EC Peiting gegen Riessersee: Turbulentes Derby mit bitterem Ausgang

von Andreas Mayr schließen

Dieses Derby hatte Feuer: Beim Spiel Peiting gegen Riessersee gab‘s sieben Tore und viele Diskussionen zu sehen. Und einen Schiedsrichter, der verletzt vom Eis musste.

Peiting – Was war gleich noch einmal ein Derby? Peiting und Riessersee hatten nach dem ersten Duell ein Klagelied angestimmt und die guten alten Derby-Zeiten vermisst. Nun, am Freitag bekamen sie die volle Portion: Schiedsrichter-Wirrwarr, Führungswechsel, Ausgleich (des SCR) Sekunden vor dem Ende, Entscheidung in der Verlängerung – aus Peitinger Sicht für das falsche Team. Die Garmisch-Partenkirchner siegten 4:3 in der 65. Minute.

Für die Gäste war das in vielerlei Hinsicht eine bittere Fahrt. In der letzten Spielminute, als Riessersee schon seinen Torwart gegen einen sechsten Feldspieler getauscht hatte, landete der Puck bei Stephan Wilhelm. Das muss magische Anziehung gewesen sein, so oft wie er davor die Richtung gewechselt hatte. Im Grunde erzählt dieser Stephan Wilhelm die ganze Geschichte des Abends. Der Ex-DEL-Verteidiger war vor eineinhalb Jahren in Rente gegangen. Der SCR reaktivierte ihn nur, weil ihn ähnlich wie Peiting eine unbegreifliche Verletzungsmisere gepackt hat. Donnerstag schockte dann auch noch eine Meldung aus München, vom Partner-Klub, die Werdenfelser: Für das Derby gibt es keine Verstärkung, München braucht alle Mann. Die Talente des Kooperationspartners verwandeln den SCR in eine Mannschaft, die ECP-Coach Sebastian Buchwieser für die stärkste der Liga hält. Aber in der Freitags-Formation ist Riessersee ein durchschnittliches Oberliga-Team. Peiting spürte, dass die Chance auf einen Sieg nie größer war.

Peiting ging durch Florian Stauder in Führung

Früh führten die Gäste durch Florian Stauder. Doch dann erwachte die geschwächte Heim-Mannschaft, die verstand, dass es nur um Willen geht. Mit Treffern von Aziz Ehliz und Florian Vollmer drehten sie die Partie, um sie im zweiten Drittel wieder aus der Hand zu geben. In Unterzahl luchste Ty Morris Victor Östling den Puck ab und traf – 2:2, alles offen.

+ Hart im Nehmen: Schiedsrichter Alfred Hascher. © Andreas Mayr Was danach folgte, war ein Ausflug in das Kuriositäten-Kabinett. Etwa die Hälfte der Partie war gespielt, als der frühere DEL-Schiedsrichter Alfred Hascher ein Puck im Gesicht traf. So weit, so schlimm. Hascher verließ die Halle mit den Doktoren des SC Riessersee. Seine Linienrichter übernahmen, aber nur ein paar Minuten, weil sich dann die Gastgeber weigerten weiterzuspielen. Bei einer Chance vor dem ECP-Tor riss ein Peitinger SCR-Kapitän Florian Vollmer den Helm vom Kopf. Er beschwerte sich bei den Linienrichtern, auch SCR-Trainer George Kink intervenierte und ordnete wenig später eine Spielpause an. Ohne Hauptschiedsrichter wolle er nicht mehr weiterspielen. Zum Schutz des Teams. Minutenlang lehnten die Cracks beider Vereine an der Bank und warteten. Bis Punktrichterin Sabine Melder über das Eis stürmte, Klarheit forderte und beide Teams frühzeitig in der Kabine verschwanden. Die Peitinger verstanden das Theater der Gastgeber nicht. Auf dem Weg in die Kabine schickten sie ihnen böse Worte hinterher. Nach 15 Minuten kamen alle Beteiligten wieder heraus. Auch Hascher, der zeigte, dass im Eishockey selbst die Schiedsrichter harte Kerle sind. Mit sechs Stichen hatte man seine Lippe genäht, vier außen, zwei innen. Ein Steckerleis verlangte er zum Kühlen. Gab es nicht, es ging ohne weiter.

Thomas Heger gelingt das 3:2

Die Peitinger Wut verpuffte. Trainer Buchwieser verlangte Vorsicht, zog sein Team zurück, wie der SCR auch. Sah wie Schach auf dem Eis aus. Peiting attackierte als erstes, nutzte einen weiteren Fehler durch Thomas Heger zum 3:2. Die erneute Führung reichte nicht, weil Riessersee zwei Oldies aus Mittenwald aufbietet: Wilhelm glich aus, Vollmer schlich sich davon und vollstreckte zum 4:3-Sieg.

Statistik

SC Riessersee n.V. 4

EC Peiting 3

(2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

1. Drittel: 0:1 (6:05) Stauder (Weyrich/Heger), 1:1 (8:12) Ehliz (Radu/Heigl), 2:1 (11:41) Vollmer (Wilhelm/Östling/5-4). 2. Drittel: 2:2 (30:03) Morris (Krabbat/4-5). 3. Drittel: 2:3 (55:12) Heger (Weyrich), 3:3 (59:18) Wilhelm (Arkiomaa/Wachter). Strafminuten: SCR 4 – ECP 6. Zuschauer: 1409.

Die letzten Spiele des EC Peiting:

EC Peiting geht bei Miller-Comeback gegen Deggendorf unter.

EC Peiting geht in Füssen leer aus.

EC Peiting gewinnt Zwölf-Tore-Spektakel - Verteidiger glänzt als Torjäger.

EC Peiting erfolgreich in Sonthofen: drei Tore, drei Punkte.