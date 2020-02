Jubilar Saal macht den Unterschied - Peiting feiert dritten Sieg in Folge

Eishockey-Oberliga Süd

von Phillip Plesch schließen

Nach einer überzeugenden Vorstellung gewinnt der EC Peiting 5:3 gegen den EV Lindau. Der Jubilar Anton Saal führt Peiting auf die Siegerstraße.

Peiting - Es scheint, als wäre der EC Peiting nun richtig in der Meisterrunde der Oberliga Süd angekommen. Gegen den EV Lindau feierten die Peitinger am Sonntagabend den dritten Sieg in Folge. Zum Hauptakteur beim 5:3-Heimsieg avancierte Anton Saal - in einem besonderen Spiel für ihn.

Der erste Angriff der Partie gehört den Gästen aus Lindau. Dann übernimmt zusehends der ECP. Die erste große Chance hat Nardo Nagtzaam (3.). Der Niederländer wird am puckentfernten Pfosten mustergültig von Ty Morris bedient, schiebt die Scheibe aber am leeren Tor vorbei. Peiting rennt an. Dann ist es wie schon gegen Memmingen am Freitag Anton Saal, der das 1:0 besorgt. In seinem 500. Spiel für den EC Peiting staubt er cool zur 1:0-Führung (8.) ab und verzieht keine Miene. Die erste Überzahl des Spiels lässt Peiting ungenutzt. Auch die Lindauer kommen im ersten Drittel zu guten Abschlüssen. ECP-Goalie Florian Hechenrieder ist aber stets zur Stelle. Im Mittelpunkt steht er nach 15 Spielminuten, als er in einer Aktion mehrfach parieren muss. Bis zum Ende des ersten Spielabschnitts haben Thomas Heger und Dominic Krabbat noch Möglichkeiten, die Peitinger Führung zu erhöhen. Beide scheitern aber an Michael Böhm im EVL-Tor.

Im zweiten Drittel baut Peiting den Vorsprung aus

Die „Islanders“ kommen besser ins zweite Drittel, zielen im Abschluss aber zu ungenau. Dann ist der ECP wieder in Überzahl. Und diesmal schlagen die Peitinger zu. Morris scheitert noch am Pfosten, doch kurz darauf macht es wieder Saal besser. Der Rückkehrer schaltet schnell um und trifft zum 2:0 (23.). Das Heimteam erhöht den Druck und hat Chance um Chance. Der EVL hält dagegen. Es entwickelt sich ein spannendes Spiel. Der nächste Torerfolg gehört aber wieder dem ECP. Aus dem Handgelenk schlenzt Morris den Puck zum 3:0 (28.) ins Netz. Lindau nimmt eine Auszeit und wechselt den Torhüter. An der Peitinger Überlegenheit ändert das nichts, auch als Lindau in Überzahl ist. In Gleichzahl erhöht der ECP sogar auf 4:0 (34.). Nach einem starken Konter staubt Thomas Heger ab. Durch eine Unkonzentriertheit im Spielaufbau schenken die Peitinger dem EVL den Treffer zum 1:4. Ludwig Nirschl (36.) schafft es doch noch, den starken Hechenrieder zu überwinden. Mit 4:1 geht es in die zweite Drittelpause.

EC Peiting gewinnt 5:3 gegen EV Lindau

Im Schlussabschnitt findet Peiting schnell wieder in die Spur. Krabbat erhöht auf 5:1 (44.). Es dauert jedoch nur wenige Sekunden, da hat Lindau den alten Drei-Tore-Abstand wieder hergestellt. Hechenrieder wehrt die Scheibe nach vorne ab, Florian Lüsch ist zur Stelle und trifft. Der ECP hat das Spiel in der Folge unter Kontrolle und gerät nicht in Gefahr, den Vorsprung zu verspielen. Allerdings lassen die Peitinger zahlreiche Gelegenheiten ungenutzt, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Fünf Minuten vor Spielende kriegen die „Islanders“ einen Penalty zugesprochen. Hechenrieder gewinnt das Duell. Zwei Minuten später kommt Lindau dann doch auf 3:5 heran. Andreas Farny stochert den Puck über die Linie. Lindau nimmt den Goalie vom Eis. Ein weiteres Tor fällt aber nicht. Peiting gewinnt 5:3 und macht das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt.