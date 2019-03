ECP sichert sich Spitzenplatz im Spitzenduell

von Katrin Kleinschmidt schließen

Einen Spieltag vor Ende der Meisterrunde kann den EC Peiting niemand mehr von der Tabellenspitze verdrängen. Nach einem 0:2-Rückstand erkämpft sich das Team um Kapitän Anton Saal einen 4:3-Erfolg.

Peiting – Der Nachwuchsspieler mit der Nummer 13 gleitet ganz allein übers Eis. Immer wieder umkreist er das Spielfeld, nah an der Bande entlang, in der rechten Hand die Fahne des EC Peiting. Von den vollen Rängen aus beobachten ihn die Zuschauer. Trommelklänge ertönen, die ersten Gesänge erklingen. Vorfreude und Anspannung liegen in der Luft, noch bevor der EC Peiting, der Spitzenreiter, und die Eisbären Regensburg, der Tabellenzweite, aufs Eis kommen. 1227 Zuschauer wollen sehen, ob sich der ECP im eigenen Stadion den Titel in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga Süd sichern kann. Knapp zweieinhalb Stunden später steht fest: Er kann.

Doch erst verfolgen die Zuschauer einen Spielstart, den sich der Tabellenführer sicher anders vorgestellt hat. Mit Fehlpässen machen es sich die Peitinger selbst schwer. In der dritten Minute muss ECP-Goalie Florian Hechenrieder das erste Mal retten. Kurz darauf ist er machtlos. Da quetscht sich Leopold Tausch zwischen zwei Peitingern durch und schiebt die Scheibe an Hechenrieder vorbei. Auch beim 2:0 für Regensburg sieht die Peitinger Verteidigung nicht gut aus. Tausch kommt frei zum Schuss. Auf der anderen Seite lässt der ECP gute Möglichkeiten liegen. Milan Kostourek scheitert an Eisbären-Goalie Peter Holmgren (11.), Lukas Gohlke trifft freistehend vorm Tor den Puck nicht richtig (13), Fabian Weyrich knallt die Scheibe an den Pfosten. Dann schlagen die Minuten der ersten Sturmreihe. Simon Maier gelingt nach Zuspiel von Anton Saal der Anschlusstreffer. 14 Sekunden vor Drittelende legt Maier für Saal auf – 2:2.

Im zweiten Drittel muss der ECP einige Zeit in Unterzahl überstehen. In der 27. Minute verhängt der Schiedsrichter eine Bankstrafe, weil sechs Feldspieler auf dem Eis stehen. Peiting bringt die 120 Sekunden unbeschadet rum. Grad komplett, gehen die Gastgeber durch Dominic Krabbat in Führung. Dann bringen sich die Peitinger erneut in Schwierigkeiten. Erst kassiert Simon Maier eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Haltens, dann Alexander Winkler wegen Stockschlags. 35 Sekunden muss der ECP mit nur drei Feldspielern überstehen – er schafft auch das. Und baut zur Belohnung seine Führung aus. Saal steht zur richtigen Zeit am richtigen Ort – er muss am Pfosten nur noch den Schläger hinhalten, die Scheibe wandert zum 4:2 ins Regensburger Tor. Dabei bleibt’s im zweiten Drittel, obwohl sich die Gastgeber am Ende nochmal zwei Minuten lang zu viert durchkämpfen müssen, weil der Schiedsrichter eine Spielverzögerung bestraft.

Im letzten Drittel sind Torchancen rar. Die Fans auf den Rängen wehen ihre rot-weißen Fahnen. Auf dem Eis handelt sich der ECP fünf Minuten vor Schluss eine weitere Strafe ein. Regensburg nimmt im Powerplay den Goalie vom Eis. Und während es „Oberligameister“ von den Rängen schallt, trifft Fabian Herrmann zum 3:4 für die Eisbären. 3:39 Minuten sind da noch zu spielen. Aber der EC Peiting lässt sich nicht noch einmal bezwingen – der Spitzenplatz ist seiner. Und er bleibt es.

Der EC Peiting startet damit als Meisterrunden-Erster in die Play-offs. Doch wie weit wird er kommen?

