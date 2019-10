EC Peiting hat trotz guter Bilanz noch keinen Grund zum Feiern

Eishockey-Oberliga

von Phillip Plesch schließen

Mit den Spielen gegen Riessersee und Selb an diesem Wochenende hat der EC Peiting einmal gegen jeden Konkurrenten in der Oberliga gespielt. Die aktuell gute Tabellenposition überrascht den Trainer dabei keinesfalls.

Peiting – Mit dem Sieg in Deggendorf hat der EC Peiting in der Eishockey-Oberliga ein Ausrufezeichen gesetzt und Platz zwei behauptet. Von einer „riesigen Energieleistung“ sprach Coach Sebastian Buchwieser anschließend. Am Freitagabend (19.30 Uhr) empfängt Peiting den SC Riessersee zum Derby. Am Sonntag (18 Uhr) ist der ECP bei den Selber „Wölfen“ zu Gast. Nach diesen beiden Spielen hat Peiting einmal gegen jeden Gegner gespielt. Vor allem nach der Verletztenmisere (Andreas Feuerecker und Ty Morris fehlen mit Schulterverletzungen seit Wochen und werden weitere Wochen ausfallen) sind viele überrascht, dass der ECP so gut dasteht. Buchwieser aber nicht.

„Vor der Saison wurden wir abgeschrieben, jetzt sind wir auf einmal gut“, sagt der Trainer. „Wir können das realistisch einordnen.“ Derzeit laufe es gut, sagt er. Da aber gerade einmal gut ein Viertel der Hauptrunde gespielt sei, werde in Peiting „kein Fass aufgemacht“. Auch nach dem Deggendorf-Spiel wurde Video-Studium betrieben. Dass seine Spieler den Erfolg falsch einschätzen könnten, macht Buchwieser keine Sorgen. „Die checken das schon, dass das nicht das Gelbe vom Ei war“, sagt er.

EC Peiting profitiert von starkem Überzahlspiel

Ein Teil des Erfolgs sind bisher 16 Tore in Überzahl – Spitzenwert der Liga. Auch was die Anzahl der Powerplay-Situationen angeht, führt Peiting die Liga an. Das habe mit viel Puckbesitz und schnellem Umschalten nach vorn zu tun, erklärt Buchwieser. „Da ist es ganz normal, dass man öfters gefoult wird.“ Auf eine andere Statistik gibt der Trainer hingegen gar nichts. Laut gamepitch.com haben die Peitinger im Torabschluss die höchste Effizienz der Liga. „Das ist hanebüchen“, sagt Buchwieser. Er zweifelt daran, dass die Schüsse überhaupt richtig gezählt werden. Außerdem sei es eine „Alibi-Statistik“, da ungefährliche Abschlüsse von der blauen Linie, wenn sie aufs Tor kommen als Schuss gewertet werden, und große Chancen, die knapp vorbeigehen, nicht. Der Trainer sieht sein Team in Bezug auf die Effizienz im Mittelmaß der Liga.

Mittelmaß wird mutmaßlich nicht reichen, um im Derby gegen den SC Riessersee zu bestehen. Je nachdem welche Spieler der SCR von Partner EHC Red Bull München (Tabellenführer der DEL, Anm. d. Red.) zur Verfügung gestellt bekomme, sei Riessersee ein „absolutes Top-Team“, sagt Buchwieser. „Das wird ganz schwer“, prognostiziert der 39-Jährige – auch wenn der SCR durch zwei Niederlagen am vergangenen Wochenende auf Platz neun durchgereicht wurde. Er hofft, wie schon vergangenen Freitag gegen Füssen, auf zahlreiche Zuschauer. „Als Trainer versuche ich immer, einen kühlen Kopf zu bewahren, aber als Spieler macht es mehr Spaß“, sagt Buchwieser über die Derby-Stimmung.

Tim Rohrbach wohl wieder dabei

Auch am Sonntag in Selb erwartet er keine leichte Aufgabe. Vor allem warnt er vor Zwei-zu-drei-Unterzahlsituationen. „Da müssen wir aufpassen. Wenn wir schludrig spielen, kontert Selb uns aus.“ Eine besondere Bedeutung schreibt Buchwieser für Sonntag dem dritten Stürmer zu, der sehr diszipliniert sein muss. Der zuletzt an der Hüfte verletzte Tim Rohrbach wird wohl wieder mit dabei sein. Ty Morris hat diese Woche erstmals wieder trainiert. „Er kann auf keinen Fall spielen“, verrät der Trainer.

Vergangenes Wochenende siegte Peiting zuerst im Derby gegen Füssen und bezwang am Sonntag als Erster den Deggendorfer SC.