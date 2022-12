Peiting hat zu viel Respekt vor Rosenheim

Von: Stefan Schnürer

Er war noch Peitings Bester: Torhüter Konrad Fiedler (hier eine Szene aus dem Vorbereitungsspiel gegen Rosenheim im September) hielt dank zahlreicher Paraden die Niederlage für sein Team noch in Grenzen. © Holger Wieland

Peitings Torhüter Konrad Fiedler hatte einen guten Tag erwischt. Das reichte allerdings nicht aus, um das Oberliga-Gastspiel am Sonntagabend in Rosenheim erfolgreich zu bestreiten.

Peiting – Vor den Spitzenteams der Oberliga Süd haben vor allem seine jungen Spieler zu viel Respekt. Dieser Ansicht war jedenfalls Peitings Trainer Anton Saal nach dem gestrigen Gastspiel bei den Starbulls Rosenheim, das seine Mannen mit 2:5 (0:2, 0:1, 2:2) verloren. „Das war definitiv ein verdienter Sieg der Rosenheimer“, befand Saal. Insbesondere ihrem Torhüter Konrad Fiedler, zu Nachwuchszeiten in Rosenheimer Diensten, hatten es die Peitinger zu verdanken, dass die Niederlage am Ende nicht noch höher ausfiel.

Partie nach kurzer Zeit schon unterbrochen

Im ersten Drittel dauerte es ein wenig, ehe die Partie an Fahrt aufnahm. Beide Teams nahmen zwar den gegnerischen Kasten ins Visier, wirklich geprüft wurden beide Torhüter aber nicht wirklich. Es waren noch keine drei Minuten absolviert, da musste die Partie unterbrochen werden, da der Rosenheimer Marc Schmidpeter gegen den Pfosten des Peitinger Gehäuses geprallt war und dieses aus der Verankerung gerissen hatte. Nach dieser Zwangspause wurden die Aktionen der Rosenheimer aber zwingender. Zunehmend setzten sie sich im Peitinger Drittel fest.

Bei Rosenheims ersten beiden Toren gibt Peitings Defensive nicht die beste Figur ab

Der erste Treffer für die Hausherren (9.) hatte allerdings in deren Verteidigungsdrittel seinen Ausgangspunkt. Manuel Strodel hatte sich die Scheibe geschnappt und sich dann gegen drei Peitinger, die den Sololauf des Rosenheimers nicht störten, durchgesetzt. „Da haben wir uns blöd angestellt“, gab Andreas Feuerecker im Pauseninterview des Streamingdienstes „Sprade TV“ zu. Auch beim 2:0 für die Hausherren gab Peitings Defensive nicht die beste Figur ab. Nach einem präzisen Pass hatte sich Dominik Kolb von seinen Gegenspielern weggestohlen. Er kam unbedrängt zum Schuss, ECP-Torhüter Konrad Fiedler war chancenlos (16.). „Jetzt schauen wir, dass wir das drehen können“, sagte Feuerecker.

Thomas Heger hat das 1:3 auf dem Schläger, doch er vergibt

Davon konnte im im zweiten Abschnitt jedoch nicht ansatzweise die Rede sein. Die Überlegenheit der Starbulls nahm eher noch zu. Sie konnten sich bei ihrem Torhüter bedanken, dass sie nicht schon früh in diesem Abschnitt den dritten Treffer hinnehmen mussten. Fiedler zeigt eine tolle Parade gegen den frei stehenden Steffen Tölzer (22.), und auch nach einem Solo von Travis Oleksuk (26.) blieb der ECP-Torhüter der Sieger. Fast aus dem Nichts wäre den Gästen der Anschlusstreffer gelungen. Nach einem Pass aus dem eigenen Drittel eilte mit einem Male Thomas Heger mutterseelenallein auf Rosenheims Keeper Christopher Kolarz zu, doch fehlte dem ECP-Stürmer beim Abschluss die letzte Überzeugung (27.). Auch beim 3:0 für die Starbulls leistete die Peitinger Abwehr dem Torschützen Michael Knaub eher Geleitschutz, als dass sie energisch eingegriffen hätte (29.).

Peiting selbst bei einer Faustkampfeinlage hoffnungslos unterlegen

Im letzten Abschnitt machten die Rosenheimer sofort deutlich, dass sie Spannung nicht mehr aufkommen lassen wollten. Nach einem feinen Rückhandpass des hinter dem ECP-Gehäuse postierten Norman Hauner vollendete Lukas Laub zum 4:0 (47.). Danach verflachte die Partie: Rosenheim wollte nicht mehr, Peiting konnte nicht. Es war bezeichnend für diese Partie, dass selbst bei einer Faustkampfeinlage Lukas Gohlke dem Rosenheimer Knaub hoffnungslos unterlegen war.

Übler Check des Rosenheimers Knaub gegen Sean Morgan

Dass am Ende doch noch so etwas wie Spannung aufkam, dafür sorgten die Rosenheimer. Nach einem Bandencheck gegen Sean Morgan, der geraume Zeit regungslos auf dem Eis liegen blieb und dann von Sanitätern in die Kabien gebracht wurde, erhielt Starbulls-Akteur Knaub fünf Minuten plus eine Spieldauerstrafe. Die letzten Minuten agierten die Peitinger durchgehend in Überzahl, teilweise sogar mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Daher gelangen ihnen durch Marc Besl (56.) und den ansonsten sehr blassen Felix Brassard (60.) zwei Treffer. Mit einem Empty-Net-Tor zum 5:2 wenige Sekunden vor dem Ende sorgten die Rosenheimer dann aber für klare Verhältnisse.

Statistik

Starbulls Rosenheim - EC Peiting 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

1. Drittel: 1:0 (8:17). Strodel (Kolb), 2:0 (15:20) Kolb (Schmidpeter, Strodel). 2. Drittel: 3:0 (28:39) Knaub (Schmidpeter). 3. Drittel: 4:0 (46:10) Laub (Hauner, Vollmayer), 4:1 (55:59) Besl (Beck/5-4), 4:2 (59:03) Brassard (Feuerecker/5-3), 5:2 (59:54) Oleksuk (3-6/Empty-net-Goal).

Strafminuten: Rosenheim 8 + 5 für Knaub (Kämpfen) + 5 für Knaub (Bandencheck) + 20 für Knaub (Spieldauer-Disziplinarstrafe), Peiting 8 + 5 für Gohlke (Kämpfen). Zuschauer: 2261.