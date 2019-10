EC Peiting führt 3:0 - und macht‘s dann nochmal spannend

Er bringt Peiting in Weiden in Führung: Thomas Heger, hier auf einem Bild aus dem Spiel gegen Lindau.

Clever hat der EC Peiting in Weiden begonnen – und führte nach einer halben Stunde 3:0. Gewonnen war die Partie damit noch lange nicht.

Weiden – Es ist so ein Treffer, der genau zur richtigen Zeit fällt. Als Ty Morris einen Konter erfolgreich abschließt, sind gerade 56:56 Minuten gespielt. Bis dahin hatte sein EC Peiting die Partie bei den Blue Devils Weiden die meiste Zeit gut im Griff. Doch in den letzten Spielminuten gerät Peiting plötzlich unter Druck, die Führung wackelt – doch Morris macht mit dem Treffer zum 4:2 den Sack zu. Am Ende gewinnt Peiting 4:3 (0:2, 1:1, 2:1).

Der ECP steht in der Partie am Freitagabend von Beginn an defensiv clever, lässt wenig zu und setzt auf schnelle Konter. Das 1:0 aber ist kein Verdienst des guten Spielaufbaus – das hat der ECP Weidens Torwart Daniel Filimonow zu verdanken. Durch seinen Patzer kommen die Gäste an die Scheibe, Heger schießt zur Führung ein. Beim 2:0 geht die Taktik der Peitinger auf – sie fangen einen Angriff der Devils ab. Dann geht’s schnell: Martin Mazanec spielt einen langen Pass auf Ty Morris, der ganz allein vorm Tor steht und den Puck in die Maschen befördert.

Weiden wird im zweiten Drittel stärker

Im zweiten Drittel sieht die Partie schon anders aus. Weiden wird immer stärker, zeigt nun bessere Offensivaktionen – ist dabei aber zu verspielt, passt lieber noch einmal, bevor es zum Abschluss kommt. Peitings Defensive steht weiter gut, kommt in der 30. Minute aber in Unterzahl arg in Bedrängnis. Max Oswald sitzt auf der Strafbank, als Ralf Herbst eine Riesen-Chance für Weiden hat – doch der Puck landet nicht im Tor. Dafür jubelt kurz darauf Peiting. Maximilian Schäffler stochert die Scheibe zum 3:0 ein. Weiden macht danach noch mehr Druck. Als Peiting eigentlich im Spielaufbau ist, kommt Tomas Rubes an die Scheibe, umkreist das ECP-Tor und bedient Philipp Siller, der zum 1:3 einschießt. Fast legt Weiden noch das 2:3 im Powerplay nach – doch der Schuss von Chase Clayton landet an der Latte. Dann ertönt die Sirene, die Mannschaften verschwinden zum zweiten Mal in den Kabinen.

Zu Beginn des letzten Drittels verwaltet der ECP seine 3:1-Führung geschickt. Noch acht Minuten sind zu spielen, als Tomas Rubes mit einer schönen Einzelaktion den Anschlusstreffer für Weiden erzielt. Peiting gerät unter Druck, plötzlich ist die Partie wieder offen. Nur vier Minuten später startet der ECP einen weiteren gefährlichen Konter – jenen, den Morris zum 4:2 verwertet. Auf den Stürmer, der den verletzten Andreas Feuerecker als Kapitän vertritt, ist mal wieder Verlass. 57 Sekunden vor Schluss gelingt Weiden zwar erneut der Anschlusstreffer, doch der kommt zu spät für die Devils. Peiting lässt nichts mehr durch – die Defensive steht gut. Wie so oft in dieser Partie.

Rudolf Gebert/Katrin Kleinschmidt

Statistik

Blue Devils Weiden 3

EC Peiting 4

(0:2, 1:1, 2:1)

1. Drittel: 0:1 (6:08) Heger (Bartsch/Krabbat), 0:2 (15:49) Morris (Mazanec). 2. Drittel: 0:3 (30:08) Schäffler (Oswald/Gohlke), 1:3 (37:49) Siller (Rubes).3. Drittel: 2:3 (52:21) Rubes (Geisberger/Herbst), 2:4 (56:56) Morris (Nagtzaam/Mazanec), 3:4 (59:03) Heinisch (Rubes/Poldruhak/5-4). Strafminuten: Weiden 6 – Peiting 12. Zuschauer: 1088.

So lief die Saison bisher für den EC Peiting:

Der Saisonstart ist dem EC Peiting geglückt. Der Eishockey-Oberligist gewann daheim 6:0 gegen den EV Lindau. Allerdings verletzte sich Kapitän Andreas Feuerecker in der Partie und fehlt seitdem verletzt. Bei den Eisbären Regensburg folgte danach eine Niederlage. Gegen Memmingen gleicht der EC Peiting dreimal aus - und verliert.