlanden, 100 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze.

„Ein absolut Eishockey-verrücktes Volk“, weiß Feuerecker. Freundlich wie herzlich nahmen die Niederländer ihre Gegner auf, man kennt das gar nicht aus deutschen Stadien. Die drei Auswärtsfahrten speicherte er mit „positivsten Erinnerungen“ ab. Der Schwenk rüber in ein anderes Land sei schon ein Erlebnis. „Im Endeffekt ist es wurscht, ob du nach Rostock, Hannover oder Tilburg fährst“, sagt Feuerecker.

So gesehen hat Peiting den besten Gegner in Runde eins gezogen. Die Atmosphäre wird stimmen. Feuerecker ist jetzt in seiner „Vermittlerrolle“ mit der Jugend gefragt, wie er’s formuliert. Je schneller die Jungen sich an die neue Realität gewöhnen, desto höher die Chancen des ECP auf eine Überraschung in Runde eins – und auf die Revanche für 2016.