Trotz finanzieller Schwierigkeiten: EC Peiting erhält Lizenz ohne Auflagen

Oberligist kann für die neue Saison planen

Von Patrick Hilmes schließen

Stefan Schnürer schließen

Der EC Peiting ist finanziell gesehen in unruhiges Fahrwasser geraten. Dennoch erhielt der Oberligist ohne Auflagen die Lizenz. Einem Konkurrenten des ECP erging es wesentlich schlechter.

Peiting – Das ist doch mal eine gute Nachricht für den EC Peiting: Der Verein aus der Marktgemeinde hat die Oberliga-Lizenz für die Saison 2023/24 erhalten. „Wir haben die letzten Wochen viel geschwitzt und gerechnet und sind sehr stolz darauf, dass wir, trotz der finanziell angespannten Situation, die Lizenz ohne Auflagen erhalten haben“, wird der frisch gebackene Vorsitzende Fabian Kreitl auf der Homepage des ECP zitiert.

Rückzahlung der Corona-Hilfen und Beteiligung an Stadion-Betriebskosten belasten Etat

Trotz der Oberliga-Zulassung ohne Auflagen geht der EC Peiting alles andere als sorgenfrei in die kommende Spielzeit. Da wäre zunächst die Rückzahlung der Corona-Hilfen in Höhe von 33 000 Euro, die den Verein vor große finanzielle Probleme stellte. Als Helfer sprang der Hauptverein in die Bresche. Der TSV gewährte der Eishockey-Abteilung ein Darlehen in der geforderten Höhe, sodass diese die Rückforderung begleichen konnte. Das war des Schlechten aber noch nicht genug: Bei einem Termin bei der Gemeinde vor einigen Wochen wurde den ECP-Verantwortlichen mitgeteilt, dass sich der Klub ab dem kommenden Jahr zu 15 Prozent an den mit 472 000 Euro veranschlagten Betriebskosten am Eisstadion beteiligen muss. Dies belastet den Etat des Oberligisten mit weiteren 71 000 Euro.

Acht Oberliga-Vereine erhalten Lizenz nur mit Auflagen

Einen positiven Bescheid vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB), der für das Zulassungsverfahren verantwortlich ist, erhielten jedoch nicht alle Oberligisten. Bis dato wurde 23 Klubs die Zulassung erteilt, elf aus dem Süden, zwölf aus dem Norden. Gleich acht Vereine davon wurden aber nicht einfach so vom DEB durchgewunken, stattdessen haben sie Auflagen erhalten, die sie nun fristgerecht zu erfüllen haben.

Finanzlücke von 70 000 Euro: EV Füssen erhält keine Lizenz

Noch bitterer war die Antwort des Verbandes an den EV Füssen. Dem Altmeister wurde die Lizenz gar verweigert. Der EVF spielt somit – Stand heute – in der kommenden Saison nicht in der Oberliga. Laut der Allgäuer Zeitung, die sich auf Aussagen des designierten Vorsitzenden Jörg Noack beruft, fehlen dem 16-fachen Deutschen Meister 70 000 Euro, um einen wirtschaftlich stabilen Spielbetrieb zu gewährleisten. Die gute Nachricht für den EVF: Ihm bleiben noch zwei Wochen, um den Etat für die kommende Saison nachzubessern und per Gang über das Schiedsgericht doch noch die Lizenz zu erhalten. „Wir werden in den kommenden beiden Wochen alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu schaffen“, sagte Noack.

In Füssen steht der gesamte Verein vor ungewisser Zukunft

Die Schieflage des Traditionsclubs resultiert aus Kostensteigerungen in diversen Bereichen, Ausfällen von bereits zugesagten Sponsorengeldern sowie einer deutlichen Senkung der Eintrittspreise in der Vorsaison. Mit der Oberliga-Mannschaft steht zugleich der gesamte Verein vor einer ungewissen Zukunft. Der designierte Vorsitzende sagt, dass es ohne die Erste auch schwierig werde, die Nachwuchsabteilung mit rund 400 Talenten aufrecht zu erhalten. Somit droht den Füssenern ein ähnliches Szenario wie 2015, als sie Insolvenz anmelden und den Neustart in der Bezirksliga angehen mussten.

Bayreuth nimmt Klage zurück und muss die DEL2 verlassen

Wieviele Mannschaften die kommende Saison in der Süd-Staffel bestreiten werden, ist somit noch immer nicht abschließend geklärt. Neben dem EVF steht auch hinter den Bayreuth Tigers noch ein Fragezeichen. Die Oberfranken haben im Rahmen der Verhandlung vor dem DEL-Schiedsgericht ihre Schiedsklage gegen die Lizenzverweigerung nach Erörterung der Sach- und Rechtslage zurückgenommen. Damit ist der wirtschaftliche Abstieg der Tigers aus der DEL2 besiegelt und die zweite Liga beginnt mit 14 Klubs.

Noch ist nicht sicher, ob Bayreuth in der Oberliga starten darf

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Bayreuth nun sicher in der Oberliga Süd antreten darf. Entsprechende Unterlagen haben die Oberfranken bereits eingereicht. Über den Abschluss der Lizenzierungen in Liga drei wird der DEB zeitnah informieren, mutmaßlich noch im Laufe dieser Woche. Entsprechend müssen sich auch die Peitinger Fans noch gedulden, ehe der Spielplan veröffentlicht wird und sie erfahren, auf welchen Gegner sie am 29. September zum Saisonauftakt treffen.