Powerplay wird zum „Gamechanger“: EC Peiting im Play-off-Duell mit Tilburg nun unter Zugzwang

Von: Katrin Kleinschmidt

Das Toreschießen will dem EC Peiting (in blauen Trikots, hier eine Aufnahme aus dem Heimspiel) in Tilburg einfach nicht gelingen. © Holger Wieland

Zwei Mal doppelte Überzahl, zahlreiche gute Chancen: Aber ein Tor ist dem EC Peiting in Tilburg nicht gelungen. Das dritte Play-off-Duell ging daher an die „Trappers“.

Peiting/Tilburg – Im Eishockey sind es oft die „Special Teams“, die eine Partie entscheiden. Jene Aufstellungen, die zum Einsatz kommen, wenn eines der Teams eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen muss. Peitings Überzahl-Formation bekam am Dienstagabend viele Chancen, dem dritten Play-off-Duell mit den „Tilburg Trappers“ ihren Stempel aufzudrücken. Zwei Mal standen sogar mehr als eine Minute lang fünf Peitinger Feldspieler drei Tilburgern gegenüber. Und nutzten diesen Vorteil kein einziges Mal. Das bestraften die Niederländer, gewannen letztlich 4:0. Damit braucht Tilburg nur noch einen Sieg, um ins Viertelfinale einzuziehen.

Das Ergebnis wird der Partie eigentlich nicht gerecht. Vor allem nicht der Anfangsphase. „Wir haben ein sehr gutes erstes Drittel gespielt“, sagte ECP-Trainer Anton Saal. „Wir waren im Spiel.“ Es hatte sich von Beginn an eine sehenswerte, spannende Partie entwickelt. Beide Teams gingen mit hohem Tempo und Zug zum Tor zur Sache – kein Wunder. In den ersten beiden Aufeinandertreffen hatte stets jenes Team gewonnen, das zuerst den Puck über die Linie gebracht hatte.

Florian Hechenrieder mit überragenden Paraden

Und so versuchten beide Mannschaften anfangs, Strafzeiten zu vermeiden und die Scheibe laufen zu lassen. Vier Minuten lang gab es keine einzige Unterbrechung, dafür zahlreiche Chancen. Tilburg erspielte sich davon ein paar mehr als Peiting, was daran lag, dass so mancher Angriff des ECP durch unnötige Puckverluste frühzeitig endete – mal war ein Fehlpass schuld, mal wurde die Scheibe vertändelt, einmal brach Sam Payeurs Schläger bei einem Zweikampf, sodass er vorm Tilburger Tor Richtung Bank abdrehen musste. Die „Trappers“ arbeiteten sich auf der anderen Seite des Eises an der Peitinger Defensive ab, die sich mit allen Körperteilen in die Schüsse warf und gefährliche Nachschüsse größtenteils unterband. Und wenn der Puck durchrutschte, dann landete er bei Goalie Florian Hechenrieder, der mehrere überragende Paraden zeigte. Ein schnelles Tor gab es dadurch nicht. Mit 0:0 ging’s in die erste Pause.

Danach hatten die Peitinger gute Chancen, den Spielstand zu ändern. Kurz nacheinander handelten sich zwei Tilburger Zwei-Minuten-Strafen ein, so standen 105 Sekunden lang fünf ECP-Feldspieler drei „Trappers“ gegenüber. Doch was sich schon im ersten Drittel angedeutet hatte, offenbarte sich da klar: Im Überzahlspiel sind die Peitinger derzeit viel zu harmlos. „Das Powerplay hat den Unterschied gemacht“, sagte Saal. Das „Special Team“ des ECP kam zwar schnell in seine Aufstellung, doch es brachte den Puck einfach nicht ins Tor.

Aus Frust: EC Peiting kassiert unnötige Strafminuten

Tilburg machte es einige Minuten später besser, Reno De Hondt schoss im Powerplay die Gastgeber in Führung. Kurz darauf folgte schon der nächste Rückschlag für Peiting: Ties Van Soest konnte ohne Gegenspieler völlig frei auf Hechenrieder zulaufen, knallte den Puck oben rechts ins Tor – 2:0 für Tilburg. Fünf Minuten waren in dem Mittelabschnitt noch zu spielen, ein Anschlusstreffer wäre nun ganz wichtig gewesen. Doch der offensichtlich gereizte Sam Payeur hatte sich nicht im Griff, schubste seinen Gegenspieler ohne jede Not um und kassierte eine Zwei-Minuten-Strafe. Anstatt auf den Anschlusstreffer zu drängen, mussten die Peitinger nun im Vier-gegen-Fünf mauern. Das aber gelang ihnen gut, so „retteten“ sie den 0:2-Rückstand in die nächste Pause.

Doch der Tilburger Sieg wackelte im letzten Drittel nicht mehr. Beide Teams kassierten noch mehrere unnötige Strafminuten, Peiting obendrein zwei weitere Gegentore. Max Hermens und Kilian Van Gorp stellten auf 4:0 für die Gastgeber.

Will der ECP nicht noch in dieser Woche in die Sommerpause gehen, muss er nun zwei Mal in Folge gewinnen. Für Saal ist klar, welche Stellschraube er drehen muss: „Wir müssen einen Weg finden, im Powerplay zu treffen.“ In drei Spielen gegen Tilburg sei dem ECP kein einziges Überzahl-Tor gelungen. „Das müssen wir ändern.“ Denn eines sei klar: „Wir wollen am Samstag hier zurück nach Tilburg kommen.“ Und das geht nur mit einem Sieg am Freitag.

Statistik

Tilburg Trappers 4

EC Peiting 0

(0:0, 2:0, 2:0)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (31:43) De Hondt (Vogelaar/5-4), 2:0 (35:16) Van Soest. 3. Drittel: 3:0 (41:54) Hermens (Van der Schuit), 4:0 (49:13) Van Gorp (De Hondt). Strafminuten: Tilburg 16, Peiting 16. Schiedsrichter: Haack, Perlitz. Zuschauer: 2390.