Peiting vor Gastspiel in Höchstadt mit Personalsorgen, aber auch selbstbewusst

Von: Roland Halmel

Es läuft: Im Heimspiel gegen den EV Füssen am vergangenen Dienstag feierten die Peitinger den dritten Sieg in Folge. © Holger Wieland

Vor der Bescherung an Heiligabend hat derEC Peiting noch eine weite Auswärtsfahrt vor sich. Unklar ist, wer überhaupt dabeisein wird. Dennoch ist Trainer Saal zuversichtlich.

Peiting – Eine kleine Erfolgsserie starten – das hatte sich Anton Saal vor ein paar Wochen gewünscht. Dieser Wunsch des Peitinger Trainers ging schon vor Weihnachten in Erfüllung. Das 5:3 im Heimspiel am vergangenen Dienstag gegen den EV Füssen war der dritte Sieg der Pfaffenwinkler in Folge. Damit hat der EC Peiting (26 Spiele/43 Punkte) in der Oberliga Süd seinen sechsten Platz gefestigt und gleichzeitig zarten Kontakt zu den beiden vor ihm platzierten Teams vom SC Riessersee (24 Spiele/45 Punkte) und Höchstadter EC (23 Spiele/47 Punkte) hergestellt.

Das erste Duell verlor Peiting knapp - Das entscheidende Tor erzielte ein Ex-Peitinger

Bei letztgenanntem Team, den „Alligators“ aus Mittelfranken (20 Uhr), gastieren die Peitinger diesen Freitag (23. Dezember). „Ein sehr unangenehmer Gegner. Die spielen anders als alle anderen Mannschaften und sind so schwer auszurechnen“, sagt ECP-Coach Anton Saal über den HEC, der mit dieser Spielweise aber sehr erfolgreich ist. Als Tabellenvierter gehören die Höchstadter zu den positiven Überraschungen in dieser Saison. „Sie haben zwar keinen herausragenden Scorer, aber viele gute Spieler, die alle Tore schießen können“, hat Saal großen Respekt vor den „Alligators“, die so Woche für Woche punkten. Hinter Jari Neugebauer (31 Punkte) ist der frühere Peitinger Eetu-Ville Arkiomaa (29 Punkte) der zweitbeste Scorer beim HEC. Der Finne entschied mit seinem Treffer 28 Sekunden vor dem Ende auch das bisher einzige Duell beider Teams in dieser Saison, das der ECP mit 4:5 verlor.

Nach einer kurzen Schwächephase geht es bei Höchstadt mittlerweile wieder aufwärts

Auch durch eine dreiwöchige Sperre von Trainer Mikhail Nemirovsky, die ursprünglich bis Ende des Jahres dauern sollte, dann aber auf 16. Dezember verkürzt wurde, ließen sich die Höchstadter nicht ausbremsen. Erst durch zahlreiche Ausfälle kam zuletzt etwas Sand ins Getriebe. Dadurch schaffte das abgeschlagene Schlusslicht Klostersee mit dem 2:1-Sieg beim HEC nach Verlängerung in der ergangenen Woche auch seinen ersten Saisonsieg. In der Zwischenzeit sind aber wieder einige angeschlagene Spieler bei den „Alligators“ zurückgekehrt, was sich dann auch gleich in Punkten niederschlug. Vergangenen Dienstag bezwangen die Mittelfranken den SC Riessersee mit 4:2 und zogen damit in der Tabelle an den Werdenfelsern wieder vorbei.

Bei Peiting droht mehr als ein halbes Dutzend Spieler auszufallen

Indessen drohen den Peitingern vor dem einzigen Auftritt am Weihnachts-Wochenende einige Ausfälle. Tobias Beck, Tim Rohrbach, Sean Morgan und Andreas Feuerecker sind erkältungsgeplagt. Ihr Einsatz ist genauso fraglich wie der von Lukas Gohlke, der muskuläre Probleme hat. Sicher nicht dabei sind Marc Besl (Gehirnerschütterung), Dennis Krutsch (krank) und Niklas Greil (Rückenprobleme) sowie die Langzeitverletzten. Wenigstens steht Alex Winkler, der gegen Füssen beruflich verhindert war, wieder zur Verfügung.

Youngster Moritz Zöller könnte zu seinem nächsten Einsatz kommen

Eventuell kommt Youngster Moritz Zöller nach seinem Kurzdebüt gegen Füssen zu einem weiteren Einsatz. „Moritz trainiert seit einiger Zeit schon einmal die Woche bei uns mit. Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der allerdings noch körperlich zulegen muss“, sagt Saal über den 17-jährigen Stürmer, der seiner Ansicht nach viel Potenzial hat. „Auch wenn wir nicht komplett sind, wir haben derzeit einen kleinen Lauf und viel Selbstvertrauen. Deshalb wollen wir aus Höchstadt auch etwas mitnehmen“, gibt sich Saal trotz der Personalsorgen zuversichtlich.