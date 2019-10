EC Peiting gleicht dreimal aus - und verliert

von Roland Halmel schließen

Deutlich spannender als der erste Heimspiel des EC Peiting verlief das zweite. Gegen die Memminger Indians lief der ECP immer wieder hinterher.

Peiting – „Die Mannschaft zeigte Moral“: Coach Sebastian Buchwieser fand nach der Niederlage seines Teams lobende Worte. Sein EC Peiting hatte gerade nach Verlängerung 5:6 gegen den ECDC Memmingen verloren. Dabei holte das Team mehrfach einen Rückstand auf.

Dass der ECP aber überhaupt immer wieder in diese Situation kam, gefiel dem Trainer nicht. „Wir haben zu viele Strafzeiten genommen, und da haben wir auch zu viele Tore bekommen“, sagte er. Vier Powerplay-Treffer hatte sein Team kassiert. Mit dem Offensivspiel war Buchwieser hingegen recht zufrieden: „Die neuen Reihen haben ganz gut funktioniert.“

Beide Teams gingen von Beginn an flott zu Werke. ECP-Torwart Florian Hechenrieder durfte sich gleich gegen Antti-Jussi Miettinen (1.) beweisen. Im Anschluss ließen die Peitinger zwei gute Möglichkeiten in Überzahl liegen. Bei zwei Mann mehr auf dem Eis schlugen dann die Gäste zu. Fabian Voit (9.) bugsierte die Scheibe zum 1:0 in die Maschen. Der Treffer gab den Indians Auftrieb, der Spielfluss bei den Hausherren kam dagegen ins Stocken. Nach weiteren Chancen der Memminger fälschte der ehemalige Peißenberger Dennis Neal (14.) einen Distanzschuss in Überzahl zum 2:0 ab. Hechenrieder war dabei die Sicht verstellt. Eine Wiederholung auf der Gegenseite gab es kurz vor der ersten Drittelpause, als Lukas Gohlke (18.) im Powerplay einen Schuss von Martin Mazanec zum 1:2 ablenkte und Peiting zurück ins Spiel brachte.

Erster Ausgleich zu Beginn des zweiten Drittels

Nur 17 Sekunden nach dem Start in den Mittelabschnitt war die Partie wieder offen – Nardo Nagtzaam traf zum Ausgleich (21.). Nach einem Scheibenverlust des ECP an der Blauen Linie startete wenig später Daniel Huhn einen Konter, den Max Schäffler kurz vor dem Kasten unsanft beendete. Beim fälligen Penalty fand Huhn (23.) jedoch in Hechenrieder seinen Meister. Im Anschluss verpassten es die Peitinger, in Überzahl in Führung zu gehen. Wie das funktioniert, zeigte Brad Snetsinger (29.), der ein Powerplay zum 3:2 für die Indians nutzte. Wenig später ließ Max Welz (30.) aus der Distanz auch noch das 4:2 folgen. Die Antwort des ECP folgte umgehend. Ty Morris (34.) staubte erst zum 3:4 ab. Und noch vor der zweiten Sirene glich Simon Maier (37.) nach einem energischen Einsatz seiner Reihe zum 4:4 aus. Danach häuften sich die Strafzeiten.

Der ECP startete so in doppelter Unterzahl in den Schlussabschnitt. Kurz vor Ablauf der zweiten Strafe schoss der ehemalige Peitinger Patrick Beck (44.) die Gäste erneut in Front. Aber auch diesen Rückstand egalisierte der ECP recht schnell. Nach guter Vorarbeit von Manuel Bartsch, der eine starke Partie ablieferte, netzte Thomas Heger (47.) zum 5:5 ein. Bei doppelter Überzahl lag danach der Führungstreffer der Hausherren in der Luft. Richtig zwingend wurden die Peitinger dabei aber nicht, selbst eine Auszeit von Buchwieser brachte keine Besserung. Pech hatte Heger (56.), dessen Schuss an der Latte landete.

Die Entscheidung musste so in der Verlängerung fallen. Und die besorgte Karboutli (62.) mit seinem Abstauber zum 6:5. „Nach dem 5:5 hätten wir in der doppelten Überzahl in Führung gehen müssen“, bilanzierte Buchwieser. „Aber letztlich sind wir mit dem Punkt nach dem Spielverlauf zufrieden.“