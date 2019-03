Peitings schwerer Kampf in Lindau

von Katrin Kleinschmidt schließen

Wieder drei Punkte: Mit einem weiteren Sieg hält der EC Peiting seinen Verfolger Regensburg auf Abstand. Doch Lindau hat’s dem Spitzenreiter nicht leicht gemacht.

Peiting – Anton Saal ist hart im Nehmen, ein echter Kapitän. Nachdem er den Puck in der Schlussphase ins Gesicht bekommt, geht er blutend vom Eis. Nicht, um sich lange behandeln zu lassen, nicht, um sich auszuruhen – sondern, um das Trikot zu wechseln. Es sind nur noch knapp sechs Minuten zu spielen, der ECP hat gerade in Lindau das 2:2 kassiert. Aber der Spitzenreiter der Eishockey-Oberliga-Süd will punkten, den Verfolger Regensburg auf Abstand halten. Saal gibt nicht auf, sein ECP gibt nicht auf. Auch Lindau kämpft. Simon Maier drischt schließlich die Scheibe ins Netz – Peiting führt. Peiting gewinnt. 3:2 – es war knapp, ganz knapp.

Dabei hat der ECP am Freitagabend schon im ersten Drittel einige Chancen, um in Führung zu gehen. Eine davon vergibt Andreas Feuerecker, der in der dritten Minute an EV-Goali Michael Böhm scheitert, eine andere Anton Saal, der nach acht Minuten drüber zielt. Der ECP macht das Spiel – aber Lindau macht den Treffer. Die Gastgeber stürmen über die rechte Seite in Richtung ECP-Tor. Viktor Lennartsson passt, Fredrik Widen hält den Schläger hin – der Schuss sitzt.

Kurz nach der Pause haben die Islanders sogar die Chance auf das 2:0. Aber Sean Morgan, der zwischen 2015 und 2017 für den ECP spielte, schießt am leeren Gehäuse vorbei. Auf der anderen Seite scheitert Simon Maier an Böhm. Der Goalie steht zum zweiten Mal für Lindau auf dem Eis, sein Debüt gab er vor drei Wochen in Peiting – da kassierte er drei Gegentore. Auch am Freitag kann er nicht alle ECP-Versuche abwehren. Milan Kostourek gelingt nach knapp 29 Minuten der Ausgleich. Noch vor der Pause bringt Brad Miller den ECP in Führung. Einen dritten Treffer im zweiten Drittel lässt sich Böhm dann aber nicht bieten. Er bremst Anton Saal aus, der das 3:1 auf dem Schläger hat.

Im letzten Drittel drängt Lindau auf den Ausgleich. Die sechste Niederlage im sechsten Aufeinandertreffen mit dem ECP – die will das Team vom Bodensee nicht hinnehmen. Florian Hechenrieder, der schon einige Lindauer Chancen vereitelt hat, greift mehrfach ein. Doch sieben Minuten vor Schluss schiebt Marco Miller die Scheibe an Peitings Schlussmann vorbei. 2:2. Spannende Schlussminuten beginnen – für Anton Saal sind es auch schmerzhafte.